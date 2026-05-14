Executivul de la Chișinău a aprobat alocarea a 50 de milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea pierderilor provocate de seceta din 2025.

Sprijinul este destinat agricultorilor care au înregistrat pierderi de cel puțin 50% la culturile de porumb și floarea-soarelui, cele mai afectate de lipsa precipitațiilor, potrivit tv8.md.

Ministerul Agriculturii din Republica Moldova a anunțat că fermierii pot depune cererile în termen de 20 de zile la sediile Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), iar ajutorul va fi acordat sub formă de plată directă pe hectar.

Autoritățile spun că această măsură urmărește să ofere un sprijin rapid pentru reluarea activității agricole și pentru reducerea presiunii financiare asupra producătorilor care au rămas fără resurse după un an extrem de dificil.

Agricultorii din sudul Republicii Moldova, acolo unde seceta a lovit cel mai puternic, susțin că sprijinul venit acum este util, dar insuficient.

Mulți dintre ei spun că au avut pierderi de 100%, iar lipsa recoltei i-a lăsat fără bani pentru lucrările următoare, inclusiv pentru achiziția de motorină sau plata creditelor deja contractate.

Fermierul Andrei Dînga, din Ștefan Vodă, a explicat că pierderile au fost totale și că, în realitate, cheltuielile minime ajung la 12.000–14.000 de lei pe hectar.

El a arătat că sumele care vor fi acordate de stat vor fi, cel mai probabil, de doar două sau trei mii de lei pe hectar, ceea ce înseamnă aproximativ 20% din cheltuielile reale suportate de agricultori.

Acesta a precizat că fermierii sunt foarte creditați și mulți nu mai au bani nici pentru motorină, astfel că orice ajutor este binevenit, chiar dacă nu rezolvă problema de fond.

„Fermierii au rămas … nu au bani de motorină sunt foarte mult creditați și este un pas binevenit. E clar că nu va acoperi pentru că pierderile au fost sută la sută, nu am strâns nimic, asta înseamnă o medie de 12 14 mii de lei la hectar asta minim. Așa sume noi nu vom primi, vor fi două, trei mii, vor acoperi 20 de procente din cheltuielile noastre, ceva, ceva, dar până la urmă și asta e un ajutor”, a menționat fermierul.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Agriculturii din Republica Moldova, au fost întocmite aproape 800 de acte oficiale de constatare a pagubelor produse de secetă.

Suprafața totală afectată ajunge la aproximativ 56.000 de hectare, în special în sudul țării, unde condițiile climatice au afectat grav culturile de bază.

Autoritățile susțin că această schemă de compensare reprezintă o primă etapă de sprijin pentru fermieri, însă sectorul agricol continuă să resimtă efectele secetei și ale costurilor ridicate din ultimii ani.