MEDAT introduce noi criterii pentru turism. Ce se schimbă pentru hoteluri, pensiuni și agenții

MEDAT a actualizat normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice și procedurile pentru acordarea licențelor și brevetelor de turism. Noile reguli au fost anunțate vineri, 10 iulie 2026, și urmăresc adaptarea legislației la evoluția pieței turistice și la digitalizarea serviciilor publice. Modificările vizează atât operatorii economici, cât și standardele aplicabile unităților de cazare și alimentație publică.

MEDAT a revizuit normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea are ca obiectiv armonizarea cadrului legislativ cu transformările din industria ospitalității și cu modificările intervenite în legislația conexă.

Potrivit ministerului, modificările răspund apariției unor noi forme de cazare, extinderii procesului de digitalizare a serviciilor publice și necesității de simplificare a procedurilor administrative, fără diminuarea standardelor de calitate și siguranță oferite turiștilor.

Printre schimbările importante se numără actualizarea criteriilor de clasificare, prin eliminarea cerințelor care nu mai corespund realităților din piață și introducerea unor condiții adaptate standardelor actuale din domeniul turismului.

În cazul hotelurilor, sunt prevăzute criterii suplimentare privind implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, administrarea inteligentă a clădirilor și performanța de mediu. De asemenea, sunt avute în vedere existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament.

Pentru pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate care solicită clasificarea la 4 și 5 margarete devine obligatorie instalarea sistemelor de aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care funcționează. Până în prezent, această obligație se aplica exclusiv unităților situate pe litoral și în Delta Dunării.

Noile norme introduc și criterii prin care este încurajată promovarea specificului local. Astfel, pensiunile pot obține punctaje suplimentare dacă dețin un punct gastronomic local, organizează ateliere meșteșugărești sau desfășoară activități dedicate promovării tradițiilor și obiceiurilor din zonă.

Totodată, este introdusă categoria de 4 stele pentru bungalow-uri și sunt stabilite reguli de clasificare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe roți și unitățile de cazare amenajate în butoaie. În același timp, operatorii vor putea furniza informațiile destinate turiștilor și în format digital, prin coduri QR, aplicații mobile sau alte mijloace electronice similare.

Noile norme stabilesc, pentru prima dată, criteriile și documentația necesare clasificării categoriei „resort turistic”. Conform Legii nr. 41/2026, această structură este definită ca un ansamblu administrat unitar care include facilități de cazare, alimentație publică și agrement, dezvoltate pe o suprafață de minimum 10.000 de metri pătrați.

Actul normativ introduce și obligații suplimentare privind accesibilizarea. Hotelurile și motelurile noi care intră în procedura de avizare a documentațiilor tehnice vor trebui să amenajeze camere destinate persoanelor cu dizabilități, iar noile unități de alimentație publică vor avea obligația să respecte cerințele privind accesibilizarea spațiilor prevăzute de Normativul NP 051-2012.

Ministerul simplifică și documentația necesară clasificării structurilor turistice. Operatorii economici nu vor mai depune certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, întrucât personalul MEDAT va verifica direct, prin platforma ONRC, informațiile privind activitățile autorizate și codurile CAEN. Operatorii vor rămâne însă obligați să declare punctul de lucru și codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită clasificarea.

Au fost modificate și termenele procedurale. Perioada acordată solicitanților pentru completarea documentației se reduce de la șase luni la trei luni, în timp ce termenul pentru remedierea unor deficiențe minore constatate în timpul verificărilor la fața locului crește de la șapte la 15 zile lucrătoare.

Noile prevederi consolidează și protecția turiștilor în situația radierii certificatelor de clasificare sau a licențelor de turism.

În cazul retragerii certificatului de clasificare, operatorii vor trebui să declare pe propria răspundere că nu există rezervări achitate pentru servicii neprestate sau că acestea au fost preluate de un alt operator, cu acordul turistului și cu păstrarea condițiilor contractuale și a unui nivel similar al serviciilor.

În cazul radierii licenței unei agenții de turism, operatorul va trebui să declare că nu are în derulare pachete de servicii de călătorie ori servicii unice rămase nefinalizate sau neachitate către furnizori.

Actul normativ flexibilizează și condițiile pentru obținerea brevetelor de turism destinate funcțiilor de conducere. Brevetele pentru director de agenție de turism, director de hotel și director de restaurant vor putea fi obținute și de absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență, care au cel puțin cinci ani de experiență într-o funcție de conducere într-o agenție de turism licențiată, într-o structură de primire turistică clasificată sau într-o unitate de alimentație publică clasificată și care îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv deținerea unui atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională, după caz.

Totodată, documentația necesară obținerii autorizațiilor din domeniul turismului va putea fi depusă atât prin sistemul informatic integrat situr.gov.ro, cât și direct la sediul instituției.