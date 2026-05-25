Persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente în anul 2025 mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a-și rezolva obligațiile fiscale. Termenul-limită pentru depunerea Declarației Unice – formularul 212 – expiră astăzi, 25 mai 2026.

ANAF reamintește că aceasta este ultima zi în care contribuabilii pot depune documentul fără riscul unor sancțiuni sau penalități.

Declarația Unică reprezintă unul dintre cele mai importante formulare fiscale pentru persoanele care obțin venituri în afara salariilor clasice și stabilește obligațiile privind:

impozitul pe venit;

contribuția la pensii (CAS);

contribuția la sănătate (CASS).

Cine trebuie să depună Declarația Unică

Formularul 212 trebuie completat de persoanele care au obținut în 2025 venituri din:

activități independente;

PFA;

drepturi de autor;

chirii;

investiții;

activități agricole;

activități din economia digitală;

alte surse prevăzute de legislația fiscală.

Tipurile de venituri vizate de Declarația Unică

Tip de venit Obligație fiscală Activități independente Impozit + CAS + CASS Drepturi de proprietate intelectuală Impozit și contribuții Chirie Impozit și, în anumite cazuri, CASS Investiții Impozitare conform legislației fiscale Activități agricole Declarare și impozitare

Specialiștii fiscali avertizează că nedepunerea declarației poate atrage amenzi și probleme fiscale suplimentare.

Contribuabilii pot transmite Declarația Unică atât online, cât și fizic.

Modalitățile de depunere

Variantă Detalii Spațiul Privat Virtual Online, prin portalul ANAF e-guvernare.ro Cu semnătură electronică Registratura ANAF Depunere fizică Poștă Cu confirmare de primire

Persoanele care nu au acces la internet pot utiliza calculatoarele puse la dispoziție gratuit în sediile administrațiilor fiscale.

Formularul 212 este disponibil în format electronic pe portalul oficial al ANAF, iar instrucțiunile de completare pot fi consultate online.

Tot astăzi expiră și termenul pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către organizații non-guvernamentale sau culte religioase.

Opțiunea poate fi exercitată prin:

formularul 230;

Declarația Unică.

Specialiștii spun că aceasta este una dintre puținele modalități prin care contribuabilii pot decide direct unde ajunge o parte din impozitul deja plătit statului.

Cum funcționează redirecționarea a 3,5%

Destinație Ce presupune ONG-uri Susținerea organizațiilor non-profit Culte religioase Sprijin pentru activități religioase

Redirecționarea nu implică taxe suplimentare pentru contribuabil.

ANAF amintește că persoanele care au depus declarația și au achitat integral obligațiile fiscale până la 15 aprilie 2026 au beneficiat de o bonificație de 3% din impozitul datorat pentru veniturile realizate în 2025.

Cei care au depus declarația la timp, dar nu au solicitat reducerea, au avut posibilitatea să recupereze avantajul prin depunerea unei declarații rectificative până la același termen.

Anul fiscal 2026 aduce modificări importante pentru persoanele care obțin venituri din închirieri turistice pe termen scurt.

Potrivit noilor reguli, proprietarii care închiriază mai mult de șapte camere în locuințe personale vor fi încadrați la categoria veniturilor din activități independente.

Cum se calculează impozitul pentru închirieri turistice

Element Regula aplicată Cota forfetară 30% din venitul brut Impozit 10% aplicat diferenței rezultate

Specialiștii spun că modificarea urmărește clarificarea tratamentului fiscal pentru activitățile de cazare desfășurate la scară mai mare.

O altă schimbare importantă vizează baza maximă de calcul pentru CASS.

Plafonul a fost majorat de la 60 la 72 de salarii minime brute pe economie comparativ cu anul anterior.

Ce înseamnă această modificare

Element Anterior Noua regulă Plafon maxim CASS 60 salarii minime 72 salarii minime

Experții fiscali spun că măsura afectează în special persoanele cu venituri mari din activități independente sau investiții.

Începând cu 1 ianuarie 2025 a intrat oficial în vigoare și CAEN Rev. 3, versiunea actualizată a codurilor CAEN utilizate în România.

Până în septembrie 2026, autoritățile acceptă atât vechile coduri, cât și noile clasificări.

Noua versiune actualizează activitățile economice pentru:

servicii digitale;

platforme online;

activități moderne de business;

industrii emergente.

Specialiștii recomandă contribuabililor să verifice dacă activitatea desfășurată necesită actualizarea codului CAEN.

ANAF oferă asistență contribuabililor

Persoanele care au nevoie de ajutor pentru completarea Declarației Unice pot solicita informații prin:

Contact Center-ul ANAF;

administrațiile fiscale teritoriale;

Spațiul Privat Virtual.

Numărul pus la dispoziție de ANAF pentru asistență este 031.403.91.60.

Consultanții fiscali recomandă contribuabililor să nu amâne depunerea declarației până în ultimele minute, deoarece platformele online pot deveni suprasolicitate în ziua-limită.

Nedepunerea formularului sau declararea incompletă a veniturilor poate atrage:

amenzi;

penalități;

recalculări fiscale;

verificări suplimentare din partea ANAF.

În contextul digitalizării accelerate a administrației fiscale, autoritățile urmăresc tot mai atent veniturile obținute din activități independente, investiții și economia online.