În timpul alegerilor prezidențiale din 2024, Călin Georgescu a declarat că nu a avut venituri și nici cheltuieli electorale.

Ulterior, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a desfășurat un control privind finanțarea campaniei și a stabilit că au existat mai multe încălcări ale legislației electorale. În urma verificărilor, instituția a decis aplicarea unor sancțiuni care, cumulate, au ajuns la valoarea maximă de 200.000 de lei, transmite G4Media.

Potrivit unui raport realizat de Expert Forum privind sancțiunile aplicate în campaniile electorale din 2024 și 2025, fostul candidat independent a fost amendat pentru nerespectarea unor obligații referitoare la proveniența fondurilor utilizate, materialele de propagandă electorală și raportarea veniturilor și cheltuielilor.

Conform datelor prezentate de Expert Forum, amenzile au fost acordate pentru mai multe abateri distincte.

O sancțiune de 50.000 de lei a fost aplicată pentru nerespectarea prevederii potrivit căreia cheltuielile de campanie trebuie să provină exclusiv din contribuțiile candidatului sau ale formațiunilor politice.

Alte 25.000 de lei au fost acordate pentru nerespectarea obligației de a include pe materialele electorale informațiile prevăzute de lege, precum numele candidatului, operatorul economic, codul de mandatar financiar și tirajul, acolo unde este cazul.

O amendă suplimentară de 25.000 de lei a vizat neîndeplinirea obligației de transmitere către AEP a declarației privind materialele de propagandă electorală online, inclusiv informații referitoare la producția și distribuirea acestora.

Alte două sancțiuni, de câte 50.000 de lei fiecare, au fost aplicate pentru nedepunerea la termen a rapoartelor detaliate privind veniturile și cheltuielile electorale și pentru neprezentarea documentelor solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe lângă aplicarea sancțiunilor contravenționale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat instituțiile de cercetare penală cu privire la aspectele constatate în timpul controlului.

Vicepreședintele AEP, Cosmin Popp, a declarat că legislația actuală creează o situație paradoxală, deoarece plata amenzii poate fi mai avantajoasă decât respectarea obligațiilor de transparență financiară impuse de lege.

Acesta a explicat că atribuțiile AEP nu includ verificarea provenienței efective a fondurilor utilizate într-o campanie electorală și a precizat că instituția nu a sesizat Agenția Națională de Administrare Fiscală în legătură cu plata amenzii.

Subiectul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu a fost analizat și de alte instituții ale statului.

În ianuarie 2025, ministrul Finanțelor de la acel moment, Tánczos Barna, anunța că ANAF a transmis procurorilor informațiile rezultate din verificările privind campania electorală în care au fost declarate venituri și cheltuieli în valoare de zero lei.

În cursul anului 2025, Parchetul General a efectuat mai multe percheziții în cadrul anchetei referitoare la finanțarea campaniei electorale a fostului candidat independent.

Până în prezent, dosarul nu a fost trimis în judecată, iar cercetările continuă.

Achitarea amenzii de 200.000 de lei stinge obligația contravențională stabilită de Autoritatea Electorală Permanentă, însă nu influențează eventualele investigații penale aflate în desfășurare.