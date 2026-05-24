Într-un interviu acordat postului RTL Ungaria, Péter Magyar a anunțat că salariul său brut lunar va fi redus la aproximativ 3,8 milioane de forinți, echivalentul a circa 10.500 de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de noul șef al Executivului, această sumă este de peste două ori mai mică decât remunerația de care beneficia fostul premier Viktor Orbán.

Magyar și-a argumentat decizia prin diferența semnificativă dintre veniturile liderilor politici și cele ale populației. În prezent, salariul mediu brut în Ungaria este de aproximativ 640.000 de forinți pe lună, echivalentul a circa 1.630 de euro.

În raport cu veniturile medii ale cetățenilor, funcția de premier al Ungariei se număra până acum printre cele mai bine remunerate poziții executive din Uniunea Europeană.

Planul guvernului nu se limitează la reducerea salariului premierului.

Executivul de la Budapesta intenționează să modifice și sistemul de cheltuieli decontate parlamentarilor. În prezent, deputații pot beneficia lunar de decontări pentru combustibil, cazare și personal auxiliar care pot ajunge până la aproximativ 7 milioane de forinți, echivalentul a aproape 19.500 de euro.

Noua administrație propune reducerea plafonului la mai puțin de 5 milioane de forinți pe lună.

Mai mult, Péter Magyar le-a transmis parlamentarilor că nici aceste sume reduse nu ar trebui utilizate integral, insistând asupra unei administrări mai prudente a banilor publici.

Potrivit calculelor prezentate de Executiv, pachetul de măsuri privind reducerea salariilor și limitarea beneficiilor acordate demnitarilor ar putea genera economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți.

La cursul actual, suma este echivalentă cu aproximativ 139 de milioane de euro.

Autoritățile susțin că banii economisiți ar putea fi redirecționați către alte priorități bugetare, în contextul în care noul guvern și-a asumat o serie de reforme administrative și economice.

Péter Magyar a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției ungare după ruptura de partidul Fidesz și de fostul premier Viktor Orbán.

Fost avocat și diplomat, el și-a construit campania electorală în jurul unor teme precum combaterea corupției, reformarea instituțiilor publice și reducerea cheltuielilor statului.

Victoria sa în alegerile din aprilie a fost considerată de numeroși observatori drept una dintre cele mai importante schimbări politice din Ungaria din ultimele decenii, punând capăt unei perioade îndelungate în care scena politică a fost dominată de Viktor Orbán și partidul Fidesz.