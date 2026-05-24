Crin Antonescu critică modul în care a fost marcată aniversarea de 151 de ani a PNL
Fostul președinte al PNL Crin Antonescu afirmă că evenimentul aniversar organizat de actuala conducere a partidului s-a transformat într-un exercițiu de criticare a trecutului liberalilor.
Potrivit acestuia, mesajele transmise în cadrul reuniunii au prezentat formațiunea ca pe un partid care abia acum ar descoperi modernizarea și reforma, deși PNL a participat la numeroase momente importante din istoria politică recentă a României.
Antonescu consideră că există tendința de a nega realizările anterioare și de a prezenta fiecare nouă conducere drept punctul de pornire al schimbării. El compară această abordare cu episoade din trecutul politic românesc, în care noii lideri s-au delimitat de perioadele precedente fără a-și asuma propria implicare în deciziile criticate ulterior.
Fostul lider liberal amintește de reformele și guvernările anterioare ale PNL
În mesajul său, Crin Antonescu enumeră mai multe momente pe care le consideră esențiale pentru istoria recentă a liberalilor.
El amintește rolul PNL în cadrul Convenției Democrate, participarea la reformele economice și instituționale din anii de după căderea comunismului, precum și contribuția guvernului condus de Călin Popescu-Tăriceanu la introducerea cotei unice de impozitare și la finalizarea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.
Totodată, fostul lider liberal susține că partidul a demonstrat în trecut că poate obține rezultate electorale importante fără sprijinul unor structuri de influență și fără alianțe care să îi reducă autonomia politică.
Antonescu evocă și perioada Uniunii Social-Liberale, despre care afirmă că a adus o victorie electorală majoră și a permis adoptarea unor măsuri economice importante, inclusiv reducerea TVA și modificări ale Codului Fiscal.
Întrebările adresate lui Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu
O parte importantă a mesajului este reprezentată de două întrebări pe care Crin Antonescu le formulează la adresa actualei conduceri liberale.
Prima se referă la perioada în care, potrivit acestuia, PNL ar fi acceptat influența Administrației Prezidențiale fără a manifesta o opoziție publică semnificativă. Antonescu îi întreabă pe Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu unde s-au aflat în acea perioadă și de ce nu au exprimat public critici.
A doua întrebare îl vizează direct pe Ilie Bolojan. Fostul lider liberal afirmă că, dacă actuala conducere consideră că partidul a funcționat până recent ca un simplu „breloc” politic, atunci responsabilitatea ar trebui să fie asumată inclusiv de cei care au ocupat funcții importante în acea perioadă.
În opinia sa, această situație ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt prezentate astăzi problemele trecutului recent al partidului.
Acuzații privind încercarea de a rescrie identitatea partidului
Crin Antonescu susține că actuala conducere promovează ideea unei rupturi totale față de trecut și încearcă să construiască imaginea unui partid renăscut sub conducerea lui Ilie Bolojan.
Fostul lider liberal afirmă că realizările și contribuțiile anterioare ale partidului sunt trecute în plan secund, în timp ce accentul este pus pe o nouă etapă politică prezentată drept începutul modernizării.
În finalul mesajului, Antonescu afirmă că actualii lideri ai partidului merg înainte cu proiectul lor politic și susține că și-au recâștigat „demnitatea” și „sufletul”, formulând totodată critici la adresa celor care, în opinia sa, evită să pună întrebări incomode actualei conduceri a PNL.
„La aniversarea a 151 de ani de existență, conducerea Ciucu-Bolojan a actualului PNL a organizat o ședință de auto-flagelare, tocmind drept maestru de ceremonii pe dl. Stelian Tănase. A fost frumos. Dacă propaganda bolojenist-soroșistă i-a reproșat lui N. Dan că a formulat câteva (timide) critici la adresa Europei chiar de ziua ei, de data aceasta hârdăul cu ocări revărsat de dl. Tănase a fost primit cu mare mulțumire. De ce? Din talentul multora dintre noi, românii, de a uita sau nega tot ce e istorie, de a nu asuma nimic din cele rele, de a nu recunoaște nimic din cele bune și de a începe mereu de la zero. „Revoluții”, „reforme”, „democrație”, „stat de drept”, „bună guvernare”, „respect pentru români”, bla-bla. Toate încep cu fiecare „salvator” care se naște pe plaiurile țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a denunțat „greșelile” și chiar „abuzurile” epocii Gheorghiu-Dej, fără să ne spună ce făcea el, mare fruntaș comunist, când se petreceau cele mai cumplite crime din istoria României. Tovarășul/Domnul Ion Iliescu ne-a vorbit despre „întinarea nobilelor idealuri ale socialismului” de către „tiran”, fără să precizeze când și cum s-a opus, ca membru CC al PCR. În 2004, Băsescu și Alianța DA au celebrat „prima” victorie a democrației, de parcă Emil Constantinescu și guvernele CDR-PD (cu Băsescu membru plin) nu existaseră. Etc., etc. Acum, cu Bolojan în frunte, un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții „modernizare” și „reforme”.
Nu contează că acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl. Bolojan în rândurile sale). Nu contează că a fost, în CDR, co-autor al primelor mari reforme în România post-comunistă și al orientării decisive spre Vest. Nu contează că un guvern PNL (Tăriceanu) a luat măsuri fundamental liberale și reformatoare (vezi doar cota unică de impozitare) și a încheiat cu succes aderarea României la UE. Nu contează că un PNL singur (nu „breloc”) a fost capabil să mă susțină, în 2009, împotriva a doi coloși electorali (Băsescu/servicii/DNA/PD, de o parte, un enorm PSD de alta) și am obținut, totuși, 20% la prezidențiale. Fără securiști, fără propagandă, împotriva lor. (A propos, Ciucu și Bolojan, când obțineți vreunul două milioane de voturi, cu securiști, cu propagandă, anunțați-mă!). Nu contează că PNL a făcut o alianță la paritate (nu „breloc”) cu PSD, obținând cea mai mare victorie electorală și dând (tot la paritate) un guvern Ponta care a fost un guvern BUN (vezi doar TVA, Cod fiscal, investiții, drepturi financiare restituite multor români). Nu contează că atunci când comportamentul conducerii PSD (Ponta-Ghiță) a devenit inacceptabil, am avut curajul să conving PNL să ieșim de la guvernare, să îmi asum personal eșecul unui mare proiect și să las un PNL capabil să fuzioneze prin absorbție cu o forță ca PDL și apoi să câștige alegerile prezidențiale din 2014. Nu contează nimic. Istoria PNL e făcută de propaganda zilei. Totul începe azi, iar „mizeria” asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face „modernizare” și „reformă” în România.
Doar două întrebări, dacă permiteți, după frumoasa festivitate:
1. Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?
2. Dacă PNL a fost „breloc” până la această „revoluție”, adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu), cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan? Să înțeleg că rămâneai să conduci „brelocul” dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?
Sigur că sunt doar întrebări retorice. Ciucu, Bolojan și foștii „lingători de clanțe”, transformați brusc în „reformatori” și aprinzători de „lumini”, merg înainte. Și-au recâștigat „demnitatea” și „sufletul”. Înțeleg că voi, foștii mei colegi, nu-i puteați pune aceste întrebări lui Bolojan. Dar măcar un „sictir” sănătos putea să-i adreseze cineva conului Stelică. Poate data viitoare. La mulți ani!”, transmite fostul lider liberal Crin Antonescu.
