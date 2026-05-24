Fostul președinte al PNL Crin Antonescu afirmă că evenimentul aniversar organizat de actuala conducere a partidului s-a transformat într-un exercițiu de criticare a trecutului liberalilor.

Potrivit acestuia, mesajele transmise în cadrul reuniunii au prezentat formațiunea ca pe un partid care abia acum ar descoperi modernizarea și reforma, deși PNL a participat la numeroase momente importante din istoria politică recentă a României.

Antonescu consideră că există tendința de a nega realizările anterioare și de a prezenta fiecare nouă conducere drept punctul de pornire al schimbării. El compară această abordare cu episoade din trecutul politic românesc, în care noii lideri s-au delimitat de perioadele precedente fără a-și asuma propria implicare în deciziile criticate ulterior.

În mesajul său, Crin Antonescu enumeră mai multe momente pe care le consideră esențiale pentru istoria recentă a liberalilor.

El amintește rolul PNL în cadrul Convenției Democrate, participarea la reformele economice și instituționale din anii de după căderea comunismului, precum și contribuția guvernului condus de Călin Popescu-Tăriceanu la introducerea cotei unice de impozitare și la finalizarea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Totodată, fostul lider liberal susține că partidul a demonstrat în trecut că poate obține rezultate electorale importante fără sprijinul unor structuri de influență și fără alianțe care să îi reducă autonomia politică.

Antonescu evocă și perioada Uniunii Social-Liberale, despre care afirmă că a adus o victorie electorală majoră și a permis adoptarea unor măsuri economice importante, inclusiv reducerea TVA și modificări ale Codului Fiscal.

O parte importantă a mesajului este reprezentată de două întrebări pe care Crin Antonescu le formulează la adresa actualei conduceri liberale.

Prima se referă la perioada în care, potrivit acestuia, PNL ar fi acceptat influența Administrației Prezidențiale fără a manifesta o opoziție publică semnificativă. Antonescu îi întreabă pe Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu unde s-au aflat în acea perioadă și de ce nu au exprimat public critici.

A doua întrebare îl vizează direct pe Ilie Bolojan. Fostul lider liberal afirmă că, dacă actuala conducere consideră că partidul a funcționat până recent ca un simplu „breloc” politic, atunci responsabilitatea ar trebui să fie asumată inclusiv de cei care au ocupat funcții importante în acea perioadă.

În opinia sa, această situație ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt prezentate astăzi problemele trecutului recent al partidului.

Crin Antonescu susține că actuala conducere promovează ideea unei rupturi totale față de trecut și încearcă să construiască imaginea unui partid renăscut sub conducerea lui Ilie Bolojan.

Fostul lider liberal afirmă că realizările și contribuțiile anterioare ale partidului sunt trecute în plan secund, în timp ce accentul este pus pe o nouă etapă politică prezentată drept începutul modernizării.

În finalul mesajului, Antonescu afirmă că actualii lideri ai partidului merg înainte cu proiectul lor politic și susține că și-au recâștigat „demnitatea” și „sufletul”, formulând totodată critici la adresa celor care, în opinia sa, evită să pună întrebări incomode actualei conduceri a PNL.