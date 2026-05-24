Tanczos Barna a afirmat că Nicușor Dan nu ar fi putut interveni mai mult pentru a evita criza politică, explicând că șeful statului are un rol de arbitru și de echilibrare în situațiile de tensiune politică.

În același timp, acesta nu poate lua decizii în locul partidelor și nu poate interveni în mecanismele interne ale formațiunilor politice. Vicepremierul a subliniat că separația puterilor în stat implică exact această limitare, în care președintele nu controlează Parlamentul, Guvernul sau partidele politice. În acest context, el a considerat dificil de evaluat dacă s-ar fi putut face mai mult pentru evitarea situației actuale, tocmai din cauza acestor constrângeri instituționale.

„Domnul președinte Nicușor Dan n-are cum să influențeze deciziile interne ale Partidului Social Democrat. Cu siguranță n-are cum să influențeze deciziile PNL-ului, care au venit imediat cu o reacție fermă, imediată, la picarea guvernului. De aceea am spus că mi-e greu să spun un DA sau NU sau dacă se putea face altceva. Separația puterilor în stat înseamnă și acest lucru, că trebuie să ne asumăm și trebuie să fim de acord cu faptul că președintele nu controlează Parlamentul, nu controlează Guvernul și nu poate controla partidele. Are un rol de arbitru, are un rol de echilibrare a situației politice dacă sunt probleme, dar nu decide în locul partidelor, nu decide în interiorul partidelor”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

În ceea ce privește șansele pentru formarea unei noi majorități, oficialul guvernamental a estimat că există o probabilitate ridicată, de aproximativ 90%, ca o soluție politică să fie găsită la a doua nominalizare de premier, ceea ce ar putea duce la deblocarea situației guvernamentale.

În ceea ce privește scenariul alegerilor anticipate, Tanczos Barna consideră că acestea nu reprezintă o soluție reală, ci doar una teoretică. Principalul argument este că, în eventualitatea unor alegeri rapide, doar formațiunea AUR ar avea de câștigat în mod cert, ceea ce nu ar fi benefic pentru stabilitatea țării.

El a explicat că actualele blocuri politice ar rămâne în linii mari aceleași, cu variații de aproximativ plus sau minus 5% în favoarea AUR, în timp ce celelalte forțe politice nu ar suferi schimbări semnificative. În acest scenariu, structura Parlamentului ar fi similară, iar o eventuală nouă majoritate ar duce, cel mai probabil, la refacerea vechii coaliții.

Vicepremierul a mai arătat că, în cazul unor alegeri anticipate organizate într-un interval scurt, de exemplu trei luni, raporturile de forță politică nu s-ar modifica în mod semnificativ, iar rezultatul ar reproduce în mare parte actualul echilibru parlamentar.

„Doar teoretică, din mai multe motive. Principalul motiv este că astăzi doar AUR ar câștiga, cu siguranță, din anticipate. Nu ar fi un lucru bun nici pentru România. Blocurile puternice ar rămâne cam aceleași. Poate un plus/ minus 5% pentru AUR. Cu siguranță celelalte blocuri ar rămâne cam cu aceleași forțe în Parlament și atunci s-ar reface coaliția veche. Atunci ar fi o situație. Nu cu alți oameni, probabil, dar raporturile de forță din Parlament nu cred că s-ar modifica semnificativ dacă în trei luni de zile, de exemplu, ar fi alegeri anticipate în România”, a mai spus Barna.

De asemenea, vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat că nu ar accepta în niciun caz ca vreun partid politic să condiționeze intrarea la guvernare de schimbarea președintelui UDMR. El a subliniat că, în cei 36 de ani de activitate politică, formațiunea nu a permis niciodată influențarea deciziilor interne de către actori externi.

Întrebat dacă ar fi dispus să accepte o astfel de condiție pentru participarea la guvernare, Tanczos Barna a precizat că, deși UDMR a fost mereu deschis la critici constructive, nu ar accepta intervenții în deciziile sale interne. El a reiterat că doar structurile de conducere ale UDMR au competența de a decide asupra președintelui, precum și asupra propunerilor și revocărilor de miniștri sau a numirilor în funcții guvernamentale, inclusiv secretari de stat.

Vicepremierul a mai arătat că, în situațiile în care au existat revocări pentru lipsă de performanță, acestea au fost exclusiv decizii interne ale UDMR. În același timp, a reiterat că formațiunea rămâne deschisă dialogului și criticilor constructive, însă fără a accepta ingerințe în procesul decizional propriu.