Călin Georgescu, luat în calcul ca premier tehnocrat. Într-o analiză realizată în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată pe platforma Gândul, politologul Dan Dungaciu a comentat una dintre temele recurente ale scenei politice românești: posibilitatea unui guvern tehnocrat și actorii care ar putea fi asociați unor astfel de scenarii în eventuale negocieri instituționale.

Din perspectiva lui Dungaciu, ideea unui executiv tehnocrat rămâne problematică în contextul politic românesc actual. Analistul susține că acest tip de formulă guvernamentală este adesea invocat în perioade de blocaj politic, însă are dificultăți de implementare din cauza lipsei unei susțineri politice explicite și stabile.

În lectura sa, „tehnocrația” este percepută mai degrabă ca un mecanism de tranziție decât ca un model de guvernare durabil, într-un sistem politic în care legitimitatea electorală rămâne decisivă.

În cadrul acelorași intervenții, Dungaciu a făcut referire la discuțiile purtate la nivel politic, inclusiv la Palatul Cotroceni, unde ar fi fost analizate mai multe variante de premier, inclusiv formule de tip tehnocrat.

Potrivit interpretării sale, astfel de discuții includ adesea scenarii exploratorii, fără a reprezenta neapărat decizii politice ferme, ci mai degrabă opțiuni de lucru în contexte de negociere instituțională.

Un element care a atras atenția în spațiul public este menționarea lui Călin Georgescu în cadrul acestor discuții informale despre posibili premieri tehnocrați.

Dungaciu sugerează că, în anumite scenarii vehiculate, Georgescu ar putea fi perceput ca o figură diferită față de tehnocrații clasici, întrucât ar beneficia de un anumit tip de capital de susținere publică sau electorală, chiar dacă rămâne în afara structurilor politice tradiționale.

„Eu vă spun că atunci s-a invocat discuția, inclusiv dacă e vorba de un premier tehnocrat, că s-a discutat despre mai multe variante, generic. Sigur că a fost invocat numele lui Călin Georgescu, am discutat despre asta”, spune prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu.

O nuanță importantă în analiza profesorului este separarea dintre un tehnocrat pur administrativ și un tehnocrat cu bază de susținere politică sau electorală.

În această logică, un astfel de profil ar combina două elemente aparent contradictorii:

independența față de partidele politice;

o formă de legitimitate derivată din sprijin public sau electoral.

Această combinație ar putea, în opinia sa, să schimbe percepția asupra fezabilității unui guvern tehnocrat în România.

Discuțiile au loc pe fondul dezbaterilor din interiorul Alianța pentru Unirea Românilor, formațiune care a avansat în spațiul public diverse scenarii privind guvernarea și posibile nominalizări pentru funcția de premier.

În acest context, analiza lui Dungaciu se înscrie într-o dezbatere mai amplă despre modul în care România își construiește soluțiile de guvernare în perioade de tensiune politică și instituțională.

Potrivit lui Dan Dungaciu, o parte importantă a dialogului de la Cotroceni nu a vizat direct formarea unei majorități sau împărțirea funcțiilor guvernamentale, ci o etapă prealabilă de clarificare instituțională.

În acest context, reprezentanții AUR ar fi dorit să înțeleagă mai clar cum este poziționat partidul în arhitectura politică actuală, mai ales în raport cu deciziile și mesajele transmise de președinte.

Această discuție a apărut în condițiile în care președintele Nicușor Dan ar fi exprimat anterior o poziție rezervată sau negativă privind posibilitatea acordării unui mandat de guvernare către formațiune.

Dungaciu susține că una dintre preocupările esențiale ale AUR a fost definirea statutului său politic în raport cu celelalte partide parlamentare și cu instituția prezidențială.

În viziunea sa, această clarificare este importantă deoarece influențează modul în care un partid este tratat în eventualele consultări pentru guvernare și în procesul de formare a unei majorități.

Concret, discuția ar fi vizat dacă formațiunea este considerată un actor politic eligibil pentru guvernare sau dacă este percepută mai degrabă ca un partid exclus din ecuațiile executive.

Analistul politic subliniază că întâlnirile de la Cotroceni nu trebuie interpretate ca negocieri finale, ci mai degrabă ca o etapă exploratorie.

Această fază are rolul de a defini pozițiile de start ale actorilor politici înainte de discuții concrete privind:

formarea unei majorități parlamentare;

desemnarea unui potențial prim-ministru;

stabilirea unui echilibru politic între partidele parlamentare.

Din această perspectivă, discuțiile sunt parte a unui proces instituțional mai amplu, în care se testează disponibilitatea și recunoașterea politică reciprocă.

O temă recurentă în analiza lui Dan Dungaciu este tensiunea dintre legitimitatea electorală a unui partid și deciziile instituționale ale statului.

În opinia sa, modul în care un partid este recunoscut ca potențial partener de guvernare nu depinde exclusiv de rezultatul electoral, ci și de interpretarea politică a instituțiilor implicate în procesul de formare a guvernului.

„Încă nu s-a discutat astăzi. Discuția a fost legată de asta. Noi, spre deosebire de alte partide, am avut de clarificat următorul lucru. Pentru că dacă domnul președinte, înainte, a spus „nu dau mandat, nu, nu, nu, nu, nu”, stați un pic. Nu ne întrebați de majoritate. Hai să clarificăm dacă statutul nostru de partid politic este același pe care-l au și alte partide. Și apoi a început conversația.”

În cadrul consultărilor politice desfășurate joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, senatorul Ninel Peia, reprezentant al Grupului PACE, a prezentat un scenariu de guvernare care implică o alianță parlamentară extinsă, formată din mai multe formațiuni politice cu reprezentare semnificativă în Parlament.

Discuțiile au avut loc în prezența președintelui Nicușor Dan și au vizat posibile formule de constituire a unei noi majorități guvernamentale.

Potrivit lui Ninel Peia, una dintre cele mai solide variante de guvernare ar fi o formulă parlamentară care reunește Grupul PACE, Alianța pentru Unirea Românilor și Partidul Social Democrat.

Senatorul susține că aceste trei grupuri ar cumula aproximativ 256 de voturi în Parlament, ceea ce ar permite formarea unei majorități stabile fără sprijinul minorităților naționale sau al parlamentarilor independenți.

În această interpretare, o astfel de alianță ar putea funcționa ca bază pentru un guvern cu susținere parlamentară solidă.

„I-am spus domnului preşedinte Nicuşor Dan că există mai multe variante de guvern. Cea mai bună variantă de Guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat şi au iniţiat moţiunea de cenzură. Avem majoritate. Adică PACE, AUR şi PSD deţin în acest moment 256 de voturi, fără a avea nevoie de minorităţi sau independenţi. O altă variantă care poate reuşi să conducă ţara şi să facă un guvern este un guvern PACE – AUR”, a declarat Ninel Peia la finalul consultărilor.

Pe lângă formula extinsă, senatorul a avansat și o variantă mai restrânsă, care ar implica exclusiv o colaborare între PACE și AUR.

Această opțiune este prezentată ca o posibilitate de lucru în cazul în care negocierile politice ar duce la o reconfigurare a majorităților sau la formarea unor alianțe alternative în Parlament.

Un element central al mesajului transmis de Ninel Peia este profilul viitorului prim-ministru. Acesta a susținut că România are nevoie de un „premier vindecător”, capabil să gestioneze problemele economice și sociale printr-o abordare graduală și echilibrată.

În contrast, senatorul a respins ideea unui „premier chirurg”, asociat cu măsuri dure și intervenții rapide, pe care le consideră riscante în actualul context social și economic.

Această metaforă politică reflectă o diferență de abordare între politici de ajustare rapidă și politici de stabilizare pe termen mediu.