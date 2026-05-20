Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirile cu Nicușor Dan vor avea loc după un program stabilit în trei etape. De la ora 9:00 sunt programați reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România, de la ora 10:00 cei din grupul PACE – Întâi România, iar de la ora 11:00 parlamentarii neafiliați.

Tema consultărilor a fost comentată și de premierul demis, Ilie Bolojan, care a explicat că nu fusese stabilită o a doua rundă de discuții în această săptămână, însă șeful statului ar dori să afle și punctul de vedere al parlamentarilor neafiliați și al grupurilor mai mici în ceea ce privește formarea unei noi majorități guvernamentale.

„Nu s-a discutat despre o a doua rundă de discuții săptămâna asta, dar probabil că domnul președinte, ținând cont de numărul mare al acestor parlamentari, dorește să vadă și care este punctul lor de vedere vis-a-vis de formarea unui nou guvern”, a spus Ilie Bolojan la B1TV.

Bolojan a subliniat că aceste grupuri parlamentare pot avea un rol important în actualul context politic. Potrivit acestuia, dacă parlamentarii care reprezintă aproximativ 10% din Parlament ar acționa coerent, influența lor ar putea deveni chiar mai mare decât cea a unor formațiuni parlamentare consacrate.

„Dacă un grup de parlamentari, care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci, cu siguranță, au o pondere ceva mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci pot să influențeze, într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi, într-un sens sau un alt”, a mai spus Bolojan.

Premierul demis a explicat că, în cazul unor voturi strânse, astfel de grupuri pot influența decisiv formarea unui nou guvern sau adoptarea unor proiecte legislative importante.

Întrebat dacă actualele consultări de la Palatul Cotroceni sunt inutile, Ilie Bolojan a susținut că acestea sunt impuse de prevederile Constituției și că sunt necesare pentru desemnarea viitorului premier. El a precizat că, după una sau două runde de discuții, șeful statului va lua o decizie privind propunerea pentru funcția de prim-ministru.

„Consultările sunt impuse practic de prevederile Constituției și eu cred că ele sunt necesare, sunt perfecte în bună regulă și după o rundă, două, președintele României va lua o decizie legată de propunerea pentru un premier sau alta”, a completat premierul demis.

Ilie Bolojan a spus și că nu a susținut traseismul politic, însă a atras atenția asupra faptului că o parte importantă dintre parlamentarii aleși în 2024 nu mai fac parte din formațiunile pe listele cărora au candidat.

„Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situaţie interesantă în Parlamentul României, în care 10%, cel puţin, din parlamentari, nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votaţi în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, 50 de parlamentari, în situaţia în care dintre aceşti parlamentari au purtat discuţii cu organizaţiile noastre judeţene şi s-au înţeles pe tema unei colaborări. Sunt oameni în bună regulă, am fost întrebat, de exemplu, de câţiva colegi pe tema asta şi, din punctul meu de vedere, le-am spus: dacă vă înţelegeţi şi oamenii nu au niciun fel de problemă, nu văd de ce nu am putea să colaborăm. Cea mai proastă situaţie este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliaţi nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”, a afirmat Bolojan.

Nicușor Dan a avut deja luni consultări cu liderii principalelor partide parlamentare și ai grupurilor politice reprezentate în Parlament. La discuțiile de la Cotroceni au participat reprezentanții Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale, precum și reprezentanții S.O.S. România și Partidul Oamenilor Tineri.

După aceste întâlniri, șeful statului a transmis că discuțiile cu partidele vor continua până când va exista o variantă de majoritate parlamentară solidă și pro-occidentală.

Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitate și maturitate din partea formațiunilor politice, cerând identificarea unui numitor comun într-un termen rezonabil. Șeful statului a subliniat că este nevoie de formule coerente și de propuneri viabile pentru formarea viitorului guvern.