Negocierile pentru noul guvern intră în faza decisivă. Nicușor Dan este implicat direct în procesul de mediere, cu obiectivul de a găsi o soluție care să asigure stabilitate politică și capacitatea de continuare a reformelor. Totodată, se insistă asupra ideii că soluția finală trebuie să fie una coerentă, nu rezultatul unor compromisuri rapide sau improvizate.

Potrivit informațiilor publicate de News, consultările de la Cotroceni au fost utile, deoarece au clarificat limitele și pozițiile partidelor, precum și posibilitatea formării unei majorități parlamentare capabile să susțină un guvern stabil.

Deși toate opțiunile sunt în continuare analizate, există o ordine clară a scenariilor luate în calcul. Conform surselor citate de publicația menționată, este prematur să fie considerată prioritară varianta unui guvern tehnocrat sau a unuia minoritar, întrucât procesul de negociere nu este finalizat.

„Preşedintele este foarte angajat în găsirea unei soluţii stabile, care să ofere ţării un guvern credibil, capabil să împingă mai departe reformele necesare. Ăsta este şi motivul pentru care lucrurile nu se fac cu improvizaţie, doar pentru a bifa o rezolvare a crizei. Este nevoie de o soluţie politică sănătoasă”, au declarat unele surse pentru publicația menționată.

Este exclus, potrivit sursei menționate, scenariul unei nominalizări de premier făcută doar pentru a fi respinsă în Parlament, urmată de o a doua nominalizare menită să fie impusă prin presiunea dizolvării legislativului. De asemenea, este respinsă ideea unui așa-numit premier de sacrificiu.

„Nu există scenariul cu varianta unui premier de sacrificiu, care să pice doar pentru a fi impus altcineva apoi. Înţelegem senzibilităţile dintre partide, avem nevoie de un guvern politic stabil, iar asta presupune orice formulă care deblochează lucrurile şi păstrează traiectoria actuală”, susțin sursele menționată.

Negocierile sunt în desfășurare, iar estimările arată că în aproximativ o săptămână ar putea fi conturată o soluție politică finală, în funcție de acordul dintre principalele partide parlamentare.

„În următoarea săptămână, cel mai probabil, se vor aşeza lucrurile. Depinde însă de toţi actorii. Există soluţii şi perspective, faţă de discuţiile informale de acum două săptămâni există nuanţe care arată o mai mare deschidere din partea principalilor actori”, au mai transmis sursele respective.

În paralel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că la următoarea întâlnire de la Cotroceni ar putea fi avansată o propunere concretă de premier, în funcție de discuțiile dintre partide și de pozițiile exprimate de acestea.

PSD se declară dispus să negocieze pentru formarea unei majorități, însă exclude varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan, deși acceptă discuții cu acesta în alte formule politice.

Grindeanu a precizat că, în opinia sa, varianta unui premier tehnocrat susținut de un guvern politic ar putea fi mai bună decât un guvern complet tehnocrat, pe care îl consideră o soluție slabă. El a mai susținut că un eventual premier ar trebui să fie un om de dialog, familiarizat cu realitățile politice și economice din România și capabil să gestioneze relațiile dintre partidele din coaliție.

În acest context, au fost menționate și discuțiile inițiale de la Cotroceni, unde Nicușor Dan ar fi urmărit identificarea constrângerilor și a „liniilor roșii” ale fiecărui partid.

Pe scena politică, AUR și-a exprimat disponibilitatea de a intra la guvernare, susținând că își asumă rolul de a scoate România din criză și de a reprezenta o parte semnificativă a electoratului în procesul decizional.

În schimb, PNL a anunțat că nu va susține și nu va participa la un guvern în care se regăsește PSD și a exclus sprijinul pentru un guvern cu premier tehnocrat în această formulă. Liderul formațiunii a transmis că, în cazul în care PSD reușește să formeze o majoritate, partidul va merge în opoziție.

USR a transmis, de asemenea, că nu va participa la guvernare în cazul în care se formează o majoritate condusă de PSD.

UDMR respinge, la rândul său, posibilitatea unei noi colaborări cu PSD în condițiile actuale, invocând deciziile politice recente și alianțele care au dus la căderea guvernului anterior. Formațiunea a subliniat existența unor linii roșii politice, inclusiv refuzul unei colaborări cu AUR.

În acest context, negocierile pentru formarea noului guvern continuă, iar o decizie finală este așteptată în perioada imediat următoare, cel mai probabil în cursul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția discuțiilor dintre partidele politice și Nicușor Dan.

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că, în cazul în care refacerea coaliției de guvernare nu mai este posibilă, cea mai bună soluție ar fi ca președintele României să încredințeze mandatul de formare a guvernului Partidului Social Democrat, ca partid cu cel mai mare număr de parlamentari rezultat în urma alegerilor.

„Constituţional, lucrurile trebuie accelerate, ori se poate restabili fosta coaliţie, care n-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. Ok, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul, acum problema este consecinţele acestei acţiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliţiei. Dacă nu se poate reface coaliţia, cred că cea mai bună soluţie ar fi ca domnul preşedinte să încredinţeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, aşa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înţeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

El a afirmat că PSD ar putea construi o majoritate parlamentară, având experiență în formarea de alianțe politice, și a susținut că formațiunea ar reuși să obțină sprijinul necesar pentru a trece de votul Parlamentului cu programul de guvernare și lista de miniștri.

„Dânsul are atribuţiuni până la desemnarea premierului. De la desemnarea premierului, mai departe, problema este a premierului desemnat să îşi facă majoritatea, iar acea majoritate primeşte sau nu votul majoritar de la Parlament. După ce face desemnarea premierului, preşedintele nu mai are atribuţiuni”, a mai spus fostul şef al statului.

Băsescu a explicat că, din punctul său de vedere, dacă președintele ar acorda mandatul PSD, partidul ar reuși să își asigure majoritatea parlamentară necesară, estimată la minimum 233 de voturi.

În ceea ce privește situația actuală, fostul șef al statului a spus că responsabilitatea pentru criza politică este împărțită între mai mulți actori politici, indicând atât rolul PSD în căderea guvernului, cât și acțiunile PNL, pe care le consideră de natură să blocheze funcționarea statului.

„Ca om cu oricare experienţă în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul preşedinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea. PSD-ului o să îi iasă. PSD-ul e cel mai experimentat partid în a-şi crea majorităţi în Parlament. Deci, aşa cum şi-a creat majoritatea de cădere a guvernului cu o majoritate extrem de largă, îşi va crea o majoritate mai mult sau mai puţin transparentă din punct de vedere a denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, dar şi-o va crea şi va putea merge în faţa Parlamentului cu programul şi cu lista de miniştri, cu succes, adică va trece de votul Parlamentului, va face cele 233 de voturi. Primul responsabil a fost Grindeanu, care şi-a dus oştile şi influenţa în Parlament la căderea guvernului, într-un moment dificil, iar al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care, pentru un om, blochează ţara. Domnul Bolojan poate să-şi ducă campania pentru prezidenţiale şi din postura de preşedinte al Senatului”, a susținut Traian Băsescu.

Referitor la un posibil premier tehnocrat, Traian Băsescu a respins această variantă, apreciind că un astfel de prim-ministru nu ar avea capacitatea de a negocia eficient între partidele politice și ar ajunge într-o poziție dificilă în raport cu liderii formațiunilor parlamentare.

El a susținut că un tehnocrat ar fi lipsit de experiența politică necesară și ar avea dificultăți majore în gestionarea unei coaliții sau a unei majorități parlamentare.

„Nici o şansă să facă ceva. Ar fi un caraghios, între partide. Uitaţi-vă că este dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianţei, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu ştie care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui”, a mai spus Băsescu.

În opinia sa, actualul context politic impune o soluție rapidă, în caz contrar existând riscul ca prelungirea crizei să afecteze negativ imaginea președintelui și să fie asociată cu eventualele eșecuri guvernamentale viitoare.

Băsescu a mai avertizat că întârzierea formării unui guvern stabil ar putea duce la apariția unor acuzații politice între partide și la transferarea responsabilității pentru problemele economice sau instituționale asupra președintelui României.