Fostul președinte al României, Traian Băsescu, lansează un avertisment dur privind posibilitatea apariției unei crize politice prelungite, în cazul în care Parlamentul respinge prima propunere de premier formulată de președintele Nicuşor Dan. Potrivit lui Băsescu, experiența politică din trecut arată că o a doua nominalizare pentru funcția de prim-ministru poate fi blocată la nesfârșit în Parlament, fără ca instituția să suporte consecințe constituționale.

„Oamenii ăştia nu ţin istoria parlamentară a propriei lor ţări, habar nu au”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV

Fostul șef al statului a readus în atenție criza politică din anul 2009, perioadă în care Guvernul condus de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură. După căderea Executivului, Traian Băsescu a făcut o nouă propunere pentru funcția de premier, desemnându-l pe economistul Lucian Croitoru.

Conform fostului președinte, Parlamentul nu a votat și nici nu a respins oficial acel guvern timp de mai multe luni, ceea ce a generat un blocaj instituțional fără precedent.

În analiza sa, Traian Băsescu consideră că România riscă să intre într-o perioadă de instabilitate politică dacă primul cabinet propus de Nicușor Dan nu obține majoritatea necesară în Parlament.

Fostul președinte susține că mulți lideri politici ignoră modul în care funcționează, în realitate, mecanismele constituționale. El afirmă că există percepția greșită conform căreia, după respingerea unui guvern, următoarea propunere va intra automat la vot.

În acest context, Băsescu spune că România poate ajunge în situația de a avea un guvern interimar slăbit politic și administrativ, incapabil să gestioneze eficient problemele economice și sociale.

Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa liderilor politici implicați în negocierile pentru formarea viitorului Executiv. El acuză actuala clasă politică de lipsă de responsabilitate și susține că anumite condiții impuse în discuțiile politice nu au bază constituțională.

Fostul președinte îl indică inclusiv pe Nicușor Dan drept unul dintre factorii care contribuie la tensionarea situației politice, afirmând că actualul șef al statului ar introduce condiționări care depășesc cadrul prevăzut de Constituție.

„Parlamentul pur şi simplu nu a pus pe ordinea de zi discuţia despre al doilea guvern. Uite aşa au stat trei luni, păi ăştia vor sta doi ani. Deci nu se va întâmpla să cadă primul guvern şi al doilea să mai fie discutat. Dacă va cădea primul guvern, al doilea nu va mai fi discutat, pentru că nu ai ce-i face Parlamentului, nu are sancţiuni şi nu are stabilit termen constituţional în cât timp să pună în dezbatere lista guvernului şi programul. Deci dacă toată lumea aşteaptă să pună în aplicare propria Constituţie, ţara stă fără Guvern. Stăm cu un guvern căzut, care nu mai este nici măcar legitim”, a argumentat Traian Băsescu.

Declarațiile lui Traian Băsescu apar într-un moment sensibil pentru scena politică românească, marcat de negocieri tensionate și incertitudine privind formarea unei majorități parlamentare stabile.

Experții în drept constituțional au avertizat în repetate rânduri că lipsa unor termene clare pentru validarea unui nou guvern poate crea blocaje instituționale majore, mai ales în perioade de fragmentare politică.

În cazul în care Parlamentul va amâna sau evita votul asupra unei noi propuneri de premier, România s-ar putea confrunta cu o perioadă îndelungată de instabilitate administrativă și politică, cu efecte directe asupra economiei și asupra relațiilor externe ale țării.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, critică dur scenariile discutate în culisele politice privind instalarea unui guvern tehnocrat și avertizează că România riscă un blocaj administrativ major dacă formarea unui executiv stabil va continua să fie amânată.

Într-o analiză tranșantă asupra crizei politice actuale, Băsescu susține că ideea unui prim-ministru tehnocrat reprezintă o soluție lipsită de eficiență într-un context dominat de conflicte între partide și negocieri fragile.

Fostul șef al statului afirmă că un tehnocrat aflat în fruntea Guvernului nu ar avea autoritatea politică necesară pentru a negocia cu liderii partidelor și pentru a asigura adoptarea măsurilor importante în Parlament.

Potrivit lui Băsescu, un astfel de executiv ar deveni rapid dependent de compromisuri și negocieri permanente, ceea ce ar bloca activitatea guvernamentală.

Traian Băsescu a catalogat drept „ridicolă” și ideea conform căreia proiectele guvernamentale ar putea fi promovate în Parlament de către miniștrii care dețin și mandate de deputați sau senatori.

În opinia sa, o asemenea formulă nu poate înlocui existența unei majorități politice solide și riscă să transforme procesul legislativ într-un haos administrativ.

Fostul președinte amintește că inclusiv alianțele politice construite în ultimii ani s-au destrămat rapid, iar partidele care au guvernat împreună au ajuns acum în conflict deschis.

Fostul șef al statului atrage atenția și asupra dificultăților legislative care pot apărea într-un Parlament fragmentat politic.

Potrivit lui Traian Băsescu, chiar și în situația în care anumite proiecte ar reuși să treacă de votul celor două camere parlamentare, acestea pot fi contestate ulterior la Curtea Constituțională a României, ceea ce ar întârzia aplicarea măsurilor guvernamentale.

El consideră că România nu își permite luni întregi de dispute politice și proceduri parlamentare complicate, în special într-o perioadă cu presiuni economice și sociale importante.

„Povestea cu tehnocratul este, daţi-mi voie să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, e o prostie pe care o susţin oameni care nu au experienţă sau se fac că nu au experienţă. Nu poţi să pui în vârful unui guvern un tehnocrat care să facă ce? Să se ducă din sediu în sediu de partid să vorbească cu preşedinţii de partid, să se roage să-i treacă un act sau… Cum, la fel, este o inovaţie care va fi păcat că unii se pun în situaţia ridicolă de a o susţine, vom trece legile prin iniţiative legislative ale miniştrilor care sunt şi parlamentari. Cine spune că vom face un aranjament cu celelalte partide? Păi voi aveţi un protocol de patru partide şi nu l-aţi putut respecta, l-aţi făcut praf, a căzut Guvernul. Şi vrei să îmi spui câte luni vă va lua să faceţi voi un protocol acuma, voi, aceste partide care nu vă mai puteţi suporta unul pe altul, nu mai vreţi să fiţi în alianţă”, a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV.

În concluzie, Traian Băsescu susține că singura soluție viabilă este formarea rapidă a unui guvern cu susținere politică clară și capacitate reală de decizie.

Fostul președinte avertizează că orice întârziere în desemnarea și validarea unui executiv funcțional poate afecta stabilitatea economică, investițiile și credibilitatea României pe plan extern.

Mesajul transmis de Băsescu vine într-un moment tensionat pentru scena politică românească, în care negocierile pentru formarea unei noi majorități continuă, iar incertitudinea privind viitorul guvernării rămâne ridicată.