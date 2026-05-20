Noua lege adoptată de Parlamentul Republicii Moldova reglementează explicit situația persoanelor care au dobândit cetățenia prin naștere, dar care nu au fost înregistrate oficial până la împlinirea vârstei de 18 ani și nu au reușit să obțină un buletin sau alte documente de identitate.

Potrivit prevederilor aprobate, procedura de constatare a apartenenței la cetățenia Republicii Moldova va putea fi inițiată dacă autoritățile stabilesc că, la momentul nașterii solicitantului, cel puțin unul dintre părinți era cetățean moldovean.

Modificările legislative au fost elaborate de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar autoritățile susțin că măsura urmărește eliminarea dificultăților administrative întâmpinate de persoanele care au rămas fără acte de identitate după majorat.

Noile reguli sunt menite să reducă blocajele birocratice pentru cetățenii care, deși au drept legal la cetățenie, nu au fost incluși anterior în registrele oficiale și nu au putut obține un buletin sau alte documente necesare pentru accesarea serviciilor publice.

Autoritățile din Republica Moldova au introdus și condiții suplimentare privind verificarea solicitanților care cer confirmarea cetățeniei și eliberarea documentelor de identitate, informează jurnal.md.

Conform proiectului adoptat, procedura nu va putea fi aplicată persoanelor implicate în crime de război, acte de terorism sau activități considerate amenințări la adresa securității statului.

De asemenea, legea prevede că vor fi excluse persoanele incluse pe liste de sancțiuni internaționale sau naționale. Măsura are rolul de a introduce filtre suplimentare de securitate în procesul de confirmare a cetățeniei pentru persoanele fără buletin după vârsta de 18 ani.

Un amendament propus de deputatul Igor Chiriac stabilește și posibilitatea suspendării procedurii de confirmare a cetățeniei în cazul în care, pe durata examinării cererii, apar motive care ar putea justifica retragerea cetățeniei. Procedura va rămâne blocată până la finalizarea tuturor verificărilor efectuate de autorități.

Proiectul legislativ introduce și modificări privind modalitatea de luare în evidență militară a cetățenilor Republicii Moldova.

Potrivit noilor prevederi, evidența militară va putea fi realizată exclusiv pe baza actului de identitate sau a informațiilor existente în Registrul de stat al populației.

Autoritățile susțin că această modificare urmărește uniformizarea procedurilor administrative și reducerea situațiilor în care datele incomplete sau lipsa unui buletin generează dificultăți în procesul de evidență oficială.

În lectura a doua, proiectul de lege a fost comasat cu alte două inițiative legislative elaborate de formațiunile „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă”. După publicarea în Monitorul Oficial, noile reguli vor deveni aplicabile la nivel național.

Tabel. Principalele modificări privind procedura pentru cetățenii fără buletin: