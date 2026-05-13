Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 5 anunță că, până la sfârșitul anului 2026, un număr de 23.333 de persoane din sector vor avea acte de identitate expirate sau care nu mai sunt valabile.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să verifice din timp data de expirare a cărții de identitate și să își facă programare pentru reînnoirea documentelor, astfel încât să fie evitate aglomerația și eventualele dificultăți administrative. Reprezentanții instituției precizează că locuitorii Sectorului 5 se pot adresa oricărui serviciu de evidență a persoanelor din țară, însă doar pe baza unei programări prealabile.

În situația în care nu mai sunt disponibile locuri pentru programările online, cetățenii se pot prezenta direct la Serviciul Evidența Populației din Bd. George Coșbuc nr. 36-38, unde vor fi primiți în limita locurilor disponibile în fiecare zi. Instituția face apel la oameni să nu aștepte expirarea actelor înainte de a solicita eliberarea unui nou document de identitate.

18 ani

Pentru eliberarea, preschimbarea sau schimbarea domiciliului în cartea de identitate, conform prevederilor art. 57 din H.G. nr. 295/2021, solicitarea se depune de titular sau de reprezentantul legal pe baza unui set de documente obligatorii.

Este necesară prezentarea actului de identitate în original, a certificatului de naștere, precum și a certificatului de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor. În situația persoanelor divorțate, se solicită certificatul de divorț și, după caz, convenția privind minorii sau hotărârea judecătorească definitivă ori irevocabilă. Atunci când aceste documente nu pot fi prezentate, dovada stării civile se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie care conține mențiunile actualizate.

În cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate, acestea trebuie prezentate în original, însoțite de traducere legalizată și, după caz, de documentele care le conferă caracter executoriu în România. Pentru hotărârile emise în statele membre ale Uniunii Europene, acestea sunt recunoscute de drept, dar trebuie însoțite de certificatele prevăzute de regulamentele europene aplicabile.

Dacă hotărârea de divorț sau convenția privind minorii stabilește domiciliul copilului, schimbarea adresei unui părinte sau a minorului necesită acordul celuilalt părinte sau o hotărâre a instanței de tutelă. Acordul părintelui poate fi dat la ghișeu sau autentificat la notar, la o misiune diplomatică a României ori la autoritățile străine competente, fiind ulterior tradus și legalizat.

Pentru minorii sub 14 ani care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul, este obligatorie prezentarea certificatului de naștere. De asemenea, trebuie dovedită adresa de domiciliu prin documente precum extrasul de carte funciară, emis cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, și acordul proprietarului sau al găzduitorului, dacă solicitantul nu este titularul locuinței.

Documentele originale sunt restituite titularului, iar autoritățile realizează fotocopierea acestora conform Legii nr. 9/2023. Nu sunt acceptate copii legalizate. În situația în care unele documente lipsesc, solicitantul poate depune cerere pentru eliberarea duplicatelor, iar până la obținerea acestora poate fi emisă o carte de identitate provizorie valabilă un an.

Totodată, O.U.G. nr. 97/2005 prevede sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea anumitor obligații legale privind evidența persoanelor, amenzile fiind cuprinse între 25 și 1.000 de lei, în funcție de fapta săvârșită.

între 14 ani – 18 ani

În conformitate cu prevederile art. 51 din H.G. nr. 295/2021, eliberarea cărții de identitate pentru minori se realizează la solicitarea titularului sau a reprezentantului legal, pe baza unui set de documente obligatorii.

Pentru depunerea cererii este necesară completarea formularului tip, care poate fi obținut de la ghișeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov sau listat pe o singură foaie A4 față-verso. De asemenea, se prezintă certificatul de naștere al minorului, în original și copie.

Este necesar și actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, document care servește totodată la dovedirea adresei de domiciliu. În situația în care părintele este cetățean străin, dovada domiciliului se face prin permisul de ședere permanentă.

În cazul părinților căsătoriți sau divorțați, se prezintă certificatul de căsătorie sau certificatul de divorț, însoțit de acordul parental ori de hotărârea judecătorească definitivă sau irevocabilă, după caz. Dacă hotărârile judecătorești privind încredințarea minorului au fost pronunțate în străinătate, acestea trebuie prezentate în original și copie, împreună cu traducerea legalizată și documentele care le conferă caracter executoriu în România, acolo unde este cazul. Hotărârile din statele membre ale Uniunii Europene sunt recunoscute de drept, dar trebuie însoțite de certificatele prevăzute de regulamentele europene aplicabile.

În situațiile în care domiciliul minorului este stabilit prin hotărâre judecătorească sau convenție parentală, schimbarea acestuia necesită acordul celuilalt părinte sau o hotărâre a instanței de tutelă. Dacă minorul locuiește în mod statornic la celălalt părinte decât cel stabilit de instanță, este necesară declarația de consimțământ a părintelui care are stabilită locuința minorului, din care să reiasă acordul privind înscrierea domiciliului la adresa reală de locuire.

Declarația de consimțământ poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului, sau autentificată la notar, la o misiune diplomatică a României ori la autoritățile străine competente, caz în care trebuie tradusă și legalizată. Dacă părintele nu poate fi identificat, se poate prezenta un referat emis de serviciul public de asistență socială, care confirmă situația de fapt privind locuirea minorului.

Atunci când autoritatea părintească este exercitată de ambii părinți, iar minorul locuiește în mod statornic cu unul dintre ei, cererea pentru eliberarea actului de identitate este semnată de părintele la care minorul are domiciliul, fără a fi necesară semnătura celuilalt părinte.

Este necesară și dovada achitării contravalorii actului de identitate, respectiv 1 leu pentru cartea de identitate provizorie, sumă care poate fi plătită la casierie, prin SMS sau prin virament bancar către S.P.C.L.E.P. Brașov.

În ceea ce privește procedura, minorul este obligat să solicite eliberarea actului de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani. Cererea se depune împreună cu unul dintre părinți, cu reprezentantul legal sau cu persoana căreia i-a fost încredințat. Actul de identitate poate fi ridicat de minor sau de persoana care l-a însoțit la depunerea cererii.

Pentru minorii aflați sub o măsură de protecție specială, actul de identitate se eliberează de serviciul competent teritorial, la solicitarea scrisă a instituției sau a serviciului de tip rezidențial.

Cererea nu poate fi depusă înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, iar nerespectarea termenului legal de solicitare constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Alte abateri privind evidența persoanelor se sancționează cu amenzi între 25 și 50 de lei, conform O.U.G. nr. 97/2005.

Documentele originale sunt restituite titularului, iar instituția realizează fotocopierea acestora în conformitate cu Legea nr. 9/2023. Nu sunt acceptate copii legalizate pentru eliberarea cărții de identitate.

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor funcționează ca structură operativă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și are atribuții în organizarea, coordonarea și monitorizarea modului unitar de aplicare a legislației în domeniul evidenței persoanelor, al stării civile și al schimbării numelor pe cale administrativă, de către serviciile publice comunitare de profil.

Instituția elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de aceste servicii, actualizează și valorifică datele din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, precum și furnizează, în condițiile legii, date de identificare solicitate de autorități, instituții publice, operatori economici sau alte persoane juridice, în vederea desfășurării unor activități de interes general reglementate.

Totodată, Direcția soluționează cererile cetățenilor români care și-au stabilit domiciliul în străinătate înainte de anul 1989 sau ale reprezentanților legali ai acestora, în ceea ce privește comunicarea datelor de identificare, stabilește elementele de securizare ale cărților de identitate și ale cărților de alegător și administrează Sistemul Național Informatic de Evidență a Populației.

Instituția are și responsabilitatea aplicării reglementărilor privind protecția și confidențialitatea datelor personale, asigură dotarea serviciilor de evidență a persoanelor cu registre și certificate de stare civilă, precum și cu materialele necesare producerii documentelor de identitate și a cărților de alegător. Participă la formarea și perfecționarea profesională a personalului din aceste servicii și colaborează cu alte instituții ale administrației publice pentru constituirea unor registre permanente, conform legii.

Direcția selectează și prelucrează date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor privind cetățenii cu drept de vot, întocmește și pune la dispoziția primarilor listele electorale permanente și copiile acestora, contribuind astfel la organizarea proceselor electorale. În același timp, asigură aplicarea unitară a legislației din domeniu și sprijină modernizarea relației dintre administrația publică și cetățeni, inclusiv prin desfășurarea Recensământului Populației și al Locuințelor.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor colaborează cu ministerele și celelalte instituții ale administrației publice centrale și locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În ceea ce privește obiectivele sale, instituția urmărește modernizarea și digitalizarea sistemului informatic de evidență a persoanelor, în contextul procesului de adaptare a administrației publice la cerințele Uniunii Europene. Printre direcțiile principale de acțiune se numără elaborarea de propuneri legislative pentru actualizarea cadrului normativ, consolidarea activității de coordonare a serviciilor publice comunitare și asigurarea accesului la bazele de date pentru structurile MAI și misiunile diplomatice ale României.

De asemenea, instituția sprijină soluționarea cererilor privind transcrierea actelor de stare civilă din străinătate, monitorizează implementarea standardelor de calitate în serviciile de profil, dezvoltă cooperarea internațională în domeniul evidenței persoanelor și protecției datelor și contribuie la formarea profesională continuă a personalului. Alte obiective vizează optimizarea procesului de eliberare a documentelor de identitate, pașapoartelor și permiselor de conducere într-un sistem integrat de tip ghișeu unic, precum și identificarea unor soluții organizatorice privind personalul din structurile de evidență a persoanelor.