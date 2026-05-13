Producția industrială a înregistrat o scădere de 2,1% în zona euro și de 1% în Uniunea Europeană, în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 13 mai 2026, de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Cele mai accentuate scăderi au fost raportate în Irlanda, Luxemburg, Malta și România.

Dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale producției industriale au fost consemnate în Danemarca, cu 16,8%, Letonia, cu 9,5%, și Grecia, cu 8,4%. La polul opus, Irlanda a înregistrat cel mai sever declin, de 19,4%, urmată de Luxemburg, cu 5,7%, Malta, cu 3,6%, și România, cu 2,5%.

La nivelul Uniunii Europene, producția de bunuri intermediare a scăzut cu 0,4%, cea de bunuri de folosință îndelungată cu 1,8%, iar producția de bunuri de folosință imediată s-a redus cu 9,1%. În schimb, producția de bunuri de capital a crescut cu 3%, iar cea de energie cu 1,6%.

Comparativ cu luna precedentă, producția industrială a crescut în martie cu 0,2% în zona euro și cu 0,8% în Uniunea Europeană, după ce în februarie se înregistrase un avans de 0,2% în ambele regiuni.

În ceea ce privește evoluțiile lunare din statele membre UE, cele mai mari creșteri ale producției industriale au fost raportate în Danemarca, cu 8,4%, Bulgaria, cu 5,8%, și Polonia, cu 5,4%. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Belgia, cu 3%, Estonia, cu 2,6%, și Suedia, cu 1,9%.

În martie 2026, România a raportat o creștere de 0,3% a producției industriale comparativ cu luna precedentă, după ce în februarie fusese consemnat un declin de 0,4%.

La nivelul Uniunii Europene, producția de energie a scăzut cu 1%, iar cea de bunuri de folosință îndelungată s-a redus cu 2,8%. În schimb, producția de bunuri de capital a crescut cu 1,2%, cea de bunuri de folosință imediată cu 1,1%, iar producția de bunuri intermediare a înregistrat un avans de 1,4%.

Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), producția industrială din România, în serie brută, a crescut în martie 2026 cu 11,6% față de luna precedentă. Evoluția a fost susținută de creșterile înregistrate în industria extractivă, care a avansat cu 24%, și în industria prelucrătoare, unde creșterea a fost de 13,3%. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 2,8%.

În serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, producția industrială a fost mai mare cu 0,3% față de luna precedentă. Creșterea a fost determinată de avansul industriei extractive, de 10%, și al industriei prelucrătoare, de 0,4%, în timp ce sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat un declin de 2,9%.

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, producția industrială în serie brută a scăzut cu 0,7%. Industria prelucrătoare a consemnat un recul de 1,5%, în timp ce industria extractivă și sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat creșteri de 2%, respectiv 3,6%.

În serie ajustată, producția industrială a fost mai mică cu 2,2% față de martie 2025, pe fondul scăderii cu 3,2% a industriei prelucrătoare. În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au crescut cu 3,7%, iar industria extractivă a avansat cu 1,3%.