Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că PSD va propune în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre prin care asociațiile de proprietari să nu mai plătească pentru apă caldă și căldură atunci când acestea nu sunt livrate la parametri normali. El a explicat că sunt mii de blocuri care primesc doar apă călâie și calorifere care abia se încălzesc.

Băluță a spus că situația se va schimba și că, în cursul săptămânii, va fi inițiat un proiect de hotărâre, la care i-a invitat pe toți consilierii generali să se alăture. Proiectul ar urma să funcționeze după un principiu similar cu cel al ANPC: dacă un serviciu este de calitate, se plătește, iar dacă nu este, nu trebuie plătit.

El a precizat că măsura ar urma să se aplice inclusiv din luna ianuarie, perioadă în care au fost cele mai multe probleme și foarte mulți oameni au ajuns să facă petiții din cauza lipsei de interes a autorităților. Primarul a subliniat că, dacă apa caldă și căldura nu sunt livrate corect, cei responsabili trebuie să suporte costurile, nu cetățenii. În acest context, a spus că Termoenergetica și ELCEN trebuie să își rezolve problemele fără a pune povara pe populație.

Daniel Băluță a mai declarat că proiectul urmărește să oficializeze o realitate firească: oamenii nu ar trebui să plătească pentru un serviciu de proastă calitate, care nu respectă standardele. El a adăugat că această măsură este o lecție necesară pentru cei care, în mod constant, găsesc scuze și se plâng.

Primarul a susținut schimbarea modului de acordare a subvențiilor pentru încălzire în București, astfel încât fiecare persoană să plătească în funcție de veniturile pe care le are.

„Citim că mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibilă, ea e călâie, caloriferele sunt amorţite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni – şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers – vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum ANPC validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă, în momentul în care asociaţiile primesc apă caldă, şi acest lucru se aplică din luna ianuarie, unde au fost cele mai mari probleme pentru foarte mulţi oameni, au ajuns să facă petiţii, unde ne trezim aici, fac petiţii oamenii pentru că există din partea autorităţilor un dezinteres total. Ce facem? Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor. Este o lecţie care era momentul să se întâmple pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze şi se plâng”, a zis primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță a spus că, în București, datele din luna decembrie arătau că aproximativ 29.500 de pensionari aveau pensii de până la 1.000 de lei și aveau probleme în a-și plăti căldura.

El a precizat că există și alte zeci de mii de persoane cu venituri mici sau cu dizabilități aflate în aceeași situație. În acest context, a explicat că nu este normal ca subvenția pentru căldură să fie acordată în mod egal atât acestor oameni, cât și celor care câștigă salarii de 20.000 de lei.