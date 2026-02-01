Creșterea în popularitate a lui Călin Georgescu are loc într-un context de competiție directă cu liderul AUR, George Simion, cei doi fiind percepuți ca rivali pentru același bazin electoral.

Potrivit România TV, George Simion ar fi încercat în mod repetat să atragă electoratul asociat lui Călin Georgescu, însă fără rezultate notabile. În paralel, Georgescu este vizat de mai multe dosare penale, situație care este interpretată de susținătorii săi drept o formă de presiune politică, în timp ce criticii consideră că acestea țin de parcursul său juridic. În acest context, Georgescu a transmis mesaje publice în care s-a delimitat de întreaga clasă politică și de sistemul politic în ansamblu, susținând că nu urmărește validare personală, ci o evaluare morală și istorică a acțiunilor politice care au afectat societatea românească.

„Eu, personal, nu am nevoie să demonstrez nimic. Nimic, eu personal, Călin Georgescu. Dar am o mențiune față de întreg sistemul și față de toată clasa politică. Subliniez, toată clasa politică. Cei care cred că au câștigat făcând rău, foarte mare rău, poporului român, sau mimând binele, nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor care sunt vii și vrerea lui Dumnezeu”, spune Călin Georgescu.

Din punct de vedere ideologic, Călin Georgescu s-a poziționat încă din campania pentru alegerile prezidențiale anulate ca susținător al politicilor promovate de Donald Trump, orientare pe care o menține și în prezent. După participarea la reuniunea de la Davos, el a susținut public că sistemul globalist se află într-un proces de declin și că scena internațională traversează o transformare profundă, marcată de apariția unor noi alianțe. În această viziune, schimbările ar fi determinate de eșecul unei ordini internaționale care nu ar fi funcționat pe baza unor reguli reale, ci ar fi favorizat un model economic și politic perceput ca neocolonial.

„La Davos am văzut clar căderea sistermului globalist lumea se schimbă sunt noi alianțe este o schimbare profundă în întreaga lume si tot ceea ce face președintele sua, trump este in acest sens, pentru ca ordinea internationala bazata pe reguli s-a schimbat dat faptului ca nu a fost nicio regula, a fost doar un sistem neocolonial care a jefuit oameni si bogățiile tarilor”, a mai spus Călin Georgescu.

În același timp, George Simion a efectuat mai multe deplasări în Statele Unite, încercând să obțină vizibilitate și susținere externă. Una dintre aceste vizite a atras atenția printr-un episod considerat controversat, în care liderul AUR a tăiat un tort în formă de Groenlanda, decorat cu steagul american.

În cadrul aceleiași deplasări, George Simion și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, s-au întâlnit cu mai mulți congresmeni americani și cu fostul ambasador al Statelor Unite la București, Daniel Fried. Aceste întâlniri au fost prezentate diferit în spațiul public, fiind percepute fie ca demersuri diplomatice legitime, fie ca acțiuni lipsite de relevanță politică majoră. Daniel Fried este cunoscut pentru pozițiile sale critice exprimate anterior la adresa lui Donald Trump, fapt care a generat controverse în rândul susținătorilor curentului suveranist.

O altă temă intens discutată este modul în care George Simion a fost prezentat la o conferință din SUA, unde a apărut descris drept un politician privat de șansa de a deveni președinte al României în urma anulării alegerilor din decembrie 2024. Această prezentare a fost contestată de susținătorii lui Călin Georgescu, care consideră că acesta ar fi fost principalul candidat afectat de anularea scrutinului. În argumentația lor, Simion a participat la alegeri, a desfășurat o campanie electorală costisitoare și și-a recunoscut înfrângerea la scurt timp după închiderea urnelor, fără a contesta rezultatele oficiale.

Gelu Vișan, susținător al lui Călin Georgescu, a criticat public conduita lui George Simion, interpretând-o ca pe o formă de abandon politic în momentul decisiv. În același timp, există și opinii care consideră că recunoașterea rapidă a rezultatului a fost o decizie strategică.

Relația dintre cei doi lideri politici s-a deteriorat în ultimul an. George Simion este acuzat de apropiații lui Georgescu că ar fi profitat de imaginea acestuia, iar în prezent ar încerca să-l excludă definitiv din competiția politică, diminuând importanța momentului politic din 6 decembrie 2024. De cealaltă parte, susținătorii lui Georgescu afirmă că acesta continuă să beneficieze de un sprijin popular consistent, lucru evidențiat și de mobilizarea publică din data de 24 ianuarie.

În apariții publice recente, Călin Georgescu a vorbit despre trădări venite din partea unor persoane apropiate și despre faptul că desfășurarea evenimentelor din primele zile ale lunii decembrie ar fi indicat existența unor decizii politice anticipate la nivelul sistemului. El a reiterat poziția conform căreia George Simion nu ar mai reprezenta interesele nucleului său de susținători inițiali, ci ar fi asociat cu alte cercuri de influență, perspectivă care alimentează și mai mult competiția dintre cei doi pentru conducerea și reprezentarea curentului suveranist din România.