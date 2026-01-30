George Simion a spus, în cadrul unui interviu acordat pentru „Gândul”, că partidul său a strâns semnăturile necesare pentru a începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. El a explicat că Nicușor Dan nu este potrivit pentru funcția de președinte și că există o diferență clară între acesta, societate și responsabilitățile sale. Simion a adăugat că președintele nu este sociabil și nu poate reprezenta interesele României, iar singura soluție este ca românii să-i ceară să plece.

El a spus că Nicușor Dan probabil se aștepta că, dacă va deveni președinte, va rezolva problema clădirilor din București, și că aceasta a fost principala lui motivație.

„Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României. El probabil se gândea că dacă va ajunge președinte o să rezolve problema cu clădirile din București, cred că asta a fost miza lui”, a punctat Simion.

George Simion a spus că, în ultimele luni, partidul său a făcut toate demersurile pentru a împiedica ca Nicușor Dan să își ducă mandatul la capăt. El a spus că, pentru binele României, ar fi mai bine ca președintele să plece și că AUR a strâns deja semnăturile necesare pentru suspendarea sa. Simion a adăugat că partidul va continua aceste demersuri și că rezultatul depinde, fie de alegerile PSD, fie de evenimente internaționale.

El a mai zis că Nicușor Dan nu face față funcției și că a fost pus la Cotroceni de oameni cu anumite interese. Potrivit lui Simion, acești oameni urmăresc diverse scopuri, cum ar fi trecerea României la moneda euro, vânzarea Hidroelectrica sau cumpărarea de echipamente de la Airbus, și că românii împărtășesc acum părerea că Dan nu este potrivit pentru funcție.

„Pentru binele României, ar fi bine să nu. Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta. O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine. Nu face față. Pentru că așa este Nicușor Dan. Eu v-am spus că e un pericol pentru România ca omul ăsta să ajungă președinte. Acum cred că o majoritate a românilor au aceeași părere ca și mine. Niște oameni au vrut să profite de Nicușor Dan și l-au plantat la Cotroceni. Asta este realitatea. Niște oameni care au interese, de exemplu, să-și treacă acordul Mercosur, să treacă România la moneda euro, să cumpere Hidroelectrica, să facă francezii să ne vândă Airbus și să facă hidrocentrala de la Tarnița”, mai precizează Simion.

Procedura de suspendare a președintelui este complicată și are nevoie de o majoritate în Parlament, pe care Opoziția nu o are acum, din cauza coaliției mari formată din PNL, PSD, USR, UDMR și minorități.

Conform Constituției, cel puțin o treime dintre parlamentari pot propune suspendarea președintelui, iar această propunere trebuie comunicată imediat președintelui.

Apoi, președintele poate fi suspendat dacă Camera Deputaților și Senatul, împreună, votează majoritatea deputaților și senatorilor, după ce se consultă Curtea Constituțională. Președintele poate să-și explice faptele în fața Parlamentului.

Dacă suspendarea este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru a decide dacă președintele este demis.