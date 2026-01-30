Nicuşor Dan a declarat că vizita sa în Statele Unite ale Americii este foarte probabil să aibă loc pe parcursul acestui an, menţionând că momentul exact nu a fost încă stabilit şi că deplasarea ar putea avea loc în martie, aprilie sau iunie.

”Există invitaţia, numai că eu vreau să tratăm această invitaţie în modul cel mai serios. Există discuţii pe mai multe paliere economice, pe energia din regiune, pe alte tipuri de colaborări economice şi îmi doresc ca în momentul în care mergem acolo, această vizită să aibă cu adevărat o substanţă economică, dincolo de cea de securitate care este cumva subînţeleasă”, a explicat şeful statului, joi seară, la Digi 24.

Nicuşor Dan a declarat că exclude un posibil scenariu de ruptură transatlantică, arătând că nu consideră realistă ipoteza în care România ar fi nevoită să aleagă între relaţia cu Statele Unite ale Americii şi cea cu Uniunea Europeană. Totodată, el a făcut referire şi la direcţia politicii externe a României de la preluarea mandatului său.

”Eu cred că în politica externă rolul preşedintelui nu este să obţină titlu de presă în presa internaţională. Preşedintele României a spus: e aşa sau e aşa. Cred că noi în politică externă, cel puţin în aceste 8 luni pe care le-am parcurs, am avut nişte obiective pe care aproape 100% le-am îndeplinit. A trebuit să închidem o perioadă de ezitări şi de promisiuni neîmplinite şi de răspunsuri niciodată ferme cu privire la Franţa. (…) Deci în momentul de faţă parteneriatul nostru cu Franţa este funcţional şi nu mai există rămăşiţe istorice. Avem o colaborare foarte bună cu Germania, am fost acolo, a fost premierul chiar săptămâna asta, am fost la Londra. Am avut o chestiune bilaterală cu Austria care risca să ne scoată din parcursul pe OCDE, am rezolvat-o, de asemenea. Am avut cu Comisia Europeană diverse probleme pe PNRR, pe procedura de deficit, le-am rezolvat, de asemenea. Deci, în opinia mea, ceea ce noi trebuie să facem pe politică externă, cel puţin în stadiul la care suntem, este să reglăm toate aceste chestiuni bilaterale, unele multilaterale astfel încât să fim un partener serios. Şi după aceea, în faza următoare, să reuşim să facem acea diplomaţie economică, să reuşim să vedem care este potenţialul de dezvoltare pe fiecare din relaţiile economice. Nu suntem încă aici, dar pe partea de a pune bazele, în opinia mea, am făcut un lucru bun”, a declarat preşedintele.

Nicușor Dan a explicat contextul invitației adresate României de președintele Statelor Unite, Donald Trump, precizând că participarea la așa-numitul „Consiliu pentru Pace” reprezintă o onoare, dar presupune și responsabilități deosebit de complexe. Șeful statului a arătat că autoritățile române analizează în prezent dacă regulile de funcționare ale acestui consiliu sunt compatibile cu angajamentele internaționale ale României și cu legislația europeană, menționând că procesul de consultare cu aliații este în curs și ar putea dura câteva luni.

În ceea ce privește o eventuală aderare, președintele a arătat că aceasta ar implica o contribuție financiară de un miliard de dolari, sumă confirmată și de ministrul Finanțelor, care a subliniat că decizia finală va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Nicușor Dan a mai precizat că principalul obiectiv al Consiliului este stabilizarea situației din Gaza și aplicarea rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite, însă autoritățile române vor să se asigure că o astfel de decizie nu contravine Tratatului Uniunii Europene sau Cartei ONU.

,,Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a comentat declarațiile recente venite din Germania privind posibilitatea unei Uniuni Europene împărțite în două, arătând că nu vede ca realistă o schimbare a arhitecturii europene în viitorul apropiat. Președintele a explicat că marile economii ale continentului urmăresc, de fapt, o armonizare a pozițiilor pentru a spori competitivitatea Uniunii Europene în raport cu Statele Unite.

Șeful statului a abordat și tema dreptului de veto în procesul decizional european, subliniind că acesta reprezintă un element esențial al suveranității fiecărui stat membru. El a menționat că există o reticență semnificativă la nivel internațional față de renunțarea la acest instrument în domeniul politicii externe, în timp ce, în sfera politicii comerciale, statele membre au delegat deja aceste competențe Comisiei Europene pentru o coordonare mai eficientă.

Totodată, Nicușor Dan a amintit că Statele Unite rămân principalul partener strategic al României, precizând că inițiativa „Consiliul pentru Pace”, lansată de Donald Trump pentru gestionarea crizelor din Orientul Mijlociu, trebuie analizată în contextul menținerii unui echilibru între relația cu Washingtonul și respectarea regulilor Uniunii Europene.