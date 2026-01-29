Luna februarie aduce o revizie generală a rafinăriei Petromidia, parte a Rompetrol, și un viitor incert pentru rafinăria Petrotel Lukoil, care se află de asemenea în mentenanță.

Cele două unități, care împreună acoperă aproximativ 70% din capacitatea de rafinare a benzinei și motorinei din România, vor fi temporar nefuncționale, astfel că singura rafinărie activă va fi cea de la Brazi, deținută de Petrom.

Această situație a stârnit întrebări privind posibila penurie de carburanți, în contextul instabilității regionale și al sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, ce obligă companiile rusești să își vândă activele externe, inclusiv în România.

Jurnaliștii Economedia au solicitat Ministerului Energiei o evaluare a riscului de lipsă a carburanților, iar autoritatea a explicat că nu există motive de panică. Reprezentanții ministerului au precizat că stocurile existente sunt suficiente pentru a acoperi cererea internă timp de o lună și că, dacă va fi nevoie, România va recurge și la importuri.

De asemenea, ministerul a afirmat că piața carburanților este stabilă și funcțională, atât în ceea ce privește aprovizionarea, cât și accesul la produse petroliere.

Ministerul Energiei a informat că, în contextul opririi activității rafinăriei Petrotel-Lukoil, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit, instituția a solicitat principalilor operatori din sectorul petrolier detalii privind capacitatea de acoperire a consumului intern de carburanți.

Răspunsurile primite au confirmat posibilitatea asigurării aprovizionării fără disfuncționalități, atât din producția internă, cât și prin suplimentarea importurilor de la furnizori care nu se află pe listele de sancțiuni și care oferă produse neafectate de restricții.

În ceea ce privește revizia programată a rafinăriei Rompetrol, Ministerul a subliniat că societatea va respecta integral obligațiile contractuale. Livrările către clienți vor fi asigurate din stocurile proprii și cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.

Reprezentanții ministerului condus de Bogdan Ivan au explicat că oprirea tehnologică este o etapă necesară pentru funcționarea în siguranță și eficiență a instalațiilor și face parte din strategia generală a grupului, care include revizii generale la fiecare patru ani și opriri tehnologice programate la interval de doi ani.

Ministerul a mai precizat că importurile de carburanți sau petrol nu pot proveni din Rusia, conform Regulamentului (UE) 2025/1494, care interzice achiziționarea sau transferul de produse petroliere obținute din țiței cu origine rusă.

Autoritatea Națională a Vămilor are competența de a verifica proveniența mărfii importate.

România rămâne cea mai puternică țară din regiune din perspectiva capacității de rafinare, cu trei rafinării proprii, dar continuă să apeleze la importuri și asigură furnizarea către Republica Moldova.