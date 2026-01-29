Motorul diesel, cândva lider în eficiență și autonomie pe distanțe lungi, își pierde rapid terenul pe piața europeană. Dacă în urmă cu zece ani aproape jumătate dintre autoturismele din Germania foloseau motorină, astăzi acestea reprezintă doar 17% dintre mașinile nou înmatriculate. În segmentul mic, dieselul a dispărut aproape complet.

Momentul de cotitură a fost scandalul din 2015, care a zdruncinat încrederea publicului și a forțat autoritățile să impună norme de poluare mai stricte. Ca urmare, producătorii auto au redus dramatic oferta de modele diesel.

Studiile ADAC arată că în ultimul deceniu gama de mașini diesel disponibile s-a înjumătățit.

Impactul este cel mai vizibil în orașe și în clasa mică: dacă erau 47 de modele diesel disponibile acum zece ani, astăzi nu mai există niciunul. În segmentul mediu, oferta s-a redus la jumătate, iar modelele compacte au rămas în jur de 50, comparativ cu aproape 90 anterior.

Chiar și modele populare, precum BMW Seria 3, au redus considerabil opțiunile diesel: de la 14 versiuni disponibile în urmă cu zece ani, astăzi mai rămân doar patru. Break-urile de clasă medie au suferit și ele o scădere drastică a ofertelor, de la 16 la cinci modele.

Totuși, dieselul nu a dispărut peste tot. Microbuzele și furgonetele continuă să folosească motorină, uneori chiar înregistrează o creștere ușoară, datorită avantajelor evidente: cuplul ridicat și autonomia mare sunt încă indispensabile în transportul de marfă sau persoane.

Schimbările nu sunt doar legislative, ci țin și de comportamentul consumatorilor. Motoarele diesel moderne necesită tehnologii costisitoare pentru a respecta normele de emisii, precum filtre de particule, recircularea gazelor de eșapament și sisteme SCR.

În segmentul mic, aceste costuri suplimentare fac motorina neatractivă.

La acestea se adaugă temerile privind restricțiile de circulație în orașe și cheltuielile mai mari de întreținere. Din ce în ce mai mulți șoferi consideră dieselul o opțiune dificilă, asociată cu incertitudini și costuri suplimentare, ceea ce marchează sfârșitul unei epoci pentru această tehnologie.