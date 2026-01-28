În România, cursurile de șoferi pentru categoria B, cea mai solicitată, costă în 2026, în medie, între 2.700 și 3.800 de lei în marile orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara. În orașele mai mici, prețurile sunt ceva mai reduse. Aceste tarife includ, de regulă, pregătirea teoretică obligatorie și cele 30 de ore de conducere practică prevăzute de legislație.

La costul de bază al școlii de șoferi se adaugă însă cheltuieli suplimentare, inevitabile. Fișa medicală, avizul psihologic, taxa pentru eliberarea permisului și diverse costuri administrative pot ridica nota finală cu câteva sute de lei. În practică, suma totală pe care un candidat trebuie să o plătească pentru a obține permisul de conducere ajunge, în 2026, la aproximativ 3.300-4.500 de lei, în funcție de oraș, de școala aleasă și de eventualele ore suplimentare de condus.

Față de anii anteriori, instructorii și administratorii școlilor de șoferi vorbesc despre o creștere constantă a prețurilor, explicată în principal prin costurile mai mari de întreținere a mașinilor, prețul carburantului și adaptarea la cerințe administrative tot mai stricte. Pentru mulți tineri, permisul auto rămâne o cheltuială importantă, care necesită economii sau sprijin din partea familiei.

Comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, România se află încă într-o zonă accesibilă din punct de vedere al costurilor. În Germania, de exemplu, obținerea permisului de conducere este considerată una dintre cele mai scumpe din UE. În 2026, costul total pentru categoria B depășește frecvent 3.000 de euro, echivalentul a aproximativ 15.000 de lei. Suma include numeroase taxe administrative, cursuri obligatorii de prim ajutor, testări medicale și un număr mare de ore de conducere, dintre care unele sunt speciale și impuse prin lege.

Chiar dacă autoritățile germane discută despre reforme menite să reducă durata și costurile procesului, permisul de conducere rămâne acolo o investiție semnificativă. Diferența de preț față de România este explicată atât prin nivelul salariilor, cât și prin standardele mai stricte de pregătire și evaluare.

Pentru viitorii șoferi din România, aceste comparații arată că, deși obținerea permisului nu este ieftină, costurile sunt încă moderate la nivel european. Specialiștii recomandă alegerea atentă a școlii de șoferi, verificarea a ceea ce este inclus în preț și luarea în calcul a tuturor cheltuielilor adiționale înainte de înscriere.