În 2026, sănătatea dentară rămâne o prioritate pentru români. Prețurile serviciilor stomatologice variază semnificativ de la un oraș la altul.

În general, în România, igienizarea și albirea dinților au devenit proceduri accesibile, în timp ce implanturile și extracțiile chirurgicale rămân investiții importante. Diferențele de preț între orașe reflectă atât costul vieții locale, cât și tehnologiile folosite în cabinetele stomatologice. Indiferent de oraș, prevenția și controalele regulate rămân cea mai bună cale de a menține sănătatea orală.

În Capitală, albirea profesională a dinților poate ajunge la 1.200–1.300 RON, în funcție de metoda aleasă, iar igienizarea completă costă între 300 și 350 RON. Pentru cei care preferă detartrajul combinat cu Air Flow și periaj, prețul standard este de 350 RON, iar procedurile individuale, precum detartrajul manual și polish-ul pe dinte, se facturează cu 80 RON per unitate. Implanturile dentare nu sunt deloc ieftine, un implant BREDENT ajungând la 3.500 RON.

În inima Transilvaniei, prețurile sunt ușor mai ridicate pentru igienizare: detartrajul cu ultrasunete costă aproximativ 270 RON, iar un pachet complet de igienizare (detartraj, Air Flow și periaj) ajunge la 420 RON. Albirea profesională în cabinet poate depăși 1.400 RON.

Timișoara oferă consultații stomatologice la 150 RON. Detartrajul combinat cu Air Flow și periaj se ridică la 350 RON, iar albirea cu lampă costă 1.200 RON. Implanturile variază între 2.100 și 3.500 RON, în funcție de brand. Pentru copii, extracția unui dinte temporar costă între 130 și 150 RON.

În Iași, ultrasonicul scaling combinat cu periaj profesional costă 350 RON, iar albirea profesională este în jur de 1.330 RON. Consultația la medicul dentist ajunge la 140 RON.

Pe litoral, prețurile sunt variate. Consultația poate costa între 127 și 200 RON, iar detartrajul complet cu periaj și Air Flow între 300 și 417 RON. Albirea cu lampă costă 732 RON, în timp ce albirea cu laser ajunge la 1.761 RON. Extractiile variază în funcție de tip: dinte monoradicular – 364 RON, dinți pluriradiculari – 469 RON, iar molarul de minte – 300 RON. Implanturile dentare variază de la 2.300 RON (Dentium) până la 2.947 RON (Sweden & Martina).

La Craiova, consultația și planul de tratament sunt între 200 și 250 RON. Extracțiile simple se ridică la 300–500 RON, iar cele chirurgicale pot ajunge între 1.000 și 1.600 RON. Albirea profesională fără detartraj costă 1.200 RON, iar pachetul complet (albire + detartraj + periaj) urcă la 1.500 RON. Implanturile sunt cotate în euro, în jur de 500 EUR.