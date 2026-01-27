Partidul Național Liberal traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, pe fondul măsurilor de austeritate resimțite direct de electorat și al nemulțumirilor tot mai vocale din interiorul formațiunii. Divergențele nu mai sunt discrete, ci exprimate public, de la nivel local până la vârful partidului, conturând imaginea unui PNL aflat la limita unei crize majore.

Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al filialei județene PNL, a lăsat să se înțeleagă că nu exclude o plecare din partid, deși a obținut un mandat categoric sub sigla liberală. Izolat la nivel central și scos din structurile naționale de conducere încă din toamnă, Iftime acuză lipsa de sprijin și jocuri de culise în interiorul partidului.

Într-o intervenție televizată, acesta a transmis un mesaj tăios conducerii centrale, subliniind că nu este interesat de validări politice, ci de rezultate administrative. Mai mult, a admis existența unor oferte din partea altor partide, fără a le nominaliza, alimentând speculațiile privind o posibilă apropiere de USR, relație deja sugerată de cedarea funcției de prefect către această formațiune.

Decizia a fost justificată de Iftime prin nevoia de a obține sprijin guvernamental pentru proiecte strategice din județ, precum barajul de la Vârfu Câmpului.

„Eu îmi fac treaba mea. Eu sunt aici venit să îmi fac treaba mea. Nu ca să îmi dea cineva o diplomă la PNL, pentru că nu îmi trebuie. Numai că din fericire sau din păcate, sunt într-o zonă complet politică. Asta nu înseamnă că mă ajută cu ceva, credeți-mă. Am oferte să plec la alt partid, nu spun la care, unul, două, nu contează”, a declarat liderul botoșănean.

Nemulțumirile nu se opresc la Botoșani. La București, Rareș Bogdan, europarlamentar PNL și fost prim-vicepreședinte al partidului, a ieșit public pentru a cere explicații conducerii, după discuții cu sute de primari liberali. Acesta avertizează că aleșii locali sunt puși într-o situație critică de reducerea fondurilor, în condițiile în care multe administrații depind masiv de sumele defalcate de la bugetul de stat.

”Au crescut impozitele, sunt cei care dau piept cu oamenii, care stau între oameni, sunt baza pe care Partidul Naţional Liberal a reuşit să construiască, iar pe mine, ca reprezentant a României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relaţia cu ei, pentru că sunt cei care au reuşit să cheltuie cu succes banii europeni, proiecte europene de la apă, canal, gaz, spitale, şcoli. Din 2600 de şcoli cu toalete în curte mai avem 128, restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulţime de proiecte au fost cu ajutorul primarilor realizate şi sincer am văzut supărarea lor, disperarea lor şi le-am zis ok, vă promit că de data asta particip. Nu vin cu gânduri războinice, pur şi simplu vreau să cer lămuriri, vreau să ştiu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea Partidului Naţional Liberal nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă, pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea, Václav Havel spunea că dacă vrei să fii apreciat de oameni trebuie să comunici altfel, degeaba faci lucruri pentru ei. Pot să dau nenumărate exemple”, a arătat Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan reclamă lipsa de comunicare a conducerii și susține că Partidul Național Liberal riscă să se rupă de propria bază dacă ignoră vocea primarilor.

”Nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la Partidul Naţional, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această ţară. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD. Nu am intrat în politică acum 7 ani ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră, eu vreau un partid care să aibă peste 20% şi să conteze în guvernare”, a menţionat el.

De asemenea, el a criticat apropierea unor lideri PNL de USR și a acuzat presiuni asupra celor care îndrăznesc să vorbească, prin controale ale Corpului de Control sau ale Curții de Conturi.

”Înţeleg, România trebuie să scadă cheltuielile, s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma, România are nevoie de măsuri dure dar măsurile dure uneori pot fi ocolite sau compensate cu măsuri de investiţie. Vreau să ştiu strategia de investiţie a României. Deşi toată lumea aleargă după resurse, după metale rare, România are metale rare, are terenuri cu metale rare şi cu toate astea nu exploatăm nimic, nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul, nici nu ştiu ce facem cu ele, le ţinem pentru ce? Adică am pus impozitare la pensionari, i-am afectat pe cei cu pensii de 3-4 mii de lei, cu 400 de lei, 500 de lei, ceea ce e foarte mult pentru ei şi în continuare, în loc să folosim resursele pe care le-a dat Dumnezeu, să le exploatăm, să creştem redevenţele şi să fim jucători în piaţa de gaz, în piaţa de metale rare, noi în continuare ne facem că nu le avem”, a adăugat el.

În opinia sa, partidul nu își permite să sfideze electoratul și să abandoneze tradiția liberală a dialogului intern.

”Nu am să spun lucrurile punctuale aici, am să le spun după, în şedinţă, că aşa mi se pare firesc, dar repet, am stat un an şi o lună, am intrat în politică să vorbesc, nu am ocupat nicio funcţie publică, n-am fost nici ministru, am fost minţit cu pensiile speciale şi m-au expus doar pe mine, şi după care m-au lăsat de izbelişte şi şi-au bătut joc de scrierea legii, văd că n-au reuşit nici ei să le taie, acum. Nu mai e cazul să tac, voi vorbi în continuare”, a spus el. ”Mi se pare incredibil, de-asemenea, că nimeni, dar nimeni nu explică acordul cu Mercosul, nimeni nu le explică oamenilor, fermierilor, pe bună dreptate speriaţi de acest acord, care sunt limitările, care sunt, ce poate să facă sau să nu facă Comisia, ce înseamnă cauza de salvgadare. Mă sună procesatori, mă sună proprietari, exportatori de carne de pui, de carne de vită”, a adăugat europarlamentarul.

Un mesaj dur a venit și din partea lui Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, care a cerut public Guvernului condus de Ilie Bolojan să ofere claritate în privința finanțării investițiilor locale. Thuma a reluat, ironic, declarații mai vechi ale lui Bolojan, din perioada în care acesta critica „confiscarea” banilor autorităților locale de către Guvern, sugerând o contradicție între discursul de atunci și deciziile de acum. Mesajul, publicat în plină ședință a conducerii PNL, a fost perceput ca un gest de sfidare politică.

„Suntem forțați să mărim impozitele pe anul viitor datorită confiscării banilor Orașului Oradea de către Guvernul României. Efectul asupra bugetului local este foarte mare, și este cea mai mare lovitură care a fost dată practic autonomiei locale în ultimii 10 ani de zile”.

În contrast cu aceste poziții critice, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, este singura voce importantă din PNL care a ieșit ferm în apărarea premierului.

”Toate lucrurile nu au fost uşor de realizat, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut un rol extrem de important, a condus acest proces, a discutat cu toate partidele, a reuşit să ţină un echilibru important. Eu cred că nici nu încape discuţie, iar acest lucru, în PNL, din toate informaţiile pe care le am, nu se pune problema să ai un premier cu rezultate şi acel premier să fie pus în pericol. Şi nu doar că ar fi pus în pericol, noi aici trebuie să ne uităm la chestiunile legate de stabilitate”, a afirmat Alexandru Nazare, la Antena 3, luni seară, întrebat fiind despre o eventuală schimbare a premierului.

Nazare respinge categoric orice discuție despre o eventuală schimbare a lui Ilie Bolojan, subliniind că stabilitatea guvernamentală este esențială atât pentru economie, cât și pentru credibilitatea României în fața investitorilor străini, a accesării fondurilor europene și a parcursului către OCDE.

Potrivit lui Alexandru Nazare, atacurile publice și speculațiile privind destrămarea coaliției nu fac decât să slăbească partidul și să afecteze interesul național, într-un moment în care România are nevoie de coerență și continuitate.