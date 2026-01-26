Sorin Grindeanu a spus luni seara că cele două pachete trebuie aprobate în același timp. Liderul PSD a afirmat că nu înțelege insistența pe separarea lor și a subliniat că măsurile de relansare economică nu sunt „pentru PSD”, ci pentru economia României.

„Eu cred că lucrurile au fost bine înțelese. Amândouă pachetele trebuie să fie în același timp aprobate. Eu nu înțeleg această încăpățânare de a arăta până la urmă ce? Pachetul de relansare economică nu e pentru PSD. Este pentru economia României”, a spus luni seara, la România TV, Sorin Grindeanu.

El a mai susținut că reducerea deficitului se face corect și prin creștere economică, nu doar prin măsuri de restrângere a cheltuielilor. Grindeanu a spus că au existat discuții pe tema măsurilor, inclusiv luni dimineață, și că în general celelalte partide au fost de acord cu propunerile PSD.

În același context, liderul social-democrat a insistat că nu își dorește decuplarea celor două pachete și a transmis că, dacă se dorește continuarea acestei coaliții cu PSD, pachetul de relansare economică trebuie adoptat odată cu cel privind administrația. Grindeanu a afirmat că nu vede alt scenariu.

„Azi dimineață la ora 8, știu că s-au discutat iarăși măsurile, în general și celelalte partide au fost de acord cu propunerile noastre, sunt optimist, dar sunt foarte atent, fiindcă nu vreau decuplarea acestor pachete. (…) Dacă se dorește a fi această coaliție și cu PSD, acest pachet de relansare economică trebuie să fie adoptat odată cu pachetul pe administrație. Nu există alt scenariu. Și lumea a fost de acord”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat despre vocile care cer demiterea premierului Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a răspuns că el nu este adeptul ieșirilor „abrupte”, dar a sugerat că presiunea nu vine doar din zona PSD.

El a spus că în ultima săptămână au apărut tot mai mulți liberali care contestă măsurile de austeritate, chiar dacă nu atacă direct persoana premierului. În același timp, Grindeanu a afirmat că, în jurul politicilor de austeritate, ar mai fi rămas „o parte dintre useriști” și „un cor de lăudători”.

„Știți că sunt un om mai așezat și nu adeptul acestor ieșiri să zicem mai abrupte, dar eu nu m-aș uita la colegii mei. Hai să ne uităm la ce înseamnă și ce spun liberalii. Pentru că văd în ultima săptămână cel puțin mulți liberali care au ieșit să conteste. Nu, că nu contestă persoana domnului Borojan, ci măsurile, și sunt din ce în ce mai mulți. Pare că în jurul acestui tip de politică de austeritate, de dat oamenii afară, de pus taxe și impozite, de austeritate pe scurt, au mai rămas o parte dintre useriști, că liberalii nu sunt, și acel cor de lăudători dintr-o zonă neregimentată politic, mai mult pe o zonă de ONG”, a mai spus Grindeanu.

Vorbind despre măsurile luate până acum de Guvern, Sorin Grindeanu a spus că președintele „pare că avea dreptate” atunci când a susținut că nu era nevoie de creșterea TVA.

Declarația a fost făcută în același context în care Grindeanu a criticat direcția generală a politicilor pe care le-a descris ca fiind austeritate, concedieri și majorări de taxe și impozite.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre acordul Mercosur, spunând că este „inadmisibil” ca România să fie angajată fără să se comunice clar ce conține acest acord. El a menționat că europarlamentarii PSD au votat trimiterea subiectului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și a afirmat că acele voturi au fost decisive.

Grindeanu a spus că, odată cu reluarea activității în Parlament, se va vedea calendarul și ce explicații vor da miniștrii care au negociat acordul în numele României.

„Este inadmisibil să angajezi România și să nu spui ce conține acest acord. România, prin europarlamentarii PSD au votat trimiterea în CJUE și aceste au fost voturile decisive. Parlamentul începe luni, vom vedea care e calendarul și ce explicații vor da miniștrii care au negociat acest acord în numele României”, a spus Grindeanu.

În același timp, liderul PSD a respins ideea unui troc cu funcții, inclusiv pe tema șefilor serviciilor secrete, afirmând că nu a negociat nimic. El a menționat că pentru posturile care se ocupă prin concurs nu participă la negocieri și că în cazul șefilor de servicii există o procedură în care președintele propune și Parlamentul votează, iar în acest proces trebuie să existe discuții dacă se cere sprijinul PSD.

Grindeanu a spus că în coaliție există acord pe economie între PSD, PNL și UDMR, iar diferențele rămase ar fi minore și țin de finanțarea schemelor de sprijin, prin granturi sau prin scheme fiscale.

„Nu are legătură pachetul de relansare a economiei cu funcții. Aici o să fiu și mai direct. Nu am negociat nimic. Aici e concurs, eu nu particip la negocieri pe posturile care se dau prin concurs. LA șefii de servicii secrete există o procedură pe care o știți, președintele propune și Parlamentul votează, dar cât se cere votul parlamentarilor PSD trebuie să existe discuții. Atunci o să avem o problemă cu economia, toată lumea e de acord și PSD, și PNL și UDMR. Singurele lucruri care au rămas în discuții sunt minore, e vorba de cum se finanțează schemele de ajutor fiscal, prin granturi sau scheme fiscale”, a declarat liderul PSD.

În paralel, Biroul Politic Național al PNL a votat continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică. Liberalii au transmis într-un comunicat că susțin ferm adoptarea acestui pachet și au avansat propuneri pentru întărirea impactului măsurilor.

PNL afirmă că are două obiective strategice: echilibrarea balanței comerciale prin creșterea exporturilor de produse românești și creșterea valorii adăugate din producția internă, astfel încât economia să genereze mai multă competitivitate și investiții.