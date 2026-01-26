Radu Miruță a subliniat că subiectul asumării răspunderii este unul esențial pentru Executiv, însă procedura trebuie să fie agreată de toate partidele din coaliție.

„Ideea este una extraordinar de clară. Sunt patru partide, cu minorităţile naţionale, cinci partide aflate în această coaliţie. Domnul premier a spus că e nevoie să se întâmple cât de repede pe putinţă şi e foarte clar de ce”, a declarat ministrul Apărării.

Acesta a explicat că adoptarea rapidă a pachetului de reformă administrativă este esențială inclusiv pentru construcția bugetului de stat.

„Cât timp acest pachet pe administraţie trece mai repede, cei de la Ministerul de Finanţe vor şti să-şi creioneze bugetul, având în vedere noua lege. În coaliţie, ne-am asumat să existe pachetul pe administraţie şi pachetul economic”, a mai spus Miruță.

Ministrul Apărării a clarificat că premierul Ilie Bolojan nu a impus un termen rigid pentru asumarea răspunderii și că discuțiile din coaliție sunt încă în desfășurare.

„Domnul Bolojan nu a spus că e pe 29 la ora 3 sau la ora 4”, a precizat Miruță.

El a reiterat că miza este mare și că rapiditatea trebuie dublată de consens politic.

„E o chestiune extrem de importantă pentru guvern, avem nevoie să se întâmple cât mai repede, însă aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un consens”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță a mai arătat că pachetul de relansare economică este discutat într-un cadru extins, care include toate formațiunile din coaliție.

„Există un grup de lucru pe pachet economic, cu toate partidele politice, care contributiv au făcut un proiect care este în discuţie în aceste clipe la coaliţie”, a spus acesta.

Potrivit ministrului, fiecare partid a venit cu propriile propuneri.

„Am propus şi noi la USR câteva proiecte acolo, care s-au regăsit şi de care vorbim de mult timp. Au propus şi cei de la PSD, cei de la PNL, UDMR, minorităţi şi aşa mai departe”, a mai comentat Miruță.

În final, ministrul Apărării a precizat că în acest moment se discută ca ambele asumări ale răspunderii, atât pe reforma administrativă, cât și pe relansarea economiei, să aibă loc în aceeași zi, odată ce va fi atins consensul politic necesar.