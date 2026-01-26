Sursele citate susțin că amânarea are legătură directă cu faptul că pachetul de reformă nu este finalizat pe toate componentele. În aceste condiții, coaliția nu vrea să își asume răspunderea pe un text care ar putea genera vulnerabilități juridice sau costuri care nu sunt acoperite bugetar, potrivit Mediafax.

În interiorul alianței de guvernare există și neînțelegeri între PSD și premierul Ilie Bolojan. Social-democrații, dar și UDMR, doresc ca reforma administrației să fie adoptată în același timp cu un pachet pentru relansare economică. Problema este că și acest pachet se află încă în lucru, iar discuțiile nu sunt încheiate, din cauza divergențelor privind unele măsuri.

Chiar și așa, sursele din coaliție spun că există convingerea că se poate ajunge la o soluție în cursul acestei săptămâni, astfel încât procesul să meargă mai departe.

În perioada următoare, grupurile de lucru ale partidelor din coaliție continuă negocierile și lucrează la detaliile tehnice și legislative. Sursele vorbesc despre formularea articolelor, corelarea cu alte acte normative, obținerea avizelor necesare și evaluarea impactului bugetar.

În paralel se discută și pachetul de relansare economică, care ar trebui să aibă ca obiectiv stimularea activității economice și introducerea unor măsuri cu efect rapid. În acest moment, potrivit informațiilor transmise, nu există o listă finală făcută publică, deoarece propunerile sunt încă în ajustare și trec prin etapa de rafinare tehnică și legislativă.

Sursele din coaliție amintesc că angajarea răspunderii este una dintre cele mai rapide proceduri legislative. Guvernul își asumă proiectul în Parlament, iar acesta este considerat adoptat dacă nu este depusă și adoptată o moțiune de cenzură.

Înainte de a ajunge la o decizie pe procedura finală, partidele vor să existe o formă legală completă și un acord pe mecanismele de aplicare. Sursele au transmis că echipele lucrează la partea tehnică și legislativă, astfel încât pachetul să fie coerent și ușor de pus în practică.

În continuare, planul discutat în coaliție este ca, săptămâna aceasta, documentele să fie rafinate prin completări și corelări, iar săptămâna viitoare pachetul să fie finalizat, prezentat public și introdus pe agendă pentru adoptare.