Un nou set de măsuri sociale destinat pensionarilor cu venituri reduse urmează să fie pus pe masa coaliției de guvernare la începutul săptămânii viitoare. Surse din interiorul Partidului Social Democrat susțin că formațiunea va propune acordarea unor ajutoare financiare etapizate, pe parcursul anului 2026, pentru o parte semnificativă a populației vârstnice.

Inițiativa ar viza pensionarii care încasează lunar până la 3.000 de lei, iar sprijinul ar urma să fie acordat în două momente-cheie ale anului, primăvara și la finalul acestuia. În total, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar putea beneficia de aceste ajutoare, în cazul în care planul va primi undă verde din partea coaliției.

Cea mai vulnerabilă categorie, formată din pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, ar urma să primească cel mai mare sprijin financiar. Pentru aceștia, PSD propune un ajutor total de 1.000 de lei, distribuit în două tranșe egale. Costurile bugetare estimate pentru această măsură depășesc 1,2 miliarde de lei.

Pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, suma totală propusă este de 800 de lei, care ar urma să fie acordată tot în două tranșe egale. Impactul asupra bugetului de stat este estimat la aproape 500 de milioane de lei.

Un sprijin mai redus, dar totuși semnificativ, este avut în vedere și pentru pensionarii ale căror venituri lunare se situează între 2.001 și 3.000 de lei. Aceștia ar putea primi, în total, 600 de lei, acordați în două etape egale, cu un impact bugetar estimat la peste 600 de milioane de lei.

Per ansamblu, efortul financiar necesar pentru implementarea acestui pachet de măsuri se ridică la aproximativ 2,35 miliarde de lei.

Datele oficiale arată că, la finalul anului 2025, România avea aproape 4,7 milioane de pensionari, număr care a crescut ușor față de luna anterioară.

Legea bugetului pentru anul 2026 a fost tema principală a unei discuții purtate în această dimineață între președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan. Întâlnirea a vizat mai multe aspecte de ordin tehnic, însă un punct important al dialogului a fost situația financiară a Capitalei și modul în care aceasta ar trebui reflectată în viitorul buget național.

Președintele a solicitat ca noul act normativ să includă prevederi distincte pentru bugetul Municipiului București, în acord cu rezultatele referendumului local organizat în noiembrie 2024. Potrivit acestuia, votul bucureștenilor impune o schimbare clară a modului în care sunt gestionate și distribuite fondurile publice la nivelul Capitalei.

Nicușor Dan susține că taxele și impozitele locale ar trebui colectate la nivelul Primăriei Generale, urmând ca sumele să fie direcționate către sectoare pe baza unor criterii transparente, stabilite și aprobate de Consiliul General. În opinia sa, actualul sistem fragmentat împiedică realizarea unor investiții majore și creează dezechilibre între administrațiile locale.

Șeful statului a revenit recent asupra ideii de reorganizare financiară a Capitalei, insistând asupra necesității concentrării resurselor la nivel municipal. El a calificat adoptarea bugetului drept o prioritate, dar a atras atenția că negocierile din interiorul coaliției vor fi dificile, în condițiile în care există rezistență față de noua arhitectură financiară stabilită prin referendum.

Consultarea publică inițiată de Nicușor Dan a fost validată cu un procent de peste 60% de voturi favorabile pentru toate cele trei întrebări supuse votului. Bucureștenii au susținut centralizarea deciziilor bugetare la nivelul Consiliului General, transferul atribuției de emitere a autorizațiilor de construire către Primarul General și crearea unei structuri municipale dedicate prevenirii și combaterii consumului de droguri în școli.

Președintele consideră că aceste rezultate nu pot fi ignorate și că ele trebuie transpuse în politici publice concrete, începând cu Legea bugetului pentru anul 2026.