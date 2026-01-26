Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a informat că Guvernul Bolojan pregătește bugetul pentru 2026 și că România discută acum cu agențiile de rating în condiții diferite, pentru că a câștigat mai multă încredere atât în fața agențiilor, cât și în fața Comisiei Europene. El a explicat că această încredere ar putea ajuta la o creștere mai mare a economiei.

Nazare a precizat că bugetul pentru 2026 este foarte important, pentru că trebuie să permită absorbția maximă a fondurilor din PNRR, care se ridică la aproximativ 10 miliarde de euro, plus circa 5 miliarde de euro din fonduri de coeziune și încă 5 miliarde pentru subvenții în agricultură. Ministrul Finanțelor a adăugat că investițiile din buget vor fi mari, pentru că PNRR este obligatoriu și pentru că bugetul trebuie să fie unul de relansare economică. El estimează o creștere economică de aproximativ 1%.

Nazare a spus că Guvernul Bolojan vrea să fie precaut la pregătirea bugetului, pentru a evita greșelile care au dus la criza de la mijlocul anului trecut. A explicat că trebuie evaluate corect veniturile și cheltuielile, fără supraevaluări sau subestimări, și să fie incluse investițiile anuale necesare. În același timp, se pregătește și programul de relansare economică, din care unele măsuri sunt deja aprobate.

„Acum discuțiile cu agențiile de rating se pot purta în alți termeni, pentru că e o încredere pe care am câștigat și în fața agențiilor de rating și în fața Comisiei și această încredere se poate transpune într-un potențial mai mare de creștere pentru România. Suntem în momentul în care pregătim bugetul pentru 2026. E un buget foarte important, pentru că e bugetul care trebuie să aducă o absorție cât mai mare a fondurilor din PNRR, unde avem aproximativ 10 miliarde de euro prevăzuți în proiecția pe care o avem astăzi, alături de aproximativ 5 miliarde de euro fonduri de coeziune și 5 miliarde de euro pentru subvenții în agricultură. Vrem să fim precauți în privința modului în care facem evaluările pentru bugetul pe anul 2026 și să evităm situațiile care ne-au dus în criza de la mijlocul anului trecut. Vorbim aici de evaluarea veniturilor, evaluarea corectă a veniturilor, fără supra-evaluarea veniturilor, fără subestimare a cheltuielilor și cu introducerea în anvelopa bugetară a investițiilor anuale de care România are nevoie. În paralel, pregătim programul de redresare economică, programul măsuri de relansare economică, dintre care câteva chestiuni sunt deja aprobate”, a punctat oficialul român.

Cu o săptămână în urmă, Nazare a anunțat că investițiile au crescut în 2025 cu aproximativ 15% și că bugetul pentru anul acesta pornește de la o bază foarte bună. El a menționat că investițiile din 2025 au fost mai mari decât cele din 2024, ceea ce arată că Guvernul Bolojan a reușit să accelereze cheltuielile în semestrul al doilea al anului trecut, când s-au executat aproximativ 87 de miliarde de lei din investiții.

Nazare a subliniat că majoritatea investițiilor realizate vin din fonduri europene, nu din fonduri naționale, și că Guvernul Bolojan a reușit să crească proporția fondurilor europene comparativ cu cele naționale. El a mai zis că detalii despre modul în care va fi gestionat bugetul fiecărui minister vor fi discutate pe parcursul adoptării bugetului. În plus, ministrul Finanțelor a precizat că calendarul discuțiilor în coaliție a fost finalizat și că acesta oferă o bază foarte bună pentru pregătirea bugetului pe 2026.