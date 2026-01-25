Ministrul polonez de Finanțe susține că performanța economiei Poloniei reprezintă un argument major împotriva adoptării rapide a monedei unice. Potrivit acestuia, datele recente indică o creștere economică superioară celei înregistrate de majoritatea statelor care folosesc euro.

„Economia noastră are în prezent performanțe clar mai bune decât majoritatea țărilor care au adoptat euro. Avem tot mai multe date, studii și argumente pentru a păstra zlotul polonez”, a declarat Domański.

Conform tratatelor Uniunii Europene, toate statele membre sunt obligate să adopte moneda euro după îndeplinirea criteriilor economice stabilite. Cu toate acestea, Polonia a ales să amâne acest pas, optând pentru o analiză atentă a contextului economic și a potențialelor efecte asupra inflației și stabilității financiare interne.

Autoritățile de la Varșovia consideră că menținerea zlotului oferă un grad mai mare de flexibilitate în gestionarea politicilor economice și monetare.

În contrast cu strategia Poloniei, Bulgaria a trecut recent la moneda euro, după aderarea la spațiul Schengen. Tranziția a fost însă urmată de un val de scumpiri resimțite rapid de populație.

În primele 48 de ore de la schimbul valutar, prețurile unor produse de bază și servicii publice au crescut peste nivelul oficial de conversie. Pâinea, de exemplu, a urcat de la 0,89 leva la 1,19 leva, o majorare de aproximativ 33%.

În restaurante și magazine online, consumatorii au raportat facturi mai mari decât cele afișate, generate de rotunjiri în favoarea comercianților sau de erori tehnice în sistemele de plată.

Deși legislația bulgară interzice majorările nejustificate de prețuri în perioada de tranziție la euro, experții atrag atenția că mecanismele de control sunt insuficiente. În capitala Sofia, tarifele de parcare au fost convertite direct, crescând de la 2 leva pe oră la 2 euro, fără ajustări menite să protejeze consumatorii.

În acest context, Polonia pare să adopte o strategie precaută, analizând atent riscurile economice și impactul asupra puterii de cumpărare înainte de a face pasul către moneda unică. Experiența Bulgariei este privită drept un exemplu concret al provocărilor imediate pe care le poate genera adoptarea euro.