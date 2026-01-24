Invitată sâmbătă la Digi24, Oana Gheorghiu, vicepremier responsabil de reforma companiilor de stat, a transmis că abordarea din trecut nu mai este acceptabilă și că procesul trebuie construit pe baze profesionale.

„Cred că este momentul să înţelegem că nu mai putem lua decizii pe genunchi, că nu mai putem lua decizii pe instinct, că nu mai putem lua decizii de către cineva care se uită pe nişte cifre. Eu sunt economist, pot să citesc un bilanţ, înţeleg nişte cifre, dar nu mă pot pronunţa în profunzime pe o companie. E nevoie şi aş vrea să o facem pentru prima oară în mod profesionist, cu competenţe, cu oameni care ştiu să facă asta, cu oamenii care vor veni cu rapoarte”, a declarat vicepremierul.

Ea a arătat că dimensiunea sectorului public din România este mult mai mare decât în alte state europene care au trecut deja prin procese similare.

„Pot să vă spun, la nivel general, că sunt foarte multe companii şi că Polonia, de exemplu, când a pornit această reformă, a pornit de la vreo 600 de companii şi a ajuns la sub 300”, a precizat Gheorghiu.

Potrivit datelor prezentate de vicepremier, România are în prezent 1.502 companii de stat, ceea ce face ca reforma să fie un proces complex și de durată.

Întrebată dacă anul 2026 va fi anul reformei companiilor de stat, Oana Gheorghiu a fost fermă în răspuns.

„Va fi anul în care începem reforma companiilori de stat. Dacă vine cineva şi vă spune că aceste companii pot să fie reformate într-un an de zile, vă minte”, a declarat aceasta.

Vicepremierul a explicat care sunt principalele obiective stabilite pentru anul în curs, primul termen-cheie fiind legat de structurile de conducere.

„Avem un jalon, la 31 martie, să închidem interimatele din Consiliul de de Administraţie (…) ăsta este punctul central şi foarte important. Poate că din afară nu pare (…), dar vă spun că astea sunt toate ghidurile şi toate modelele de succes. Consiliul de Administraţie este şansa unei companii de a fi bine”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Un al doilea jalon important este stabilit pentru finalul verii.

Până la 31 august, Guvernul își propune să „avem cel puţin trei planuri de restructurare începute, la trei companii importante, din energie şi transporturi”.

Vicepremierul a mai arătat că obiectivul pentru finalul anului este clarificarea situației primului grup de companii selectate pentru reformă.

„La asta lucrăm cu prioritate în acest moment. Ce ne propunem până la finalul anului este ca pentru toate aceste 22 companii din primul val să avem clar planul de restructurare şi început de implementare a acestor planuri şi, în paralel, pentru că nu ne oprim la aceste 22, să începem analiza şi pe următoarele companii”, a explicat Gheorghiu.

Guvernul a decis încă din 5 decembrie lista primelor companii care intră în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), organism condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Printre companiile vizate se află TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar și alte societăți propuse de ministerele de resort. Potrivit premierului, aceste firme vor avea bugetele aprobate imediat după adoptarea bugetului național.