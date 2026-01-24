În mesajul transmis cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române, premierul Ilie Bolojan a amintit semnificația istorică a evenimentului din 24 ianuarie 1859 și rolul decisiv pe care l-a avut în formarea României moderne.

„Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut viziunea și curajul de a face acest pas.”

Șeful Guvernului a subliniat că Unirea nu a fost un act întâmplător, ci rezultatul unor decizii asumate și al unei viziuni orientate spre viitor.

„Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil și cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generație de intelectuali formați în marile universități ale Europei, conectați la ideile liberalismului, ale statului de drept și ale modernizării instituționale.”

Ilie Bolojan a făcut referire și la perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, pe care a descris-o drept un moment de început al construcției statului român modern, prin reforme instituționale esențiale.

„Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambițioase și au urmărit crearea unui stat funcțional.”

Premierul a subliniat că exemplul istoric rămâne relevant și în prezent, atunci când România se confruntă cu propriile provocări administrative și instituționale.

„Privind către anul 1859, înțelegem că reformele sunt necesare și că ele trebuie susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli.”

În finalul mesajului, Ilie Bolojan a evidențiat nevoia unui stat eficient, capabil să gestioneze corect resursele publice și să răspundă așteptărilor cetățenilor.

„Aceasta este și responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcționează, își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente.

La mulți ani, România!

La mulți ani românilor de pretutindeni!”

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța istorică a Micii Uniri, pe care o consideră un moment fundamental pentru reconstrucția statului român.

Potrivit acestuia, unirea Moldovei cu Țara Românească a fost posibilă datorită unității românilor și viziunii clasei politice de la acea vreme.

„Aniversăm astăzi 167 de ani de la prima Unire a Principatelor române: Moldova și Țara Românească. Este un moment istoric care a fost posibil datorită unității românilor și viziunii clasei politice de la acea vreme.”

Sorin Grindeanu a adăugat că aceeași determinare a contribuit, de-a lungul timpului, la consolidarea României ca stat modern, integrat în structurile euro-atlantice.