Jurnalistul Dan Andronic atrage atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra unui subiect grav ignorat în spațiul oficial românesc. Este vorba despre modul în care este tratat sacrificiul militarilor români care au luptat în Afganistan.

România a participat timp de 19 ani la misiunea NATO declanșată după invocarea articolului 5 de către Statele Unite. Consecințele acestui angajament nu au fost deloc simbolice. 27 de soldați români au murit, peste 200 au fost răniți, iar mii de veterani se confruntă cu Sindromul de Stres Post-Traumatic.

”27 de soldați români au murit în Afganistan, alți 200 au fost răniți! Alte câteva mii suferă de Sindrom Post Traumatic. Timp de 19 ani am participat la o operațiune militară NATO, în care SUA a invocat articolul 5. Iar noi ca parteneri NATO am sărit în ajutor. Și totuși, când demnitatea acestor oameni este călcată în picioare de retorica lui Donald Trump, ce auzim de la București? Tăcere”, notează cunoscutul jurnalist în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

În acest context, Dan Andronic consideră inacceptabilă lipsa de reacție a autorităților de la București în momentul în care declarațiile lui Donald Trump minimalizează sau ignoră efortul și pierderile aliaților, inclusiv ale României. Potrivit jurnalistului, tăcerea oficială echivalează cu abandonarea propriilor militari.

Cunoscutul jurnalist se întreabă public unde sunt politicienii care, de regulă, domină spațiul mediatic atunci când e vorba de conflicte interne. Ilie Bolojan, Oana Țoiu sau Radu Miruță sunt nominalizați ca exemple de lideri vocali pe teme politice mărunte, dar absenți atunci când este pusă în discuție demnitatea națională.

În opinia sa, ceea ce este prezentat drept diplomație devine, de fapt, o atitudine servilă. România a oferit loialitate, resurse și vieți omenești, iar răspunsul primit este dublu: dezinteres din partea partenerilor externi și lipsă de curaj din partea liderilor autohtoni.

Dan Andronic subliniază că demnitatea unei națiuni nu se construiește prin tăcere în fața celor puternici, ci prin apărarea propriilor oameni, în special a veteranilor care au plătit cu sănătatea sau viața participarea la misiuni externe. În acest sens, jurnalistul ironizează și politicile interne care ajung să-i trateze pe veterani mai degrabă ca pe o povară fiscală decât ca pe niște oameni care merită respect.