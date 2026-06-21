EXCLUSIV Dan Andronic face o remarcă surprinzătoare: „Nu credeam că o să ajung să văd asta”. Ce a spus despre mesajul lui Georgescu

Dan Andronic a comentat public mesajul transmis de Călin Georgescu în sprijinul lui Ilie Bolojan și a făcut referire la apelurile privind reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Reacția jurnalistului vine în contextul în care Georgescu a reluat solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Declarațiile au fost făcute duminică, pe fondul negocierilor politice privind susținerea noului Guvern. Potrivit unor informații apărute pe surse, parlamentarii AUR ar condiționa sprijinul pentru Executiv de inițierea unei proceduri de suspendare a șefului statului.

Dan Andronic a reacționat pe pagina sa de socializare după apariția unui mesaj public al lui Călin Georgescu, în care fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan.

Într-o postare cu un ton ironic, jurnalistul a făcut referire la comentatorii și moderatorii care au criticat în trecut discursul privind reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale și a susținut că poziția exprimată de Georgescu reprezintă un moment de cotitură.

„Nu credeam că o să ajung să văd asta… Acum sunt ușurat! Mesajul lui Călin Georgescu în sprijinul lui Bolojan, în direct la televiziunea care are mai multe stele pe ecran decât pe cer. Prelipceanu, Negruțiu, CTP, ieșiți în piața! Strigați cu toată sinceritatea: Turul doi înapoi! Asta este momentul care vă spală de toate păcatele”, a scris Dan Andronic pe pagina sa.

Mesajul a fost publicat în contextul unor noi declarații făcute de Călin Georgescu, care a revenit asupra ideii suspendării președintelui Nicușor Dan și a susținut că o asemenea inițiativă ar putea beneficia de sprijin parlamentar dincolo de opoziția reprezentată de AUR.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că procedura de suspendare a șefului statului nu poate fi susținută exclusiv de AUR și de liderul formațiunii, George Simion, fiind necesară o majoritate parlamentară mai largă.

„Suspendarea președintelui ilegitim nu poate să fie făcută de un singur partid și de un singur om, respectiv Partidul AUR și George Simion”, a afirmat Georgescu.

Acesta a declarat că are convingerea că în Parlament există aleși care ar putea susține un astfel de demers, invocând motive legate de interesul național și de funcționarea instituțiilor statului.

„Eu am convingerea că printre parlamentari mai sunt oameni cu inimă, care au dragoste de țară și care înțeleg această situație în care se pune în pericol însăși existența statului român”, a declarat Călin Georgescu.

Declarațiile fostului candidat apar în contextul unor informații vehiculate pe surse politice, potrivit cărora parlamentarii AUR ar condiționa susținerea Guvernului Veștea de inițierea unei acțiuni de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.