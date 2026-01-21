În cadrul emisiunii ”Contrapunct”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca partener de discuție pe colegul său de breaslă, Mirel Curea.

Cei doi gazetari an analizat, cu aciditatea caracteristică, de ce Bucureștiul nu are nevoie de Davos, aducând în discuție dacă motivul lui Nicușor Dan de a nu merge în Elveția este un gest de rebeliune împotriva globalismului sau pur și simplu o prelungire a stării de contemplație metafizică în care președintele pare că a intrat încă de la depunerea jurământului.

De asemenea, aceștia au mai discuat și despre problema Groenlandei, dar și despre noile schimbări fiscale.

Printre aceste teme, cei doi au abordat și subiectul China, despre care jurnalistul Dan Andronic a menționat că aceasta și-a propus ca în doi ani să devină lider în Europa în ceea ce înseamnă mașini electrice.

La rândul său, Mirel Curea i-a răspuns că este posibil ca țara condusă de Xi Jinping să ajungă lider pe acest segment și nu numai.

Potrivit acestuia, nu poate fi exclus scenariul în care s-ar fi ajuns la o înțelegere prin care Europa să intre în sfera de influență economică a Chinei, în timp ce Statele Unite s-ar retrage treptat, chiar și pe fondul unor tensiuni politice. În acest context, Curea a sugerat că o astfel de retragere americană ar putea fi însoțită de o implicare indirectă, sub forma consultanței oferite de Washington.

El a descris situația actuală ca fiind una de mare instabilitate, comparând-o cu o furtună pe ocean, în care România se află într-o poziție vulnerabilă, fără direcție clară sau sprijin extern, adăugând că țara a mai fost pusă în astfel de situații de-a lungul istoriei.

”Și vor deveni. Dom’le, este foarte posibil să devină lider în Europa. Nu numai la mașini, ci la multe, prin investiții. investiții în Ungaria, investiții în Polonia. Vezi, dar noi vorbim pe un subiect, eu cel mai bine, în care nu am suficiente informații. Eu nu știu domnii ce au discutat ăștia. Dacă au fi discutat și au zis, bă, gata. De Europa se ocupă China. Am încheiat-o. Păi cum, mă? Păi noi ne retragem (n.red americanii). Noi ne retragem, ne mai și certăm cu ei, le mai și aruncăm găleata de rahat în cap. Dom’le, și ușor, ușor intrați voi. Sigur, intrați voi, dar cu consultanța noastră a americanilor. E posibil. Habar n-am. E posibil. Suntem într-un turbion dintre ăsta de, domnule, o furtună de-aia pe ocean, și noi suntem într-o bărcuță, nu strigă nimeni cu portavocea la noi, bă, luați-o, cărmiți ușor spre dreapta ca să ieșiți. Nu, suntem lăsăți în voia sorții. Am fost lăsați în voia sorții de foarte multe ori în istorie”, spune Mirel Curea.

Mirel Curea a declarat că, în opinia sa, România a ajuns într-un punct în care masa critică ce influențează evoluțiile din societate este una lipsită de consistență, iar acest lucru se reflectă inevitabil în clasa politică și în liderii pe care îi produce, de la președinți până la alte funcții de vârf.

El a oferit ca exemplu un procuror al DNA, despre care a spus că a făcut afirmații diferite în momente istorice distincte. Potrivit lui Curea, cazul respectiv este simptomatic pentru oportunismul unor persoane ajunse în funcții publice bine remunerate, care se agață de pozițiile lor și își adaptează discursul în funcție de cei aflați la putere.

”Eu cred că România a ajuns în stadiul în care generează o masă critică derizorie. Păi e normal atunci ca masa critică, care determină întâmplările, masa critică să dea clasa politică, președinți, să îi dea pe toți ăștia. Ai văzut pe ăla, pe procurorul de la DNA? Care spune două lucruri diferite în două momente istorice diferite. L-ai văzut, nu? Păi ăla este, cum e, e simptomatic, e patognomonic. Este sintomatic. Este limbismul oportunist al românului ajuns într-o funcție pe la stat, bine plătită, cu onoruri, cu bani, cu tot ce vrei și care atârnă de ea, fiind pe placul puternicilor”, a mai precizat Mirel Curea.

