Jocurile de culise care schimbă planeta: Cum a ajuns Trump blocat de Netanyahou, China noua putere, Turcia să creeze o nouă alianță

Lumea nu mai este dominată de diplomația predictibilă a deceniilor trecute, ci a intrat oficial în „era bătăușilor” – lideri puternici care acționează unilateral și forțează granițele tratatelor internaționale. Într-o analiză de politică externă de o duritate rară, realizată în platoul emisiunii HAI România de jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea alături de fostul premier Victor Ponta, au fost scoase la lumină jocurile de culise din marile capitale ale lumii: Washington, Beijing, Ankara și Tel Aviv.

În timp ce marile puteri își dispută controlul tehnologic și militar, Europa și România par prinse pe picior greșit, incapabile să citească semnalele noului secol.

Una dintre cele mai spectaculoase dezvăluiri din cadrul analizei vizează relația tensionată și asimetrică dintre noua administrație de la Washington și guvernul din Israel. Deși Donald Trump a revenit la Casa Albă cu o aură de lider autoritar incontestabil, realitatea din teren arată că premierul israelian, Benjamin „Bibi” Netanyahou, își urmează propriile planuri militare fără să țină cont de dorințele partenerului american.

„Bibi l-a omorât pe Trump din punct de vedere politic și continuă să o facă zilnic. Când Trump ajunge să zică «băi, nu mai bombarda», israelianul spune «da, da» și dă mai departe cu bombele. Pe Bibi nu-l va opri nimeni din război. Dacă se termină în Liban, va ataca altă țară”, a explicat Victor Ponta.

Acest comportament pune SUA într-un veritabil blocaj. Ori de câte ori diplomații americani găsesc un canal de negociere în Iran sau în țările vecine, acțiunile militare ale Tel Aviv-ului aruncă în aer punțile diplomatice. Consecințele economice se răsfrâng direct asupra prețului carburanților la nivel mondial, galonul de petrol fiind puternic influențat de conflictul din Golf, fapt ce erodează popularitatea internă a lui Trump.

Din punct de vedere macroeconomic și tehnologic, analiza a subliniat un adevăr crunt: Uniunea Europeană a dispărut din punct de vedere politic și inovator, devenind un simplu spectator. Singurele superputeri globale care își dispută supremația viitorului sunt Statele Unite ale Americii și China.

Ritmul de dezvoltare al Beijingului a fost descris drept „de zece ori mai rapid” decât cel occidental, cu investiții masive în tehnologie de vârf și infrastructură critică:

Exemplul R&D: O singură companie chineză autohtonă de mașini electrice (cum este gigantul BYD) are peste 110.000 de oameni angajați exclusiv în cercetare și dezvoltare (Research and Development) – o cifră pe care întreaga Europă se chinuie să o adune în mod unitar.

Infrastructură SF: Gările din marile orașe chineze precum Beijing sunt de zece ori mai mari și mai moderne decât cel mai important aeroport al României.

Victor Ponta au taxat dur decizia liderilor români de a ignora complet dialogul cu Beijingul. În timp ce lideri europeni de prim rang, precum Emmanuel Macron, vizitează China și de două ori pe an pentru a securiza contracte economice, ultimul președinte român care a efectuat o vizită oficială în China a fost Traian Băsescu (în 2006), iar ultimul premier a fost chiar Victor Ponta (în 2014).

În acest context, gesturile unor diplomați români (precum vizitele neoficiale în Taiwan) au fost calificate drept „teribilisme și prostii incredibile” care aduc deservicii majore pe termen lung pe axa diplomatică a României.

Poate cea mai profundă transformare geopolitică care se petrece sub ochii noștri și care va schimba regulile jocului în zona Mării Negre și a Mediteranei este ascensiunea Turciei.

Ankara, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdoğan, refuză să mai fie doar un membru disciplinat al NATO și își construiește propria sferă de influență globală. Realitatea din Orientul Mijlociu a forțat apariția unei alianțe militare fără precedent în istoria modernă: Turcia, cu a doua cea mai mare armată din NATO, crează un nou pol de putere în Orient generând o alianță a țărilor cu populație sunnită, aducând în aceasta încă trei țări extrem de puternice, Egiptul (cu o populație de peste 100.000 milioane), Arabia Saudită (cu putere financiară incontestabilă), Pakistanul (care deține bomba atomică)

Astfel, această structură militară și economică unește capacitatea nucleară a Pakistanului, resursele financiare nelimitate ale saudiților, masa demografică uriașă a Egiptului (peste 100 de milioane de oameni) și forța militară de elită a Turciei.

În fața acestei reconfigurări mondiale politice, economice și militare radicale, în care marile puteri joacă dur și își impun interesele prin forță, analiștii de la HAI România avertizează că o țară cu un stat slab, aflat în „moarte clinică” administrativă și condus de lideri fără viziune globală, riscă să devină doar un pion de sacrificiu pe tabla de șah a marilor bătăuși ai lumii.