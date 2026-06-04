Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Automecanica Mediaș de către compania turcă Otokar. Fabrica va produce vehicule blindate pentru Armata Română

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care compania turcă Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ va prelua Automecanica Mediaș, inclusiv unitatea de producție din județul Sibiu. Decizia deschide calea pentru dezvoltarea unui centru de producție destinat vehiculelor blindate COBRA II, în cadrul contractului semnat cu Ministerul Apărării Naționale.

Autoritatea de concurență a analizat operațiunea prin care producătorul turc de vehicule comerciale și militare intenționează să preia compania Automecanica Mediaș.

Otokar este unul dintre cei mai importanți producători de vehicule militare din Turcia și activează atât în sectorul transportului comercial, cât și în industria de apărare, unde produce vehicule blindate tactice pe roți și șenile, precum și sisteme de turele.

La rândul său, Automecanica Mediaș își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial Automecanica și administrează spații de producție și birouri închiriate în principal companiilor din industria auto.

În urma evaluării efectuate, Consiliul Concurenței a concluzionat că tranzacția nu afectează mediul concurențial din România.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa din România sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, a transmis instituția.

Potrivit autorității, decizia integrală va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor considerate confidențiale.

Unul dintre cele mai importante efecte ale tranzacției este dezvoltarea fabricii de la Mediaș ca unitate de producție pentru vehicule militare destinate Armatei Române.

Facilitatea industrială se întinde pe aproximativ 140.000 de metri pătrați și dispune de infrastructura necesară pentru producția de serie a vehiculelor blindate conforme standardelor NATO.

Reprezentanții companiei turce au subliniat că proiectul nu presupune doar asamblarea unor vehicule importate, ci transfer de tehnologie și dezvoltarea unor capacități industriale locale.

„Fiecare etapă a ciclului de fabricaţie COBRA II va fi realizată pe teritoriul României, de echipe româneşti instruite la standarde internaţionale. Nu este vorba despre un transfer de produse finite, ci de un transfer de know-how, de procese industriale şi de competenţă tehnică.”

Potrivit companiei, investiția ar putea transforma România într-un actor important în industria europeană și euro-atlantică de apărare.

„Într-un peisaj al apărării în care statele caută tot mai mult să dezvolte capabilităţi de producţie proprii, în loc să depindă de echipamente importate, acest model poziţionează România ca naţiune producătoare activă în ecosistemul industrial al NATO.”

Otokar consideră că producția locală a vehiculelor blindate poate genera beneficii pe termen lung pentru economia românească și pentru industria națională de apărare.

„Totodată, deschide noi oportunităţi de export: vehiculele produse la Mediaş pot constitui platformă de integrare a României în lanţurile de aprovizionare europene şi NATO, generând valoare economică şi strategică de durată, cu mult dincolo de cadrul contractului actual”, au transmis reprezentanții companiei.

Proiectul este privit ca unul dintre cele mai importante transferuri de tehnologie din ultimii ani în industria de apărare din România.

În noiembrie 2024, Otokar a semnat cu Romtehnica un contract pentru furnizarea către Ministerul Apărării Naționale a 1.059 de vehicule blindate tactice ușoare 4×4 COBRA II.

Valoarea contractului este de aproximativ 4,26 miliarde de lei, echivalentul a circa 857 de milioane de euro, fără TVA.

Conform programului convenit, o parte semnificativă a vehiculelor va fi produsă în România, la unitatea industrială din Mediaș.

Acesta este unul dintre cele mai mari contracte de înzestrare semnate de Armata Română în ultimii ani și face parte din procesul de modernizare a capabilităților militare ale țării.

Otokar este unul dintre principalii furnizori de vehicule militare pentru NATO și Organizația Națiunilor Unite.

Compania are peste 33.000 de vehicule militare aflate în serviciu activ în aproape 50 de state și este considerată cel mai mare exportator turc de vehicule terestre.

Societatea face parte din Koç Group, cel mai mare conglomerat industrial și de servicii din Turcia, grup care marchează în 2026 o sută de ani de activitate.

Prin preluarea Automecanica Mediaș, compania își consolidează prezența în România și face un pas important în implementarea programului de producție locală a vehiculelor blindate destinate Armatei Române.