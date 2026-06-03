Tranzacție importantă în industria construcțiilor. Sika preia fabrica din Ploiești cu aproximativ 200 de angajați

Producătorul elvețian de materiale pentru construcții Sika a primit aprobarea Consiliului Concurenței pentru preluarea mai multor companii din grupul turc Akkim. Tranzacția include și o fabrică din Ploiești, unde sunt produse spume poliuretanice, adezivi și materiale de etanșare. Autoritatea de concurență a concluzionat că operațiunea nu afectează mediul concurențial din România. Decizia urmează să fie publicată după eliminarea informațiilor confidențiale.

Fabrica de la Ploiești deținută de grupul Akkim va fi preluată de producătorul elvețian Sika, după ce Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția care vizează mai multe companii active în industria produselor chimice pentru construcții.

Potrivit autorității de concurență, operațiunea implică preluarea companiilor Akkim Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Akfix Kimya Ticaret Limited Şirketi, Akde Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, toate din Turcia, precum și a societății Akkim Europe SRL.

Companiile incluse în tranzacție sunt specializate în producția de materiale chimice utilizate în construcții și industrie. Portofoliul acestora cuprinde etanșanți, adezivi, spume poliuretanice, aerosoli și produse destinate hidroizolațiilor, segmente aflate într-o continuă dezvoltare pe piața europeană.

Un element important al tranzacției îl reprezintă unitatea de producție din România. Fabrica din Ploiești produce spumă poliuretanică, adezivi, materiale de etanșare și alte produse chimice utilizate în construcții și în diferite aplicații industriale. În cadrul acestei unități își desfășoară activitatea aproximativ 200 de angajați.

Analiza realizată de Consiliul Concurenței a urmărit impactul pe care această preluare l-ar putea avea asupra piețelor pe care activează cele două grupuri și asupra nivelului de competiție din România.

După evaluarea documentelor și a efectelor economice ale tranzacției, instituția a ajuns la concluzia că operațiunea nu generează probleme de concurență și nu creează o poziție care să afecteze funcționarea normală a pieței.

„În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal”, a anunţat Consiliul Concurenţei.

Decizia reprezintă una dintre etapele esențiale pentru finalizarea tranzacției și confirmă că integrarea activelor Akkim în structura grupului elvețian poate continua fără măsuri suplimentare impuse de autorități.

Prin această achiziție, Sika își extinde portofoliul și capacitățile de producție într-un segment important al industriei materialelor pentru construcții. Grupul elvețian este unul dintre cei mai mari jucători internaționali din domeniu și are operațiuni în numeroase state de pe mai multe continente.

Sika AG, compania-mamă a grupului, dezvoltă și produce o gamă extinsă de soluții utilizate atât în construcții, cât și în industrie. Printre acestea se numără aditivi pentru beton și mortare, etanșanți și adezivi, materiale pentru consolidare și amortizare, sisteme de întărire structurală, pardoseli industriale, precum și soluții pentru acoperișuri și hidroizolații.

Preluarea activelor Akkim vine într-un moment în care producătorii globali urmăresc extinderea capacităților de producție și consolidarea pozițiilor regionale pentru a răspunde cererii tot mai ridicate din sectorul construcțiilor și al materialelor specializate.

În cazul României, includerea fabricii de la Ploiești în structura grupului Sika poate contribui la integrarea unității într-o rețea internațională de producție și distribuție. În perioada următoare, decizia Consiliului Concurenței va fi publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor considerate confidențiale.