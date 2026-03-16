Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care Pavăl Holding SRL intenționează să preia grupul Carrefour în România. Autoritatea de concurență a precizat că analiza vizează două piețe principale.

Prima este piața achizițiilor de bunuri de consum curent, în special alimentare, la nivel național. În acest caz, retailerii sunt analizați în calitate de cumpărători în relația cu producătorii și distribuitorii.

A doua piață analizată este cea a comercializării cu amănuntul a bunurilor de consum curent, predominant alimentare. În această situație, retailerii sunt analizați ca furnizori pentru consumatorii finali.

Consiliul Concurenței a transmis că evaluarea are ca scop stabilirea impactului asupra concurenței pe aceste piețe.

Autoritatea de concurență analizează și piața din punct de vedere geografic. În cazul hipermarketurilor și supermarketurilor, zona analizată este de până la 10 minute de mers cu mașina în jurul magazinelor.

Pentru magazinele de proximitate, evaluarea ia în calcul o zonă de până la 10 minute de mers pe jos și cu mașina. Aceste criterii sunt utilizate pentru a analiza impactul tranzacției asupra concurenței locale.

Potrivit legislației în vigoare, astfel de tranzacții trebuie autorizate de Consiliul Concurenței înainte de a fi finalizate.

Instituția va analiza dacă operațiunea este compatibilă cu un mediu concurențial normal. Decizia va fi emisă în termenele prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996.

Grupul Carrefour operează în România mai multe tipuri de magazine de vânzare cu amănuntul. Acestea includ hipermarketuri Carrefour, supermarketuri Carrefour Market, magazine de proximitate Carrefour Express și magazine de tip discount Supeco.

Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine Dedeman.

Grupul este implicat și în alte domenii de activitate, printre care comercializarea de produse farmaceutice și parafarmaceutice, produse de larg consum destinate copiilor și familiilor, fabricarea de materiale pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și dezvoltarea imobiliară.

Carrefour a anunțat în 12 februarie vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding într-o tranzacție evaluată la aproximativ 823 de milioane de euro.

La rândul său, Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl și acționar majoritar al Dedeman, a anunțat semnarea unui acord de negociere exclusivă cu grupul Carrefour pentru această preluare.

Compania a precizat că această etapă marchează extinderea portofoliului său către retailul alimentar.