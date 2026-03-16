Încărcarea acasă rămâne cea mai economică soluție pentru majoritatea proprietarilor de mașini electrice. Energia din rețeaua casnică are un preț semnificativ mai mic decât tarifele percepute la stațiile publice.

În 2026, prețul mediu al energiei electrice pentru uz casnic se situează între 0,68 și 1,3 lei/kWh, în funcție de furnizor, tipul de contract și dacă încărcarea se face în afara orei de vârf. Pentru o mașină electrică care consumă între 15 și 18 kWh la 100 km, asta înseamnă că parcurgerea a 100 km cu energia încărcată acasă costă între aproximativ 15 și 22 de lei. Un șofer care parcurge anual între 10.000 și 15.000 km poate ajunge astfel la costuri anuale cu încărcarea de acasă între 2.000 și 3.000 de lei. Tarifele pot fi și mai mici dacă se folosește un contract cu tarif diferențiat pe ore sau dacă încărcarea se face noaptea, iar instalarea unei stații proprii acasă aduce confort și economie pe termen lung.

Stațiile publice oferă avantajul încărcării rapide, însă serviciul este mai scump. Acestea se împart în două categorii principale: stații AC, cu încărcare mai lentă, potrivită pentru parcări sau supermarketuri, și stații DC, cu încărcare rapidă, utile pentru drumuri lungi sau situații urgente. În 2026, tarifele pentru stațiile AC publice sunt în jur de 1,5 lei/kWh, iar pentru încărcarea rapidă DC între 1,74 și 2,55 lei/kWh, în funcție de puterea stației și operator. Unele rețele mari, precum Eldrive, practică tarife standard de 2,55 lei/kWh, dar oferă abonamente lunare care reduc costul la 1,75-1,90 lei/kWh pentru primele sute de kWh încărcate, fiind avantajoase pentru utilizatorii frecvenți. În practică, un consum mediu de 15 kWh/100 km la un tarif de 2,0-2,5 lei/kWh înseamnă un cost de aproximativ 30-38 de lei pentru 100 km parcurși la stațiile publice, fără abonamente. Abonamentele și promoțiile pot reduce însă semnificativ aceste costuri.

Diferențele mari între încărcarea acasă și cea publică se explică prin costurile de operare și mentenanță ale stațiilor publice, investițiile în echipamente și rețea, precum și prin rapiditatea serviciului. Stațiile DC investesc în tehnologii care permit încărcare rapidă, ceea ce se traduce prin prețuri mai mari. În plus, operatorii lansează tot mai multe abonamente lunare sau anuale care scad considerabil costul pe kWh pentru clienții fideli.

În ceea ce privește infrastructura, România continuă să dezvolte rețeaua de stații publice. Țara a fost recent clasată mai jos într-un studiu internațional privind infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, ceea ce evidențiază că există încă provocări pentru acoperirea completă a cererii. În paralel, companiile locale de echipamente și servicii pentru mașini electrice înregistrează creșteri semnificative, indicând o adopție în creștere și o extindere progresivă a rețelei de stații.