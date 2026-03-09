Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a anunțat luni că vânzările de mașini noi au scăzut cu 24,4% față de februarie 2025. În luna februarie 2026, s-au înmatriculat 8.903 autoturisme, care reprezintă aproximativ 82% din totalul pieței.

Potrivit analizei APIA, care se bazează pe datele DGPCI, mașinile electrificate au avut o scădere mai mică, de 3%, și dețin acum 67,4% din piață. Detaliat, mașinile mild-hibrid (MHEV) au scăzut cu 30% și au o cotă de 22,9%, în timp ce mașinile full-hibrid (FHEV) au crescut cu 19%, ocupând 26% din piață. Mașinile plug-in hibrid (PHEV) au urcat cu 16,7%, având o cotă de 8%, iar mașinile pur electrice (BEV) au crescut cu 35%, ajungând la 10,5% din piață.

În ceea ce privește vehiculele comerciale, cele ușoare și minibusurile au scăzut cu 7,7%, iar cele grele și autobuzele au înregistrat o creștere de 37% față de februarie 2025. APIA subliniază că prețul combustibililor fosili este foarte sensibil la tensiunile geopolitice și la fluctuațiile pieței petrolului, în timp ce costurile cu vehiculele electrice depind mai mult de energia locală, fiind percepute ca mai stabile.

„Această evoluţie reflectă, în mare măsură, climatul de incertitudine care caracterizează începutul anului 2026, într-un context în care bugetul naţional nu este încă aprobat, iar mecanismele de susţinere a pieţei, inclusiv programele de stimulare a înnoirii parcului auto, nu au fost clarificate. De asemenea, evoluţiile conflictului din Orientul Mijlociu merită urmărite cu atenţie în viitor, deoarece pot influenţa percepţia consumatorilor asupra costurilor asociate mobilităţii. În mod paradoxal, în pofida scăderii generale a pieţei, segmentul vehiculelor electrificate continuă să rămână dominant, cu o cotă de piaţă de 67,4% în rândul autoturismelor, confirmând faptul că tranziţia tehnologică este deja în curs, şi în România. Observăm însă diferenţe importante între tipurile de motorizări: în timp ce full-hybrid şi plug-in hybrid continuă să crească, segmentul mild-hybrid şi alte categorii tradiţionale sunt afectate mai puternic de volatilitatea pieţei”, a declarat preşedintele APIA, Dan Vardie.

În luna februarie 2026, s-au înmatriculat 8.903 autoturisme, care reprezintă aproximativ 82% din totalul pieței, în scădere cu 24,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția diferitelor clase de mașini a fost variată: cele mici, din clasele A, B și C, au scăzut puternic, între 41% și 44%, iar mașinile din clasele D, E și F au înregistrat scăderi între 27% și 43%. SUV-urile au avut o scădere mai mică, de 6%, dar rămân cele mai populare, având o cotă de piață de 59,7%. Clasa C deține 21,4% din piață, iar Clasa B 11%, ambele în scădere semnificativă față de februarie 2025.

Din perspectiva tipului de combustibil, mașinile pe benzină au scăzut cu 50% și ajung la 24,4% din piață, iar cele pe motorină au scăzut cu 32,5%, ajungând la doar 8%. Autoturismele mild-hibrid au scăzut cu 30%, dar încă reprezintă 22,9% din piața totală de autoturisme, iar dintre acestea 85% sunt pe benzină și doar 15% pe motorină.

Segmentul mașinilor electrificate, care include vehiculele electrice încărcabile (BEV și PHEV), precum și modelele mild-hibrid și full-hibrid, a ajuns să dețină 67,4% din piață în februarie 2026. Acest segment este acum cel mai important din România, depășind clar ponderea mașinilor pe benzină și motorină.

În februarie 2026, mașinile full electrice ocupă 10,5% din piața auto, față de 5,8% în februarie 2025. Mașinile plug-in hibrid reprezintă 8% din piață, comparativ cu 5% anul trecut.

Potrivit APIA, în 2026, cele mai vândute trei modele 100% electrice sunt Tesla Model Y, cu 278 unități și o creștere spectaculoasă de 532% față de anul precedent, BYD Dolphin Surf cu 212 unități și Dacia Spring cu 144 unități. În cazul mașinilor plug-in hibrid, top trei modele sunt BYD Seal U cu 190 unități, Chery Tiggo 8 cu 101 unități și Ford Kuga cu 95 unități.

Printre mașinile hibride care nu se încarcă din surse externe, cele mai vândute în 2026 sunt Toyota Corolla cu 644 unități, care a crescut cu 38% față de anul precedent, Dacia Bigster cu 559 unități și Toyota Yaris Cross cu 450 unități. La mașinile mild-hibrid, primul loc este ocupat de Dacia Duster cu 497 unități, în scădere cu 60%, urmat de Suzuki Vitara Cami cu 254 unități și Skoda Octavia cu 235 unități.