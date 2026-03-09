O cercetare făcută de un institut din Germania arată că unele mașini plug-in hybrid consumă de aproape trei ori mai mult decât arată testele oficiale. Studiul a folosit date de la aproximativ un milion de mașini de acest tip înmatriculate în Europa. Diferențele apar pentru că mulți șoferi încarcă rar bateria și conduc mai energic, ceea ce face ca motorul pe benzină să pornească mai des.

În documentele oficiale, aceste mașini sunt prezentate cu un consum de unu-două litri la 100 km. Acest consum se calculează într-un laborator, pe un stand cu role care simulează drumuri mixte: oraș, suburbii și autostradă.

Totuși, analiza Institutului Fraunhofer din Germania, pe datele vehiculelor înmatriculate între 2021 și 2023, arată un consum mediu de 5,9 litri la 100 km. Diferența față de valorile oficiale vine din faptul că în trafic real șoferii folosesc mai puțin modul electric decât în testele de laborator. În plus, stilul de condus contează mult: accelerările bruște și viteza mare fac ca motorul pe benzină să funcționeze mult mai des.

„Oamenii nu încarcă suficient de des și nu folosesc suficient de mult bateria electrică și atunci, practic, o cară degeaba”, a declarat un membru al Departamentului de Autovehicule și Transporturi al Universității Transilvania pentru Pro TV. „Nu folosim autoturismul cum a fost testat, îl folosim altfel. Mult mai agresiv, cu viteze mult mai mari, frânăm brusc, acceleram brusc, folosim excesiv căldura în habitaclu”, a adăugat un director tehnic al unei reprezentanțe auto.

Comisia Europeană a anunțat că va schimba modul în care se calculează, la omologare, cât de mult circulă mașinile plug-in hybrid în modul electric. Până în anul 2024, metodologia oficială pleca de la ideea că aceste mașini merg mai mult pe electric, ceea ce ducea la valori foarte mici de consum în documentele de omologare și la diferențe de peste 300% față de consumul real.

Din anul 2025, Comisia a redus estimarea privind rularea în regim electric, ca diferența dintre consumul oficial și cel real să fie mai mică, în jur de 100%. Planul este ca anul viitor metoda de calcul să fie ajustată din nou, astfel încât diferența dintre consumul omologat și cel real să scadă la aproximativ 40%.

Adrian Sandu, directorul general al Asociației Constructorilor, a precizat că studiul nu explică clar în ce condiții s-au făcut testele și cât s-a mers efectiv în oraș cu bateria încărcată. El a atras atenția că și la mașinile care funcționează exclusiv pe benzină sau motorină există o diferență între consumul din documentele de omologare și cel real, de aproximativ 20% în medie.