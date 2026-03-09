Pentru șoferi, introducerea normei Euro 7 marchează cea mai amplă modificare a legislației privind emisiile auto din ultimii ani, deoarece regulile nu mai vizează exclusiv gazele eliminate prin sistemul de eșapament. Uniunea Europeană a decis extinderea criteriilor de evaluare astfel încât să fie analizată performanța întregului vehicul pe durata utilizării sale.

Noua reglementare stabilește standarde mai stricte pentru mai multe componente ale mașinii, inclusiv pentru particulele fine generate de uzura frânelor și a anvelopelor. Astfel, impactul asupra mediului nu va mai fi calculat doar pe baza emisiilor provenite din motor, ci și din alte elemente care contribuie la poluarea aerului.

Această schimbare va influența inclusiv modul în care șoferii aleg un autoturism nou. Specialiștii din industrie arată că respectarea standardelor Euro 7 ar putea determina producătorii auto să modifice structura gamei de modele, iar în unele cazuri chiar să renunțe la anumite motorizări. În același timp, costurile de dezvoltare pentru tehnologiile conforme cu noile reguli ar putea duce la majorarea prețurilor vehiculelor, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Pentru cumpărători, respectarea standardului Euro 7 ar putea deveni un element important și din perspectiva valorii de revânzare. Vehiculele care îndeplinesc noile cerințe vor avea șanse mai mari să circule fără restricții în viitor, în contextul în care tot mai multe orașe europene introduc limite stricte pentru automobilele poluante.

Un element important al noii reglementări este faptul că normele Euro 7 nu se aplică doar vehiculelor cu motoare termice, ci și celor electrice, ceea ce reprezintă o schimbare majoră în abordarea Uniunii Europene. Deși automobilele electrice nu produc emisii de eșapament, acestea generează particule fine prin uzura anvelopelor și a sistemelor de frânare.

Prin urmare, noile reguli introduc limite clare pentru aceste particule, iar producătorii vor trebui să demonstreze că vehiculele respectă standardele stabilite. În plus, evaluarea performanței nu se va mai baza exclusiv pe testele efectuate în laborator.

Un sistem digital de monitorizare, denumit OBM (On-Board Monitoring), va analiza valorile în condiții reale de utilizare. Prin acest mecanism, autoritățile europene urmăresc să elimine diferențele dintre rezultatele obținute în testele oficiale și comportamentul real al vehiculelor în trafic.

Reglementarea introduce și cerințe stricte privind durabilitatea componentelor. Sistemele de control al emisiilor trebuie să funcționeze eficient timp de opt ani sau până la atingerea pragului de 160.000 de kilometri. În cazul vehiculelor electrice, producătorii vor fi obligați să garanteze că bateria păstrează cel puțin 72% din capacitatea inițială după opt ani de utilizare.

Implementarea normei Euro 7 va avea loc etapizat, iar șoferii trebuie să cunoască principalele date stabilite de autoritățile europene. Prima etapă începe la 29 noiembrie 2026, moment din care noile tipuri de modele auto lansate pe piață vor trebui să respecte standardele impuse.

Un an mai târziu, la 29 noiembrie 2027, cerințele vor deveni obligatorii pentru toate autoturismele nou înmatriculate în Uniunea Europeană. Astfel, orice mașină nouă vândută după această dată va trebui să fie conformă cu norma Euro 7.

Regulile vor continua să fie extinse și în anii următori. De exemplu, începând cu 1 iulie 2028 vor intra în vigoare limitele specifice privind uzura anvelopelor, un element care nu a fost reglementat anterior în standardele europene de emisii.

De asemenea, începând din anul 2030, normele vor deveni obligatorii și pentru vehiculele comerciale grele, precum camioanele și autobuzele noi. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană urmărește reducerea poluării generate de transportul rutier pe întregul continent.

Pentru șoferii care dețin deja un automobil, legislația aduce însă o clarificare importantă. Noile reguli se aplică exclusiv vehiculelor nou înmatriculate, iar mașinile echipate cu norme Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 nu vor fi retrase de pe piață.

Astfel, proprietarii de automobile mai vechi nu sunt obligați să le vândă sau să le înlocuiască. Șoferii care doresc să verifice ce standard respectă vehiculul pe care îl conduc pot consulta certificatul de înmatriculare, unde norma de emisii este menționată în câmpurile V.9 sau 14.1.