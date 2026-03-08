Beneficiile combină suport financiar direct, facilități fiscale și acces la servicii medicale sau de transport adaptate. Persoanele încadrate cu handicap grav primesc indemnizații lunare de aproximativ 728 de lei, la care se pot adăuga indemnizații de însoțitor de peste 2.500 de lei și pensii de invaliditate de minim 1.281 de lei.

În anumite situații, se acordă suplimentar sprijin financiar, de exemplu 800 de lei pentru pensiile sub un anumit prag. Transportul public urban, inclusiv metroul, este gratuit, iar abonamentele CFR sau transportul interurban pot fi decontate, în unele cazuri cu plafon de 1.500 de lei pe an.

Persoanele cu handicap pot beneficia și de scutiri de la plata unor impozite, cum ar fi cele pentru clădiri, terenuri sau autoturisme. În plus, sistemul de asigurări sociale de sănătate decontează dispozitive medicale necesare mobilității, inclusiv scaune cu rotile electrice sau proteze, iar programele recente de e‑vouchere permit achiziția de tehnologii asistive, precum dispozitive IT sau proteze auditive, cu un buget anual de peste 210 milioane de lei.

Toate aceste măsuri reduc povara economică a persoanelor cu dizabilități, însă nivelul sprijinului rămâne moderat în raport cu costul vieții și riscul ridicat de sărăcie. Aproape 38,4% dintre persoanele cu dizabilități din România sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, mult peste media UE de 28,7%, ceea ce indică că beneficiile financiare, deși utile, nu reușesc întotdeauna să asigure un trai confortabil sau egalitatea reală.

La nivel european, cadrul de sprijin pentru persoanele cu handicap este definit de Convenția ONU privind drepturile acestora, la care toate statele membre ale Uniunii Europene sunt parte. În UE, persoanele cu dizabilități beneficiază de cardul european pentru dizabilitate, care le recunoaște statutul în toate țările membre și le oferă acces la tratament preferențial în transport, facilități culturale sau sportive și locuri de parcare dedicate.

Directiva europeană privind accesibilitatea urmărește eliminarea barierelor în produsele și serviciile oferite publicului, iar inițiativele de sprijin pentru angajare, precum rețeaua EURES, ajută persoanele cu handicap să găsească locuri de muncă adaptate și să se integreze pe piața muncii. În multe state din UE, indemnizațiile și sprijinul financiar pentru persoanele cu dizabilități sunt mai ridicate decât în România și sunt adaptate la costul vieții locale, în special în țările nordice și vest-europene.

Comparația dintre România și restul Uniunii Europene arată diferențe vizibile nu doar la nivelul cuantumului indemnizațiilor, ci și în modul în care sunt organizate sistemele de sprijin pentru persoanele cu dizabilități. În multe state occidentale, beneficiile nu se limitează la o singură indemnizație lunară, ci includ pachete complexe de ajutor financiar, deduceri fiscale și servicii sociale adaptate nevoilor fiecărei persoane.

Un exemplu relevant este Germania, unde sistemul de sprijin este structurat în funcție de gradul de handicap. Persoanele cu dizabilități pot beneficia de deduceri fiscale semnificative, care variază în funcție de nivelul dizabilității, de la câteva sute de euro pe an până la aproximativ 2.840 de euro pentru persoanele cu handicap grav. În cazul persoanelor complet dependente sau nevăzătoare, deducerile pot ajunge la aproximativ 7.400 de euro anual. În plus, există alocații pentru îngrijire acordate în funcție de nivelul de dependență, care pot depăși 900 de euro pe lună atunci când îngrijirea este asigurată de membrii familiei.

În Franța, sistemul de sprijin se bazează pe indemnizația pentru adulții cu dizabilități, cunoscută sub numele de AAH (Allocation aux Adultes Handicapés). Aceasta poate ajunge la peste 900 de euro pe lună și este completată de ajutoare pentru locuință sau adaptarea spațiului de locuit pentru persoanele cu mobilitate redusă. Statul francez oferă, de asemenea, finanțare pentru adaptarea locurilor de muncă, astfel încât persoanele cu dizabilități să poată rămâne active profesional.

Țările nordice sunt adesea considerate printre cele mai avansate în acest domeniu. În Suedia, persoanele cu dizabilități pot primi indemnizații pentru asistență personală care acoperă costurile îngrijirii zilnice, dar și finanțare pentru servicii de transport adaptat, echipamente speciale și modificări ale locuinței. Sistemul este orientat puternic spre independența persoanei, statul oferind resurse pentru ca beneficiarii să poată trăi cât mai autonom și să participe activ la viața socială și profesională.

În Italia, sprijinul se acordă sub forma unei indemnizații de însoțitor pentru persoanele care nu se pot îngriji singure, care poate depăși 500 de euro lunar, dar și prin facilități fiscale pentru familiile care au în întreținere persoane cu dizabilități. De asemenea, există programe speciale de integrare pe piața muncii și subvenții pentru companiile care angajează persoane cu handicap.