Contractele de cesiune a drepturilor de autor sunt reglementate de legislația privind proprietatea intelectuală și nu intră sub incidența directă a Codului muncii. Din acest motiv, persoanele care obțin venituri din astfel de contracte nu sunt considerate salariați în sensul clasic al legislației muncii.

Această diferență juridică are un impact direct asupra drepturilor sociale. Spre deosebire de angajații cu contract individual de muncă, colaboratorii remunerați prin drepturi de autor nu beneficiază automat de concediu medical plătit.

În cazul unui contract de muncă, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Angajatul trebuie să aibă un stagiu minim de cotizare de șase luni în ultimele 12 luni pentru a primi indemnizația, iar plata se face parțial de angajator și ulterior de sistemul public de sănătate.

Pentru persoanele care lucrează pe bază de drepturi de autor, acest mecanism nu se aplică în mod automat.

Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor pot beneficia de concediu medical doar dacă sunt asigurate pentru concedii și indemnizații în sistemul public de sănătate.

Acest lucru presupune încheierea unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații cu Casa de Asigurări de Sănătate. Practic, persoana trebuie să contribuie voluntar la sistemul care finanțează indemnizațiile medicale.

Contribuția pentru această asigurare este separată de contribuția obișnuită la sănătate (CASS) și oferă dreptul de a primi indemnizații pentru:

-incapacitate temporară de muncă,

-prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă,

-maternitate sau îngrijirea copilului bolnav.

Fără această contribuție suplimentară, persoanele care lucrează pe bază de drepturi de autor nu pot primi indemnizație în perioada în care nu pot desfășura activitatea din motive medicale.

Pentru a avea acces la concediu medical, persoana trebuie să plătească contribuția pentru concedii și indemnizații stabilită de legislația fiscală.

Contribuția este de aproximativ 1% din venitul lunar asigurat, stabilit prin contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Baza de calcul nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe economie.

După plata contribuției și îndeplinirea stagiului minim de cotizare, colaboratorul poate beneficia de indemnizație în cazul apariției unei incapacități temporare de muncă confirmate medical.

Indemnizația de concediu medical nu este identică cu venitul obținut din drepturi de autor. Aceasta se calculează în funcție de baza de calcul stabilită prin contractul de asigurare.

În majoritatea cazurilor, indemnizația reprezintă aproximativ 75% din baza de calcul stabilită pentru incapacitatea temporară de muncă. În anumite situații speciale, precum accidentele de muncă sau anumite afecțiuni grave, procentul poate ajunge la 100%.

Durata concediului medical și nivelul indemnizației sunt stabilite de medic, în conformitate cu prevederile legislației privind asigurările sociale de sănătate.

Principala diferență dintre salariați și persoanele care lucrează pe bază de drepturi de autor este faptul că, în cazul angajaților, contribuția pentru concedii medicale este inclusă automat în sistemul de contribuții sociale.

În schimb, colaboratorii trebuie să opteze în mod explicit pentru această formă de asigurare.

De asemenea, în cazul angajaților, primele zile de concediu medical sunt plătite de angajator, iar ulterior costurile sunt suportate de sistemul public de sănătate. În cazul colaboratorilor independenți, indemnizația este plătită exclusiv prin sistemul de asigurări de sănătate, în baza contribuției voluntare.

Pe piața muncii din România există un număr tot mai mare de persoane care lucrează în regim independent sau în baza unor contracte de colaborare, inclusiv prin drepturi de autor.

În lipsa unei informări corecte, mulți colaboratori descoperă abia în momentul apariției unei probleme medicale că nu au dreptul la indemnizație de concediu medical. Specialiștii în fiscalitate și dreptul muncii recomandă analizarea atentă a formelor de asigurare disponibile, pentru a evita situațiile în care o perioadă de boală poate duce la pierderea totală a veniturilor.