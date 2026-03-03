Rata șomajului în România a înregistrat o creștere la sfârșitul lunii ianuarie 2026, ajungând la 3,35%, conform datelor transmise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Nivelul este mai mare cu 0,06 puncte procentuale față de luna decembrie 2025, însă ușor mai redus, cu 0,01 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie 2025.

Creșterea șomajului se reflectă și în numărul total al persoanelor înregistrate în evidențele instituției. La finalul lunii ianuarie 2026 erau înregistrați 268.111 șomeri la nivel național, ceea ce indică o majorare față de luna precedentă.

Din totalul persoanelor fără loc de muncă, 63.975 au fost șomeri indemnizați, în timp ce 204.136 au fost șomeri neindemnizați. Datele arată că numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 2.820 de persoane comparativ cu luna anterioară. În același timp, numărul șomerilor neindemnizați a fost mai mare cu 1.577 de persoane față de decembrie 2025.

Evoluția acestor indicatori relevă o creștere atât în rândul celor care beneficiază de indemnizație de șomaj, cât și în rândul persoanelor care nu primesc sprijin financiar, ceea ce indică o presiune suplimentară asupra pieței muncii la începutul anului.

Distribuția șomajului pe medii de rezidență arată diferențe semnificative între urban și rural. La finalul lunii ianuarie 2026, 71.213 șomeri proveneau din mediul urban, în timp ce 195.898 erau din mediul rural. Datele indică faptul că aproape trei sferturi dintre persoanele înregistrate fără loc de muncă provin din zonele rurale.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, numărul femeilor aflate în șomaj la data de 31 ianuarie 2026 era de 128.568 de persoane. În același timp, numărul bărbaților șomeri era de 139.543 de persoane, ceea ce arată o pondere ușor mai ridicată în rândul bărbaților.

Analiza pe categorii de vârstă arată că cele mai multe persoane aflate în șomaj au între 40 și 49 de ani, respectiv 65.340 de persoane. Pe locul următor se află categoria celor cu vârsta de peste 55 de ani, unde sunt înregistrați 64.863 de șomeri. La polul opus se situează tinerii cu vârste între 25 și 29 de ani, unde sunt înregistrate 15.864 de persoane fără loc de muncă.

Datele privind structura șomajului în funcție de nivelul de educație evidențiază o pondere ridicată în rândul persoanelor cu studii reduse. Șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar reprezintă 29,24% din totalul persoanelor înregistrate în evidențele ANOFM. Cei cu nivel de educație gimnazial constituie 34,11% din total, în timp ce șomerii cu studii universitare au o pondere de 4,83%.

Aceste cifre conturează o imagine detaliată a structurii șomajului la începutul anului 2026, cu diferențe marcante între mediile de rezidență, grupe de vârstă și niveluri de pregătire profesională.

Rata șomajului în București a ajuns la 0,46% la finalul lunii ianuarie, potrivit datelor comunicate de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti. În evidențele instituției erau înregistrați 6.025 de șomeri, dintre care 3.709 femei. Comparativ cu luna precedentă, când indicatorul a fost de 0,47%, rata șomajului s-a diminuat cu 2,13%.

Din totalul persoanelor înregistrate, 1.753 beneficiau de indemnizaţie de șomaj, în timp ce 4.272 erau șomeri neindemnizați. Toate persoanele aflate în șomaj provin din mediul urban, având în vedere specificul Capitalei.

Structura pe grupe de vârstă arată că cele mai multe persoane fără loc de muncă, respectiv 1.440, au între 40 și 49 de ani. Alte 1.419 persoane se încadrează în intervalul 30–39 de ani, iar 1.309 au peste 55 de ani. Segmentul 50–55 de ani însumează 1.187 de persoane, în timp ce 427 de șomeri au între 25 și 29 de ani, iar 243 au sub 25 de ani.

În ceea ce privește nivelul de educație, ponderea cea mai mare în totalul șomerilor o dețin persoanele cu studii liceale, care reprezintă 36,43%. Urmează cei cu studii superioare, cu o pondere de 27,82%, și absolvenții de școală profesională sau de arte și meserii, care reprezintă 15,49%. Persoanele cu studii gimnaziale însumează 16,55% din total, cele cu studii postliceale 2,82%, iar persoanele cu studii primare sau fără studii reprezintă 0,9%.

Datele privind nivelul de ocupabilitate stabilit prin profilare indică faptul că 1.093 de persoane sunt considerate foarte greu ocupabile, 1.818 greu ocupabile, 1.773 mediu ocupabile și 1.341 ușor ocupabile, potrivit sursei citate.