Sectorul serviciilor dedicate populației din România, care include restaurante, hoteluri, turism, saloane de înfrumusețare și divertisment, înregistrează o scădere alarmantă a cifrei de afaceri, anunță Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Acesta arată că, potrivit datelor recente ale Institutului Național de Statistică (INS), reducerea este de 2,2% față de anul precedent.

”Scăderea cifrei de afaceri în serviciile prestate populației, anunțată astăzi de INS (2,2% faţă de anul anterior) reprezintă un semnal de alarmă major. Acest sector funcționează ca un barometru extrem de sensibil al economiei reale. Când oamenii de rând o duc mai greu, primele tăieri de pe lista de cheltuieli se fac exact aici. Serviciile prestate populației includ restaurantele, hotelurile, saloanele de înfrumusețare, reparațiile auto, turismul și divertismentul. Principalul vinovat pentru această situație este scăderea puterii de cumpărare. Inflația din ultimii ani a erodat semnificativ veniturile reale ale familiilor. Românii sunt forțați să direcționeze o mare parte din salarii către cheltuielile de bază, precum ratele la bănci, facturile la utilități și alimente. Astfel, bugetul alocat pentru ieșirile în oraș, vacanțe sau îngrijire personală s-a micșorat drastic”, arată acesta.

Puterea de cumpărare redusă a românilor

Inflația ridicată și creșterea costurilor de trai au diminuat semnificativ veniturile reale ale gospodăriilor. Românii își prioritizează cheltuielile esențiale: utilități, alimente și rate bancare. Aceasta reduce bugetul pentru activități recreative, ieșiri la restaurant, vacanțe sau servicii de înfrumusețare.

Creșterea costurilor interne pentru prestatori

Proprietarii de afaceri din HoReCa și alte servicii se confruntă cu majorări de costuri la energie, materii prime și salariul minim. Pentru a supraviețui, aceștia transferă o parte din costuri către consumatori, ceea ce duce la prețuri mai mari și la scăderea numărului de clienți.

Politica fiscală și impactul taxelor

Modificările fiscale repetate au crescut povara asupra micilor afaceri. Majorarea TVA-ului și strictețea impusă microîntreprinderilor au scumpit serviciile și au forțat unele afaceri să își reducă activitatea sau să opereze parțial în economia subterană.

Factorul psihologic al consumatorilor

Într-un context economic incert, românii devin prudenți și preferă să economisească bani pentru situații neprevăzute, renunțând la serviciile neesențiale. Această prudență generalizată reduce fluxul de numerar în sectorul serviciilor.

Încetinirea creșterii economice

Serviciile pentru populație contribuie semnificativ la PIB. Reducerea consumului în acest sector frânează creșterea economică, afectând întregul ritm de dezvoltare al României.

Reducerea veniturilor bugetare

O cifră de afaceri mai mică înseamnă mai puțini bani colectați din TVA și impozite. În condițiile unui deficit bugetar ridicat, statul poate fi nevoit să se împrumute sau să majoreze alte taxe.

Risc crescut de șomaj

HoReCa și serviciile conexe sunt mari angajatori. Concedierile devin inevitabile atunci când afacerile nu mai sunt profitabile, ceea ce poate duce la cresterea șomajului și migrația forței de muncă.

Creșterea evaziunii fiscale

Presiunea fiscală și scăderea clienților pot determina antreprenorii să nu mai emită bonuri fiscale, alimentând economia informală.