În București, un bilet standard pentru un film 2D la marile multiplexuri din mall, precum Cinema City, Cineplexx sau Cinemax, costă în timpul zilei între 19 și 32 de lei, în funcție de cinema și ora vizionării. În weekend sau la orele de vârf, același bilet poate ajunge la 30-35 de lei.

Formatele speciale, cum ar fi 3D, IMAX sau VIP, sunt mult mai scumpe.

Comparativ, în alte orașe mari, precum Cluj‑Napoca, Timișoara, Iași sau Constanța, prețurile sunt ușor mai mici. În weekend, un bilet standard 2D se situează între 25 și 30 de lei, iar în timpul săptămânii poate coborî la 20-22 de lei.

În orașele mai mici sau în cinematografele independente, tarifele pentru filmele de artă sau sălile istorice pot fi chiar mai accesibile, ajungând la 15-20 de lei. Media pieței arată că, în București, un bilet pentru un film standard se învârte în jurul valorii de 31-32 de lei, în timp ce în orașele mici poate fi câțiva lei mai ieftin.

Prețurile la barul cinematografelor contribuie și ele la costul total al unei vizite. În marile cinematografe din București, o sticlă de apă de 0,5 litri poate costa între 9 și 13 lei, iar combo‑urile care includ popcorn și suc ajung ușor la 30-45 de lei, în funcție de cinema și dimensiunea porției.

În orașele mai mici, gustările sunt puțin mai ieftine, însă tendința generală rămâne aceeași: consumabilele din cinematograf sunt de două până la patru ori mai scumpe decât dacă ar fi cumpărate dintr-un supermarket înainte de vizionare.

Creșterea prețurilor este influențată de inflație și de costurile operaționale tot mai mari ale cinematografelor. Economiștii culturali arată că prețurile biletelor și ale altor activități culturale au urcat cu aproximativ 10% în ultimele 12 luni.

Această majorare nu este uniformă, iar orașele mari, precum București, înregistrează costuri mai ridicate decât orașele medii sau mici, reflectând prețurile mai mari la chirii și salarii.

Potrivit indicelui Cinemagia (CmIDX), încasările totale din România au fost de 1.715.772 euro în perioada 16-22 februarie 2026, în scădere cu 22,5% față de săptămâna precedentă.

Numărul total de spectatori a ajuns la 283.007, în scădere cu aproape 18%, iar prețul mediu al biletului a fost de 6,06 euro, în scădere cu 5,6%.

Astfel, o vizionare standard de film în București poate costa între 19 și 35 de lei, dar poate fi semnificativ mai scumpă pentru formatele speciale sau în weekend. În alte orașe, prețurile sunt, în general, mai mici, iar cinematografele locale oferă adesea promoții pentru a atrage publicul. Gustările și băuturile, însă, rămân un factor care poate dubla sau chiar tripla costul unei ieșiri la film.