Actorul american Eric Dane, cunoscut la nivel internațional pentru rolul său emblematic din Grey’s Anatomy și pentru apariția intensă din Euphoria, a murit la vârsta de 53 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică (SLA). Vestea a fost confirmată de reprezentanții săi, care au precizat că actorul s-a stins înconjurat de familie.

„Cu inima îndurerată, vă anunţăm că Eric Dane a decedat joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA. Şi-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soţia sa devotată şi de cele două fiice frumoase, Billie şi Georgia, care erau centrul lumii sale”, se arată în comunicat.

În 2025, Eric Dane a anunțat că suferă de scleroză laterală amiotrofică, o boală progresivă care afectează neuronii motori din creier și măduva spinării. SLA, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, duce la pierderea treptată a controlului muscular și, în prezent, nu are un tratament curativ.

Actorul a vorbit deschis despre primele simptome – o slăbiciune persistentă la nivelul mâinii drepte – într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America. În ciuda diagnosticului, și-a exprimat dorința de a continua să lucreze și de a petrece cât mai mult timp alături de familie.

În lunile care au urmat, Dane s-a implicat activ în campanii de conștientizare și a susținut public inițiative legislative pentru finanțarea cercetării în domeniul bolilor neurodegenerative.

„De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susţinător pasionat al conştientizării şi cercetării, hotărât să facă o diferenţă pentru alţii care se confruntă cu aceeaşi luptă. Va fi profund regretat şi amintit cu drag mereu. Eric îşi adora fanii şi este veşnic recunoscător pentru dragostea şi sprijinul pe care le-a primit. Familia a cerut respectarea intimităţii în acest moment imposibil”, se mai arată în declaraţie.

Cariera lui Eric Dane a început la începutul anilor ’90, cu apariții în seriale precum The Wonder Years și Roseanne. Ulterior, a avut un rol recurent în Gideon’s Crossing.

Consacrarea a venit însă odată cu rolul doctorului Mark Sloan din „Grey’s Anatomy”, personaj introdus în sezonul 3 și devenit rapid unul dintre cele mai populare din serial. Eric Dane a făcut parte din distribuția principală până în sezonul 9 și a revenit ulterior într-o apariție specială în sezonul 17.

Interpretarea sa – carismatică, complexă și vulnerabilă – a contribuit decisiv la succesul producției în perioada de vârf.

Pe lângă succesul din televiziune, Eric Dane a avut și apariții notabile în cinema. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără:

X-Men: The Last Stand

Marley & Me

Burlesque

Aceste roluri au demonstrat versatilitatea actorului și capacitatea sa de a se adapta atât producțiilor comerciale, cât și celor dramatice.

În 2019, Eric Dane a revenit în prim-plan cu rolul lui Cal Jacobs în „Euphoria”, un personaj controversat și intens, tatăl distant al lui Nate. Interpretarea sa a fost apreciată pentru profunzimea psihologică și realismul emoțional.

Actorul a reluat rolul în sezonul al doilea și era anunțat în distribuția sezonului final, confirmând faptul că rămăsese activ profesional până aproape de finalul vieții.

De asemenea, în toamna trecută, a apărut într-un episod din Brilliant Minds, unde a interpretat un personaj diagnosticat cu SLA – un rol cu o încărcătură personală evidentă.

Eric Dane era tatăl a două fiice, Billie și Georgia, din mariajul cu actrița Rebecca Gayheart. În declarațiile publice de după diagnostic, actorul a subliniat în repetate rânduri că familia reprezenta prioritatea sa absolută.

Reprezentanții familiei au transmis că ultimele zile și le-a petrecut înconjurat de cei dragi și au cerut discreție în această perioadă dificilă.