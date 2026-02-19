O boală tropicală foarte dureroasă, numită chikungunya, poate fi acum transmisă de țânțari în mare parte din Europa, inclusiv în România.

Încălzirea globală face ca infecțiile să fie posibile mai multe luni pe an: peste 6 luni în țări ca Spania și Grecia, și 3-5 luni în România și în alte țări din zonă. Oamenii de știință spun că boala se va răspândi treptat și spre nord.

Acesta este primul studiu care arată clar cum temperatura afectează timpul în care virusul se dezvoltă în țânțarul tigru asiatic, care s-a răspândit în Europa în ultimele decenii. Cercetătorii de la Centrul pentru Ecologie și Hidrologie din Marea Britanie (UKCEH) au descoperit că virusul poate să apară la temperaturi cu 2,5°C mai scăzute decât se credea înainte – o diferență surprinzătoare.

Virusul chikungunya a fost descoperit prima dată în 1952 în Tanzania și era limitat la zonele tropicale, unde există milioane de infecții pe an. Boala provoacă dureri articulare foarte puternice și de lungă durată și poate fi periculoasă pentru copii mici și persoane în vârstă.

În Europa au fost raportate cazuri mici în peste 10 țări, dar în 2025, Franța și Italia au avut focare mari, cu sute de cazuri. Virusul a fost adus de călători din zone tropicale, inclusiv din Réunion.

Țânțarul tigru asiatic (Aedes albopictus) înțeapă ziua și se răspândește spre nord odată cu temperaturile mai ridicate. Există vaccinuri, dar ele sunt scumpe. Cea mai bună protecție este să eviți înțepăturile de țânțari.

„Rata încălzirii globale în Europa este de aproximativ dublul ratei încălzirii globale la scară globală, iar limita inferioară de temperatură pentru răspândirea virusului contează foarte mult, așa că noile noastre estimări sunt destul de șocante. Extinderea spre nord a bolii este doar o chestiune de timp”, a spus Sandeep Tegar de la UKCEH, autorul principal al studiului. „Acum 20 de ani, dacă ai fi spus că vom avea chikungunya și dengue în Europa, toată lumea ar fi spus că ești nebun: acestea sunt boli tropicale. Acum totul s-a schimbat. Acest lucru se datorează acestui țânțar invaziv și schimbărilor climatice. Observăm schimbări rapide și aceasta este îngrijorarea. Până anul trecut, Franța înregistrase aproximativ 30 de cazuri de chikungunya în ultimii 10 ani. Anul trecut, au avut peste 800”, a adăugat Dr. Steven White, tot de la UKCEH.

Dr. Diana Rojas Alvarez, care conduce echipa Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care studiază virusurile transmise de țânțari și căpușe, spune că acest studiu este important pentru că arată că chikungunya s-ar putea răspândi mai mult în Europa în viitor.

Potrivit spuselor sale, boala poate fi foarte gravă: până la 40% dintre oameni pot avea dureri sau artrită severă chiar și după 5 ani.

„Clima are un impact uriaș asupra acestui aspect, dar Europa are încă șansa de a controla răspândirea acestor țânțari. Educația comunitară privind eliminarea apei stătătoare în care se reproduc țânțarii este un instrument important, în timp ce purtarea de haine lungi, de culoare deschisă, și utilizarea de repelente previn mușcăturile. Autoritățile sanitare trebuie, de asemenea, să instituie sisteme de supraveghere”, a punctat Dr. Diana Rojas Alvarez.

Un studiu publicat în Journal of Royal Society Interface a folosit date din 49 de cercetări anterioare despre virusul chikungunya la țânțarii tigru pentru a calcula, pentru prima dată, cât timp durează ca virusul să se dezvolte la diferite temperaturi.

Rezultatul arată că boala se poate răspândi de la 13–14°C, mai scăzut decât se credea anterior (16–18°C). Asta înseamnă că infecțiile pot apărea:

peste 6 luni pe an în țări precum Spania, Portugalia, Italia și Grecia;

3–5 luni pe an în țări precum România, Belgia, Franța, Germania, Elveția și multe altele din Europa.

Studiul oferă informații mai clare despre zonele cu risc. Până acum, iernile reci opriseră țânțarii tigru, blocând boala de la un an la altul. Dar oamenii de știință observă că în sudul Europei țânțarii sunt activi tot anul, ceea ce înseamnă că focarele de chikungunya ar putea deveni mai frecvente pe măsură ce continentul se încălzește. Echipa UKCEH cercetează această problemă.