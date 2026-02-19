O parte dintre români arată un interest crescut pentru sănătate și pentru un stil de viață activ, alegând să investească timp și resurse în antrenamente fizice, nutriție și servicii de wellness, pentru a-și îmbunătăți sănătatea, starea de spirit și nivelul de energie.

Serviciile de wellness includ nu doar săli de fitness și antrenamente personalizate, ci și masaje, terapii alternative, spa-uri și programe de relaxare. Acestea contribuie la reducerea stresului, prevenirea afecțiunilor și creșterea calității vieții.

Serviciile de wellness și fitness acoperă o gamă largă de opțiuni pentru nevoile fiecărei persoane. În sălile de fitness și în cadrul antrenamentelor de grup, poți participa la sesiuni de yoga, pilates, crossfit sau cardio intens, potrivite pentru toate nivelurile de pregătire.

Cei care doresc programe personalizate pot beneficia de antrenamente individuale, adaptate obiectivelor și nivelului lor de performanță.

În paralel, programele de nutriție și consultanță dietetică oferă ghidaj pentru alimentație sănătoasă și planuri personalizate care susțin stilul de viață activ.

Spa-urile și terapiile de relaxare completează experiența, prin masaje, saune și tratamente faciale sau corporale, menite să reducă stresul și să revitalizeze corpul. În plus, există programe digitale și aplicații de fitness, care permit antrenamente online, sesiuni live și monitorizarea progresului personal, chiar din confortul propriei locuințe.

Adoptarea unui stil de viață activ aduce numeroase beneficii pentru sănătatea fizică și mentală. Practicarea regulată a exercițiilor fizice ajută la creșterea rezistenței, tonusului muscular și la îmbunătățirea funcției cardiovasculare.

În același timp, activitatea fizică constantă contribuie la reducerea stresului și a anxietății, oferind momente de relaxare și echilibru emoțional.

Un stil de viață activ susține, de asemenea, menținerea greutății ideale, prin combinarea exercițiilor cu o alimentație echilibrată. Mai mult, participarea la antrenamente de grup sau programe speciale de fitness favorizează socializarea și crearea de conexiuni, aducând un plus de motivație și susținere comunitară.

Atunci când alegi un centru de wellness sau fitness, este important să iei în considerare mai mulți factori care să se potrivească nevoilor și programului tău. Locația și accesibilitatea sălii sau a spa-ului joacă un rol esențial, astfel încât să poți ajunge cu ușurință la antrenamente sau sesiuni de relaxare.

De asemenea, este recomandat să te informezi despre tipurile de servicii oferite și despre flexibilitatea programului, pentru a putea integra activitățile în rutina ta zilnică.

Calificările instructorilor și experiența personalului sunt, de asemenea, cruciale pentru a te asigura că primești îndrumare profesionistă.

În plus, centrele care oferă opțiuni digitale pentru antrenamente online și monitorizarea progresului pot fi foarte utile pentru cei care preferă să combine exercițiile fizice de la sală cu sesiuni acasă sau pe dispozitive mobile.

Majoritatea centrelor termale și resorturilor oferă pachete de acces care includ piscine, saune și zone dedicate relaxării. Pentru cei care doresc o sesiune scurtă, accesul de câteva ore în centrele termale costă în medie între 50 și 65 RON.

Persoanele care optează pentru o zi întreagă în complex, cu toate facilitățile incluse, plătesc între 80 și 140 RON, în funcție de resort și de zonele incluse. Pentru sesiunile de seară sau în weekend, hotelurile și resorturile oferă tarife reduse, între 20 și 30 RON pentru 1-2 ore de acces, în afara orelor gratuite dedicate oaspeților cazați.

Masajele și terapiile corporale reprezintă cea mai populară categorie de servicii SPA. Tarifele variază în funcție de tipul masajului și de durata ședinței, care poate fi între 50 și 90 de minute. Masajul clasic de relaxare costă între 150 și 220 RON, în timp ce ședințele terapeutice, cum ar fi Deep Tissue, ajung la 180–250 RON.

Masajele speciale cu pietre calde sau aromaterapie pot varia între 210 și 310 RON, iar ritualurile complexe, care combină scrub, împachetări și masaj, pot ajunge la 720 RON pentru sesiuni de 90-120 de minute. Pentru recuperare și kinetoterapie, ședințele individuale au tarife între 150 și 240 RON.

Pentru îngrijirea tenului și a scalpului, centrele SPA și saloanele de înfrumusețare din România oferă o gamă variată de servicii. Tratamentele faciale de bază, pentru curățare și hidratare, costă între 170 și 250 RON, în timp ce terapiile avansate, cum ar fi mezoterapia sau radiofrecvența facială, ajung la 350 RON. Head SPA, o terapie dedicată scalpului și părului, are tarife între 190 și 320 RON, fiind din ce în ce mai apreciată pentru efectele sale relaxante și revitalizante.

Centrele SPA din România oferă și pachete speciale, adaptate pentru cupluri sau pentru sesiuni balneare complexe. SPA-ul pentru cuplu include masaj simultan și acces privat, cu prețuri între 450 și 750 RON per pachet. Pachetele de terapie balneară Day SPA combină consultația medicală cu 4-5 proceduri (fizioterapie, ape sărate), costând între 290 și 390 RON pe zi, fără cazare inclusă.

Pentru cei care doresc acces nelimitat la aparatele de fitness, sălile de cartier sau independente oferă abonamente între 150 și 220 RON pe lună. Rețelele naționale pun la dispoziție pachete variate: abonamentele basic, cu ore limitate pe lună și contract pe 12 luni, încep de la 145 RON, în timp ce pachetele full, cu acces nelimitat și clase incluse, pot ajunge la 220–350 RON pe lună. Pentru companii sau grupuri de angajați, abonamentele corporate prin diverse platforme oferă acces la sute de săli, cu prețuri între 160 și 280 RON.

Pentru cei care preferă să participe la ședințe individuale de grup, tarifele sunt adaptate pentru flexibilitate. O ședință drop-in costă între 45 și 85 RON, în timp ce pachetele de 8 ședințe pe lună se situează între 280 și 400 RON. Studiourile specializate, care oferă sesiuni de Reformers Pilates sau Yoga în grupuri mici, percep între 80 și 120 RON per clasă, garantând atenție individuală sporită.

Pentru progres rapid și program adaptat fiecărei persoane, antrenorii personali rămân o opțiune populară. Prețul unei ședințe individuale variază între 100 și 200 RON, iar cele mai solicitate pachete, cu 12 ședințe pe lună, ajung între 850 și 1.400 RON. Alternativ, pachetele semi-private pentru două persoane costă între 600 și 900 RON per persoană, combinând personalizarea cu un cost mai accesibil.

Pe lângă accesul la săli și antrenamente, centrele de fitness oferă și servicii suplimentare pentru evaluarea și recuperarea corpului. Evaluările corporale cu dispozitive precum InBody sau Tanita costă între 50 și 100 RON, de multe ori fiind gratuite la prima înscriere. Planurile nutriționale personalizate au tarife între 250 și 600 RON, iar accesul la saună, dacă nu este inclus în abonament, variază între 30 și 50 RON per sesiune.

Germania se remarcă ca una dintre cele mai competitive piețe de fitness și wellness din Europa, oferind opțiuni variate pentru toate bugetele și preferințele.

Pentru cei care aleg să-și mențină forma fizică prin fitness regulat, Germania oferă o segmentare clară pe bugete. Abonamentele budget costă între 15 și 25 € (aproximativ 75–125 RON) pe lună și includ acces la aparate, dar pot percepe taxe suplimentare pentru dușuri sau clase. Pachetele mid-range, între 25 și 50 € (125–250 RON), includ de obicei și clase de grup sau acces la saună. Pentru abonamente premium, cu facilități precum piscină și SPA, prețurile variază între 80 și 140 € (aproximativ 400–700 RON), fiind populare în orașe precum München sau Frankfurt.

Cei care doresc programe individuale pot apela la antrenori personali, cu tarife de 50–100 € (250–500 RON) pe oră pentru sesiuni 1-la-1. Clasele de Yoga sau Pilates, disponibile în studiouri specializate, costă între 15 și 25 € per ședință drop-in.

Cultura „Therme” din Germania face ca băile termale și complexele SPA să fie foarte populare. Accesul pentru 3–4 ore la un Day SPA sau Therme costă între 25 și 40 € (125–200 RON), în timp ce un acces pe întreaga zi în centre mari, precum Therme Erding, poate ajunge la 45–70 € (225–350 RON).

Masajele de relaxare de 50–60 de minute se situează între 60 și 100 € (300–500 RON), iar terapiile specializate, precum Hot Stone sau Deep Tissue, costă între 80 și 130 €. Ritualurile SPA pentru cupluri, cu durată de aproximativ 90 de minute, ajung la 180–240 € per pachet.

Centrele de wellness și saloanele de cosmetică din Germania oferă tratamente pentru toate tipurile de ten. Tratamentele faciale de bază, de aproximativ 60 de minute, costă între 70 și 100 € (350–500 RON), în timp ce terapiile intensive Anti-Aging sau programele faciale de 90 de minute pot ajunge la 110–150 € (550–750 RON). Serviciile de manichiură și pedichiură wellness au tarife între 40 și 65 €.

Pentru experiențe complete, centrele SPA și hotelurile oferă pachete Day SPA, precum „Pampering Day”, care includ acces la facilități, prânz și un masaj scurt, cu prețuri între 120 și 180 €. Retreat-urile wellness rezidențiale, axate pe Yoga, pierdere în greutate sau relaxare, pornesc de la 1.200 € și pot ajunge până la 2.500 €, oferind o experiență de câteva zile complet integrată.

Piața de wellness și fitness din Franța în 2026 este printre cele mai dezvoltate din Europa, oferind o gamă largă de opțiuni, de la săli de sport low-cost la centre de talasoterapie și SPA-uri de lux. Costurile și serviciile variază în funcție de locație, cu Parisul fiind, în medie, cu 20–30% mai scump decât alte orașe.

Sălile de fitness din Franța acoperă toate bugetele. Abonamentele low-cost pornesc de la 24,99 € și pot ajunge la 34,99 € pe lună, plătibili la fiecare patru săptămâni. Pentru cei care doresc facilități suplimentare, abonamentele premium la cluburi precum Wellness Sport Club costă între 54 și 59 € pe lună și includ acces nelimitat la piscină, saună și clase.

Pentru antrenamente individuale, o ședință drop-in variază între 15 și 32 €, în funcție de club. Antrenorii personali oferă sesiuni individuale între 40 și 80 € pe oră, iar pachetele extinse, precum 50 de ședințe la Bordeaux, reduc costul pe ședință la aproximativ 25 €. În Paris, coaching-ul la domiciliu poate ajunge la 80–150 € pe oră, reflectând cererea și nivelul serviciilor premium.

Franța este celebră pentru Thalassothérapie, terapia cu apă de mare, și pentru centrele SPA de top. Accesul într-un Day SPA costă între 25 și 60 € pe zi, incluzând piscine, saună și hammam. Ritualurile SPA complete sunt mai complexe: Ritual Harmonie, de 75 de minute, include masaj, tratament facial și acces la saună, la 155 €, iar SPA Dream, de 3 ore, combină hammam, masaj cu pietre calde și tratament facial, la 255 €.

Pentru cupluri, Escapade en Duo oferă 3 ore de SPA privat, masaj și șampanie, cu un tarif de 290 € per cuplu. Talasoterapia, oferind programe de câteva zile sau weekenduri cu cazare, costă între 400 € și 540 € pentru proceduri și tratamente incluse.

Studiourile boutique din marile orașe sunt foarte populare. O ședință de Yoga sau Pilates de 50–60 de minute costă între 20 și 45 €, iar abonamentele săptămânale pentru acces nelimitat la clase de Yoga ajung la 100 €. În Paris, ofertele introductive permit participarea la 4 clase pe lună pentru 60 €. Clasele de Pilates Reformer, mai personalizate, costă între 50 și 70 € per sesiune individuală.

Pe lângă serviciile clasice, centrele wellness din Franța oferă terapii moderne, precum Aquabiking în cabină privată (26 € per ședință sau 360 € pentru un pachet de 24 de sesiuni), Cryoterapie sau electrostimulare (23–45 € per sesiune), și Maderoterapie (45 minute) la 53 €, inclus în anumite abonamente.

Pentru o experiență completă, hotelurile de 5 stele din Paris includ adesea accesul la zona de wellness în prețul cazării, care în februarie 2026 se ridică, în medie, la aproximativ 3.747 RON (~750 €) pe noapte.

Austria este recunoscută ca raiul wellness-ului european, combinând standarde impecabile, facilități de top și experiențe de relaxare unice. Piața de fitness și wellness din 2026 oferă o gamă largă de servicii, de la abonamente la săli de sport, antrenamente personalizate, până la Day SPA-uri și pachete speciale de lux.

Calitatea echipamentelor și a spațiilor de antrenament este o prioritate în Austria, iar prețurile reflectă această atenție la detalii. Abonamentele low-cost costă între 25 și 35 € (aproximativ 125–175 RON) pe lună. Pachetele mid-range se situează între 45 și 70 € (225–350 RON) pe lună, iar abonamentele premium, precum cele de la Holmes Place, costă între 90 și 150 € (450–750 RON) și includ adesea piscine, zone wellness extinse și prosoape la discreție.

Pentru cei care aleg antrenamente individuale, Personal Training are un tarif între 70 și 110 € (350–550 RON) pe ședință. Clasele de Yoga și Pilates, disponibile în studiouri boutique, se situează între 18 și 25 € per ședință.

Multe hoteluri și centre termale de lux își deschid zonele de SPA și pentru publicul larg, oferind experiențe de relaxare variate. Accesul la un Day SPA standard, pentru 3–4 ore, costă între 25 și 40 € (125–200 RON), iar accesul pe întreaga zi în centre mari, cum este Aqua Dome, ajunge la 45–65 €. Pachetele Day SPA Premium, disponibile în hoteluri de 5 stele, includ papuci, halat, fructe și ceaiuri și au prețuri între 75 și 120 €.

Masajele reprezintă o parte esențială a experienței wellness: masajul de relaxare de 50 de minute costă între 70 și 95 €, masajul Deep Tissue sau sportiv între 85 și 110 €, iar masajele cu pietre calde sau ierburi alpine ajung la 95–130 €.

Austria promovează conceptul de „Natural Wellness”, utilizând branduri locale de cosmetice organice. Tratamentele faciale clasice de 60 de minute costă între 80 și 120 € (400–600 RON), în timp ce tratamentele Anti-Aging de 90 de minute ajung la 130–180 €. Serviciile de manichiură și pedichiură wellness au tarife între 50 și 75 €.

Pentru experiențe exclusive, centrele SPA oferă pachete speciale. Private SPA pentru cupluri, cu saună privată, jacuzzi și masaj scurt, durează aproximativ două ore și costă între 150 și 250 €. Pachetul After Work, cu acces după ora 17:00 și băutură inclusă, este 30–45 €, iar pachetul Wellness & Brunch pentru duminică, care include mic dejun complet și acces la SPA pe toată ziua, se situează între 85 și 115 €.

Piața bulgară este dominată de concepte de tip „All-inclusive Fitness”, unde un abonament lunar acoperă aproape toate serviciile clubului. Abonamentele Full, disponibile în rețele precum Pulse Fitness, costă între 45 și 65 € (aproximativ 225–320 RON) și includ acces nelimitat la aparate, toate clasele de grup și zona de saună sau SPA a clubului.

Abonamentele de bază la săli locale sunt mai accesibile, între 25 și 40 € (125–200 RON) pe lună. Pentru cei care preferă o ședință individuală, drop-in-urile costă între 6 și 12 € (30–60 RON). Antrenorii personali oferă sesiuni 1-la-1 la prețuri între 15 și 30 € (75–150 RON), iar clasele de Yoga sau Pilates în studiouri boutique se situează între 10 și 18 € per ședință.

Bulgaria este renumită pentru resursele sale minerale și termale, ceea ce face accesul la SPA-uri foarte accesibil comparativ cu alte țări europene. Accesul într-un Day SPA standard, pentru întreaga zi, costă între 15 și 25 € (75–125 RON) și include piscine termale, saune și hammam. La hotelurile de 5 stele din Varna sau Sofia, accesul Day SPA ajunge la 30–45 € (150–225 RON).

Masajele de relaxare de 50 de minute se situează între 30 și 50 €, iar masajele Deep Tissue sau sportive între 40 și 60 €. Bulgaria mai este cunoscută pentru terapiile cu nămol (Mud Therapy), specifice litoralului, care costă între 20 și 35 €, și pentru masajele cu ulei de trandafir, între 45 și 65 €.

Centrele SPA și saloanele de cosmetică din Bulgaria oferă tratamente variate pentru întreținerea tenului și relaxare. Tratamentele faciale de bază, pentru curățare și hidratare, costă între 25 și 45 € (125–225 RON), iar terapiile Anti-Aging sau mezoterapia se situează între 50 și 90 € (250–450 RON). Serviciile de manichiură și pedichiură SPA au tarife între 20 și 40 €.

Pentru experiențe exclusive, centrele SPA din Bulgaria oferă pachete speciale. Romantic SPA, destinat cuplurilor, include masaj simultan, acces privat și adesea un pahar de vin sau fructe, la prețuri între 80 și 130 €. Pachetele Detox / Balneo de trei zile, care includ băi minerale, masaj și dietă specifică, costă între 120 și 200 €. În plus, există abonamente Wellness de weekend, care permit acces nelimitat vineri–duminică, cu prețuri între 35 și 55 €.

Accesul la wellness se realizează prin complexe istorice sau moderne de băi termale, care combină piscine, saune și tratamente specializate. Un bilet de o zi la băi istorice precum Széchenyi sau Gellért costă între 28 și 35 € (140–175 RON), oferind acces la toate piscinele și saunele. Pentru băile moderne sau locale, prețurile variază între 12 și 20 € (60–100 RON).

Cabinele private pot fi adăugate la bilet pentru 3–5 €, iar masajele de relaxare de 45–50 de minute costă între 45 și 70 € (225–350 RON). Masajele terapeutice sau medicale mai scurte se situează între 25 și 40 €, iar tratamentele specifice ungurești, precum masajul cu vin sau ciocolată, ajung la 55–85 €. Pentru cupluri, pachetul Private SPA, care include zonă privată, masaj și șampanie, costă între 120 și 180 €.

Sălile de sport moderne sunt răspândite în toate orașele mari, cu o densitate mare în Budapesta. Abonamentele lunare standard la săli locale costă între 35 și 50 € (175–250 RON), în timp ce pachetele premium ajung la 60–95 € (300–475 RON) și includ adesea acces la wellness și cursuri de grup.

Ședințele individuale drop-in costă între 8 și 15 € (40–75 RON), iar antrenorii personali percep între 20 și 45 € (100–225 RON) pe oră. Clasele de Yoga sau Pilates au tarife între 12 și 20 € per ședință.

Tratamentele faciale de bază pentru curățare și hidratare costă între 35 și 55 € (175–275 RON). Tratamentele cu nămol de Hévíz, faciale sau corporale, se situează între 40 și 65 €. Manichiura și pedichiura wellness costă între 25 și 45 €, iar tratamentele anti-aging avansate ajung la 70–110 €.

Pentru experiențe unice, centrele SPA din Ungaria oferă pachete speciale și retreat-uri tematice. Evenimentele Night Bathing de sâmbătă seara, care includ acces la băi și adesea DJ set-uri, costă între 30 și 45 €. Pachetele de Cura Balneară de 5 zile, care includ doar proceduri precum băi termale, masaj și tratamente specifice, costă între 150 și 250 €. Retreat-urile de Yoga la Lacul Balaton, pentru 3 zile cu cazare, mese și clase incluse, ajung la 250–450 €.